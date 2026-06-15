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Chính thức có phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam

Thứ hai, 16:10 15/06/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư, với mức thu dao động từ 900 đến 1.300 đồng/km tùy từng tuyến.

13 Đoạn cao tốc Bắc - Nam được thu phí từ 900 đến 1 . 300 Đồng / km năm 2026 - Ảnh 1.Hà Nội dự kiến xây hơn 1.100 căn nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, với quy mô 1.166 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.560 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.

Các tuyến được áp dụng thu phí gồm: Hòa Liên - Túy Loan, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức công khai mức phí, phương thức thu, các trường hợp miễn giảm và triển khai thu phí theo đúng quy định hiện hành.

Theo phương án được phê duyệt, phí sử dụng đường cao tốc sẽ được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông. Toàn bộ việc thu phí được thực hiện bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC), giúp hạn chế ùn tắc và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành.

13 Đoạn cao tốc Bắc - Nam được thu phí từ 900 đến 1 . 300 Đồng / km năm 2026 - Ảnh 2.

Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư, với mức thu dao động từ 900 đến 1.300 đồng/km tùy từng tuyến.

Trong số các tuyến dự kiến thu phí, cao tốc Vân Phong - Nha Trang có mức thu tối đa cao nhất. Với chiều dài 83,35 km, xe nhóm 1 phải trả tối đa 32.625 đồng/lượt, trong khi xe nhóm 5 là 130.500 đồng/lượt.

Một số tuyến khác có mức thu đáng chú ý như tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,49 km, phí tối đa đối với xe nhóm 1 là 13.774 đồng; 

Tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,41 km, mức phí tối đa 23.136 đồng; 

Tuyến Vũng Áng - Bùng dài 57,33 km, mức thu cao nhất với xe nhóm 1 là 27.063 đồng.

Đối với khu vực miền Trung, tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79 km có mức phí tối đa 26.262 đồng đối với xe nhóm 1; 

Tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45 km thu tối đa 23.265 đồng; 

Tuyến Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,17 km thu tối đa 19.906 đồng.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km có mức phí tối đa 13.950 đồng đối với xe nhóm 1;

Trong khi tuyến Hậu Giang - Cà Mau dài 73,23 km có mức thu tối đa 18.198 đồng.

Việc triển khai thu phí được kỳ vọng sẽ tạo nguồn lực phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

13 Đoạn cao tốc Bắc - Nam được thu phí từ 900 đến 1 . 300 Đồng / km năm 2026 - Ảnh 4.Vì sao quy mô 4 làn xe không còn phù hợp với cao tốc Bắc - Nam?

GĐXH - Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, yêu cầu kết nối liên vùng và mục tiêu phát triển kinh tế ngày càng cao, quy mô 4 làn xe được đánh giá không còn đáp ứng hiệu quả khai thác lâu dài. Do đó, việc nghiên cứu mở rộng toàn tuyến lên 6 làn xe vì thế trở thành bước đi cần thiết nhằm nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông và tránh lãng phí do phải đầu tư mở rộng nhiều lần trong tương lai.

13 Đoạn cao tốc Bắc - Nam được thu phí từ 900 đến 1 . 300 Đồng / km năm 2026 - Ảnh 5.Hà Nội tổ chức lại giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành, phục vụ thi công Vành đai 1

GĐXH - Sở Xây dựng cho biết, nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành chính thức chuyển sang phương án tổ chức giao thông tự hành để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, bắt đầu từ 22h đêm 12/6.

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