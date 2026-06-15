Chính thức có phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam
GĐXH - Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư, với mức thu dao động từ 900 đến 1.300 đồng/km tùy từng tuyến.
Các tuyến được áp dụng thu phí gồm: Hòa Liên - Túy Loan, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.
Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức công khai mức phí, phương thức thu, các trường hợp miễn giảm và triển khai thu phí theo đúng quy định hiện hành.
Theo phương án được phê duyệt, phí sử dụng đường cao tốc sẽ được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông. Toàn bộ việc thu phí được thực hiện bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC), giúp hạn chế ùn tắc và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành.
Trong số các tuyến dự kiến thu phí, cao tốc Vân Phong - Nha Trang có mức thu tối đa cao nhất. Với chiều dài 83,35 km, xe nhóm 1 phải trả tối đa 32.625 đồng/lượt, trong khi xe nhóm 5 là 130.500 đồng/lượt.
Một số tuyến khác có mức thu đáng chú ý như tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi dài 30,49 km, phí tối đa đối với xe nhóm 1 là 13.774 đồng;
Tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng dài 58,41 km, mức phí tối đa 23.136 đồng;
Tuyến Vũng Áng - Bùng dài 57,33 km, mức thu cao nhất với xe nhóm 1 là 27.063 đồng.
Đối với khu vực miền Trung, tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 79 km có mức phí tối đa 26.262 đồng đối với xe nhóm 1;
Tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 122,45 km thu tối đa 23.265 đồng;
Tuyến Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 63,17 km thu tối đa 19.906 đồng.
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang dài 37,65 km có mức phí tối đa 13.950 đồng đối với xe nhóm 1;
Trong khi tuyến Hậu Giang - Cà Mau dài 73,23 km có mức thu tối đa 18.198 đồng.
Việc triển khai thu phí được kỳ vọng sẽ tạo nguồn lực phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt NamThời sự - 2 giờ trước
Nhân dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Báo Đại biểu Nhân dân.
Giải cứu 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà NộiThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội sẽ được vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã sau khi các hộ nuôi tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.
Hà Nội đề nghị kiểm điểm trách nhiệm vì chậm triển khai dự án cải tạo Hồ TâyThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình thẩm tra chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan do chậm triển khai dự án, đồng thời yêu cầu bảo đảm giữ nguyên diện tích mặt nước và hệ sinh thái đặc trưng của Hồ Tây.
Nước mắt bên mộ chồng của cụ bà rơi vào bẫy Hợp đồng kỳ nghỉ: Vì sao người già dễ bị lừa?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Người ta có thể nói về lòng tham, về đầu tư sai lầm, về sự thiếu hiểu biết. Nhưng vì sao những người bị lừa phần lớn lại là các cụ ông cụ bà từng trải, có học thức, từng đi nhiều, biết nhiều?
Hoàn thành lắp đặt 121 camera AI trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà TĩnhThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Hơn 100km cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh được lắp đặt 121 camera AI cùng nhiều hạng mục công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa lớn ở miền BắcThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi và trung du Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn. Tổng lượng mưa dự báo trong 48h từ 70-170mm, có nơi vượt 350mm.
Tin sáng 15/6: Diễn biến mưa lớn ở miền Bắc trong 3 ngày tới; những quyền lợi người đóng BHXH 15 năm được hưởng ngoài lương hưuThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Từ chiều tối 15/6 đến ngày 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nguy cơ mưa có cường độ lớn; Nghỉ hưu sau 15 năm đóng BHXH không chỉ có lương hưu, còn nhiều quyền lợi an sinh lâu dài...
Bóc trần chiêu trò làm video triệu view của 'giang hồ mạng' Long 'Chín Ngón' tại Thanh HóaThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Sau những video triệu view, phát ngôn gây sốc trên TikTok, "hot idol" Long "Chín Ngón" vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện dương tính với ma túy, phơi bày bộ mặt thật đầy thất vọng của một "giang hồ mạng".
Hà Nội dự kiến xây hơn 1.100 căn nhà ở cho thuê tại phường Việt HưngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng, với quy mô 1.166 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.560 tỷ đồng. Nếu được phê duyệt, dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.
Tiêu hủy gần 6.000 chai dầu gội, dầu xả Herba Luxe vi phạmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt 75 triệu đồng đối với một hộ kinh doanh mỹ phẩm vi phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 6.000 chai dầu gội, dầu xả nhãn hiệu Herba Luxe không đúng công thức công bố.
Tin sáng 15/6: Diễn biến mưa lớn ở miền Bắc trong 3 ngày tới; những quyền lợi người đóng BHXH 15 năm được hưởng ngoài lương hưuThời sự
GĐXH - Từ chiều tối 15/6 đến ngày 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nguy cơ mưa có cường độ lớn; Nghỉ hưu sau 15 năm đóng BHXH không chỉ có lương hưu, còn nhiều quyền lợi an sinh lâu dài...