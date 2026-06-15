Giải cứu 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội
GĐXH - 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội sẽ được vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã sau khi các hộ nuôi tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.
Ngày 15/6, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cùng các đơn vị liên quan cứu hộ thành công 3 cá thể gấu ngựa do các hộ gia đình tự nguyện chuyển giao về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã.
Hoạt động này nâng tổng số gấu được Tổ chức Động vật Châu Á cứu hộ tại Việt Nam lên 300 cá thể, đồng thời đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh, thành thứ 23 trong cả nước không còn gấu nuôi nhốt.
Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp cùng các đơn vị tiếp nhận cá thể gấu tại Thái Nguyên.
Theo đó, từ 8h30 ngày 15/6, tại phường Tích Lương (TP Thái Nguyên), lực lượng chức năng triển khai cứu hộ cá thể gấu ngựa cuối cùng bị nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh. Đây là cá thể gấu cái hơn 20 năm tuổi, được nuôi từ năm 2004 và được gắn chip quản lý vào các năm 2005 và 2019. Qua kiểm tra lâm sàng ban đầu, cá thể gấu nặng khoảng 170kg, sức khỏe tương đối ổn định.
Cá thể gấu được đặt tên Ocean (Đại Dương), biểu tượng cho sự đồng lòng và kết nối của các cá nhân, tổ chức, cơ quan trong nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật. Sau nhiều năm sống trong điều kiện nuôi nhốt, Ocean sẽ có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.
Chiều cùng ngày, tại xã Phúc Thọ (TP Hà Nội), hai hộ gia đình tiếp tục tự nguyện bàn giao thêm 2 cá thể gấu ngựa. Trong đó, cá thể nặng khoảng 130kg được đặt tên Rain (Mưa), cá thể còn lại nặng khoảng 200kg được đặt tên River (Sông).
Ba cá thể Ocean, River và Rain được vận chuyển trên xe chuyên dụng có hệ thống phun sương duy trì nhiệt độ phù hợp. Trong suốt hành trình, các cá thể gấu được dừng nghỉ định kỳ 2-3 giờ để kiểm tra sức khỏe, bổ sung thức ăn và nước uống khi cần thiết.
Hiện Hà Nội vẫn là địa phương có số lượng gấu nuôi nhốt nhiều nhất cả nước, đồng thời là địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác vận động chuyển giao gấu. Trong 7 năm qua, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á chuyển giao thành công 41 cá thể gấu từ các hộ nuôi nhốt về hai Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.
Tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Vườn quốc gia Bạch Mã, mỗi cá thể gấu được chăm sóc theo chế độ phù hợp với không gian sống gần gũi tự nhiên, chế độ dinh dưỡng và chăm sóc thú y chuyên sâu. Sau khi tiếp nhận, các cá thể sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi từng bước hòa nhập với môi trường bán tự nhiên.
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