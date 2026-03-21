Loạt sự kiện tại BYD Bitcar Long Biên: Trải nghiệm thực tế, thúc đẩy chuyển đổi xanh
Sự kiện BYD M6 Experience Day vừa diễn ra tại BYD Bitcar Long Biên Hà Nội đã thu hút đông đảo khách hàng quan tâm đến mẫu xe điện đa dụng 7 chỗ BYD M6.
Chương trình mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế, đồng thời giải đáp các mối quan tâm phổ biến của người dùng về khả năng vận hành, công nghệ pin, hệ thống sạc và chi phí sử dụng xe điện.
Tại sự kiện, khách tham dự được trực tiếp lái thử và tìm hiểu chi tiết về BYD M6 dưới sự tư vấn của đội ngũ chuyên gia sản phẩm. Các nội dung được quan tâm nhiều nhất bao gồm quãng đường di chuyển, thời gian và phương thức sạc, cũng như hiệu quả tiết kiệm chi phí so với xe sử dụng nhiên liệu truyền thống. Bên cạnh đó, khách hàng đặt cọc trong ngày nhận được nhiều ưu đãi thiết thực như voucher phụ kiện, hỗ trợ bảo hiểm và phiếu sạc điện.
Tiếp nối chuỗi hoạt động trong tháng 3, chương trình Customer Service Fest cũng được tổ chức tại xưởng dịch vụ Bitcar Long Biên, đánh dấu sự trở lại sau thành công của lần đầu triển khai trong năm 2025. Sự kiện tập trung vào trải nghiệm hậu mãi, với các hoạt động lắng nghe phản hồi khách hàng và tư vấn sử dụng xe an toàn, tiết kiệm từ đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm.
Đáng chú ý, các sự kiện có sự tham gia của Bitcharge – đơn vị phát triển hạ tầng sạc mở, cung cấp giải pháp sạc công cộng và sạc tại nhà, hỗ trợ nhiều dòng xe điện khác nhau trong hệ sinh thái của Bitcar Việt Nam. Đại diện Bitcharge đã chia sẻ định hướng mở rộng mạng lưới trạm sạc và giải pháp sạc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, góp phần giải quyết bài toán hạ tầng, yếu tố then chốt trong quá trình phổ cập xe điện tại Việt Nam.
Sungard – thương hiệu phim cách nhiệt công nghệ Mỹ cũng đã có mặt tại sự kiện để giới thiệu các sản phẩm của mình như phim cách nhiệt chất lượng cao, hệ thống chìa khóa điện tử Key Plus. Dù là một thương hiệu phụ kiện xe mới tại Việt Nam nhưng Sungard cũng đang nhận được sự quan tâm lớn bởi chất lượng, sự đa dạng và giá thành phải chăng.
Thông qua các workshop chuyên đề và chương trình ưu đãi dịch vụ, khách hàng được tiếp cận thêm nhiều kiến thức thực tế trong quá trình sử dụng xe, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và kéo dài tuổi thọ phương tiện. Đây là một phần trong chiến lược của BYD Bitcar nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm.
Trong bối cảnh giá xăng liên tục biến động, BYD Bitcar triển khai chương trình ưu đãi "Xăng tăng giá – BYD tặng quà", khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang các giải pháp di chuyển tiết kiệm và thân thiện môi trường. Nhiều mẫu xe đang được áp dụng ưu đãi hấp dẫn như BYD M6, BYD Seal 5 và BYD Sealion 6.
- BYD M6 – Tặng ngay 30 triệu đồng
- BYD Seal 5 – Tặng 100% lệ phí trước bạ
- BYD Sealion 6 – Tặng ngay 81 triệu đồng
Chuỗi sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông tại Việt Nam, khi ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn các dòng xe điện và xe hybrid cắm sạc như một giải pháp kinh tế và thân thiện với môi trường.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
