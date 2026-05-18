Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 18 - 24/5/2026: Tăng hàng loạt khu dân cư bị mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 18 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 18 - 24/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 18 - 24/5/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Nhơn 2 thuộc tổ 12, khóm Tân Nhơn, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Nguyễn Huệ 5A, tổ 7, đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 2/9A thuộc tổ 10, 11, đường 2/9, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Hưng, tổ 12, khóm Tân Hưng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm KDC Phước Yên 1, tổ 18, ấp Phước Yên, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm hẻm 2, tổ 82, tổ 83, khóm 3, đường Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty Lương Thực, đường 2/9, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng CSGT Đường Bộ, khóm Tân Hưng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ĐĐ Mỹ Thuận - Cần Thơ 4, ấp Phước Yên, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng ĐĐ Mỹ Thuận - Cần Thơ 5, ấp Phước Yên, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bệnh viện Hòa Phú thuộc Khu Tái Định Cư Hòa Phú, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các khóm: Hưng Quới, Long Hưng, Long Quới (từ ngã tư Cầu Chợ Cua đến Cầu Cái Chuối), phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 08:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Thạnh Hưng, đường 8/3 (từ ngã tư Cầu Chợ Cua đến Cầu Kè), phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 08:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Cty Thiết Lập 1 thuộc Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty DeHues 1 thuộc Khu Công nghiệp Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần đường Trần Phú (từ Ngã tư Đồng Quê đến Cầu Chợ Cua), phường Phước Hậu. - Bệnh Viện Đa khoa Vĩnh Long, đường Trần Phú, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần các khóm: Thanh Mỹ, Hưng Quới, Long Hưng (từ Cầu Chợ Cua đến Cầu Rạch Dừa); Khu nhà ở Hoàng Hảo, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các khóm: Hưng Quới, Long Hưng, Long Quới (từ ngã tư Cầu Chợ Cua đến Cầu Cái Chuối), phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Thạnh Hưng, đường 8/3 (từ ngã tư Cầu Chợ Cua đến Cầu Kè), phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 3, một phần tổ 16, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 3A, một phần tổ 12, 13, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Bình, một phần tổ 10, ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Bình A, một phần tổ 7, 8, ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Sóc Ruộng 6, một phần tổ 13, ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Đục Dong; một phần ấp Tích Khánh A, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/05/2026 đến 13:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Mỹ Thạnh, An Thành, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Thạnh 2A, một phần tổ 16 ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 20/05/2026 đến 14:45:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Kênh Đào 1A, một phần tổ 12, 13 ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Kinh Mới 1A, một phần tổ 15 ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Kinh Mới 4A, một phần tổ 16, 17 ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc các ấp: Giồng Gòn, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hội, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Thạnh 1, một phần tổ 10, 11 ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/05/2026 đến 10:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Xuân Hiệp 2, một phần tổ 7 ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/05/2026 đến 10:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Thạnh 1B, một phần tổ 7 ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 22/05/2026 đến 11:45:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hồi Thạnh, một phần tổ 15 ấp Hồi Thạnh, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 22/05/2026 đến 11:45:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Thạnh 2, một phần tổ 5, 6 ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 14:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Xuân Hiệp 3, một phần tổ 11, 12 ấp Hồi Lộc, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 14:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Thạnh 2B, một phần tổ 9 ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Xuân Hiệp 5, một phần tổ 13, 14 ấp Hồi Lộc, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Khánh 1, Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân; một phần ấp Tích Phước, Đục Dong, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc các ấp: Bầy Dầy, Thôn Rôn, Ngãi Lộ B, Phạm Thị Mến, Trà Ngoa, Ông Tín, Bang Chang, Tầm Vu, Gia Kiết, xã Trà Ôn; Một phần ấp Trà Sơn, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Giồng Thanh Bạch, ấp Mỹ Hòa, Mỹ Trung, Đục Dong, xã Trà Ôn; ấp Sóc Ruộng, Mỹ An, Mỹ Định, Mỹ Phú, Trà Mòn, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Chính Kích, 1 Chính Kích thuộc tổ 4, 5 ấp Bình Hòa, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Bình Phú 2 và Bình Phú 2A thuộc tổ 9, 10 ấp An Hòa B, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Sấy Lúa Nguyệt Nga thuốc tổ 4 ấp 2, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 12:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Đìa Thùng 2, Đìa Thùng 2A thuộc tổ 10, 12 ấp Cây Bàng, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Đìa Thùng 3, Đìa Thùng 3A thuộc tổ 8 ấp Cây Bàng và tổ 6 ấp Mỹ Thành, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Cống Bà Tảng 2 thuộc tổ 2 ấp Thạnh Trí, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/05/2026 đến 10:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Đìa Thùng 1 thuộc tổ 12 ấp Cây Bàng , xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Đìa Thùng 4, Đìa Thùng 4A thuộc tổ 4, 5 ấp Mỹ Thành, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Ông Hùng, Ông Hùng A thuộc tổ 4, 5 ấp 7, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mương Ranh và trạm Mương Ranh 1 thuộc một phần tổ 8, 10, 15 khóm Thạnh Lý; Một phần tổ 12 khóm Hoá Thành 1, phường Đông Thành và một phần ấp An Phòng xã Ngãi Tứ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 6, từ tổ 9 đến tổ 12 và tổ 53 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Khu Thương Mại Song Phú thuộc một phần từ tổ 8 đến 11 ấp Phú Trường; Một phần Khu đô thị mới Song Phú ấp Phú Ninh, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Tân 1 thuộc một phần tổ 3, 4 ấp Phú An và một phần từ tổ 8 đến tổ 10 ấp Phú Tân, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Tân 1A thuộc một phần từ tổ 3 đến tổ 6 ấp Phú An, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 1A Mỹ Thới 1 thuộc một phần từ tổ 3 đến tổ 4 khóm Mỹ Thới 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 19/05/2026 đến 10:20:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 3A Mỹ Thới 1 thuộc một phần tổ 6, 7, 16, 17 khóm Mỹ Thới 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/05/2026 đến 12:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 1A Mỹ Thới 2 thuộc một phần tổ 7 khóm Mỹ Thới 1 và một phần tổ 1, 7 khóm Mỹ Thới 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 15:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 2A Mỹ Thới 2 thuộc một phần tổ 1, 2 khóm Mỹ Thới 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Tân 2 thuộc một phần tổ 1, 2 ấp Phú An, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đường Trâu 1 thuộc một phần từ tổ 7 đến tổ 9 khóm Thuận Tân B, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Phú 3 thuộc một phần từ tổ 4 đến tổ 6, từ tổ 9 đến tổ 10 và tổ 16 khóm Thuận Phú B, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Tân 3 thuộc một phần tổ 2 ấp Phú Tân, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phù Ly 2A thuộc một phần từ tổ 8 đến tổ 11 khóm Phù Ly 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 21/05/2026 đến 10:20:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Xóm Giữa 2 thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 5 khóm Phù Ly 1 và một phần từ tổ 10 đến tổ 12 khóm Phù Ly 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phù Ly 3 thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 5 và từ tổ 14 đến tổ 16 khóm Phù Ly 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Tân 3A thuộc một phần tổ 5 ấp Phú An, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Tân 3B thuộc một phần từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Phú Tân, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bưu điện huyện Tam Bình và Viễn Thông Vĩnh Long thuộc trạm Bưu điện Ba Càng tại ấp Phú Trường, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 13:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thị Trấn 1 thuộc một phần tổ 1, 2, 3, 6 và một phần từ tổ 13 đến tổ 19 khóm 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trong khu dân cư khóm 8 & 9 (dân cư Thu Loan) trên tuyến đường Phan Văn Quân và Huỳnh Văn Đạt thuộc một phần các tổ 12 khóm 1; Một phần các tổ 1, 5 khóm 2; Một phần từ tổ 1 đến tổ 7 khóm 4, phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trường Thọ 4A, thuộc tổ 5, 6, ấp Trường Thọ, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 12:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Xuân Minh 5, thuộc tổ 9, 10, ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Ngay 4, thuộc tổ 7, ấp Rạch Ngay, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ấp I-2 TQT, thuộc tổ 10, ấp I, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/05/2026 đến 16:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quới Hiệp 5, thuộc tổ 09, 10, ấp Quới Hiệp, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 12:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ấp 7-3 Trung Ngãi, thuộc tổ 12, 13, ấp 7, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 12:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Kinh Tỉnh 1, thuộc tổ 14, 15, ấp Hiếu Xuân, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Ngãi Chánh 5, thuộc tổ 02, 03, ấp Ngãi Chánh, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đại Nghĩa 5, thuộc tổ 6, 7, ấp Đại Nghĩa, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 15:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Hiếu Kinh A2, thuộc tổ 13, ấp Hiếu Minh A, tổ 9, ấp Ngã Hậu, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/05/2026 đến 12:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Bình Lương, thuộc tổ 05, 06, 07, 08 ấp Bình Lương, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 14:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thái An 5, thuộc tổ 14, ấp Thái An, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/05/2026 đến 14:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Vọp 3, thuộc tổ 12, 13, ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Vọp 7A, thuộc tổ 05, 06, ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú An 2, thuộc tổ 10, 11, ấp Phú An, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hiếu Văn B1, thuộc tổ 13, ấp Hiếu Văn, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện một phần tuyến 473 Vũng Liêm, từ sau Ngã tư Cầu Vĩ dọc QL53 phía tay phải về đến ngã ba Tượng đài Vũng Liêm, thuộc một phần xã Hiếu Phụng, một phần xã Trung Thành, một phần xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 6, ấp Bình Thuận 2, xã An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/05/2026 đến 11:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 11, ấp Phú Thạnh, xã An Bình

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 20, ấp Phú Thạnh 4, xã An Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 15:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 10, ấp Phú An 2; tổ 21, ấp Phú Thạnh 3, xã An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/05/2026 đến 13:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 15, ấp An Thuận; tổ 16, ấp Bình Lương, xã An Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 19, ấp Long Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 13:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 19 và 20, ấp Long Thuận, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Định Thới A, tổ 01 - ấp Định Thới A - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Số 1 và Cầu Số 1B, tổ 02 + 03 ấp Phước Lộc Thọ xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 15:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Công ty TNHH Sáu Mừng, tổ 02 - Ấp Thủy Thuận - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 12:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Cơ sở SXGN An Phước, Tổ NDTQ số 02 - Ấp Thủy Thuận - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hòa Phú 1, tổ 02, ấp Hòa Phú xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 09:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Hạnh C, tổ 01+ số 02 - ấp Mỹ Hạnh - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 20/05/2026 đến 12:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ 1 pha Kinh Sáng 1, tổ 03+ 05 - ấp Mỹ Long - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 14:45:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Mỹ A1, tổ 2 - ấp Tân Mỹ A - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân An C, tổ 2 - Ấp Tân Mỹ - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ 1 pha An Hưng, tổ 02 + 03 - ấp An Hưng - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Cạn 5, tổ 7 - ấp Cái Cạn - Xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 09:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Cạn 1, tổ 6 - ấp Mỹ Điền - Xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 22/05/2026 đến 10:10:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thuận 4, tổ 11 - ấp Phú Thuận - Xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thọ 3, tổ 12 - ấp Phú Thọ - Xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 14:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Điền 2, tổ 9 - ấp Mỹ Điền - Xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 22/05/2026 đến 15:10:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ 01 + 02 Ấp Mỹ Thanh và Tổ 01 + 03 - ấp Cái Kè - xã Nhơn Phú; Tổ 01 - ấp Định Thới A - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Thanh 3, tổ 7 - ấp Mỹ Thanh - Xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/05/2026 đến 08:30:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà máy Bê Tông Hùng Vương, khu IV tuyến công nghiệp Cổ Chiên - ấp Sơn Đông - phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/05/2026 đến 10:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện từ Cầu Thủy Thuận đến Cầu Số 8 và từ vòng xoay ngã 5 ấp Chợ đến Cầu Rạch Rừng xã Cái Nhum.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/05/2026 đến 16:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tâm Tấn Tài, ấp Thành Công, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm NC Huỳnh Hương, ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Lược 1, thuộc tổ 1, 2, ấp Tân Lộc, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành An, thuộc tổ 4, ấp Thành An, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Hòa Thới, Hòa Thuận, Hòa Bình, Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận; ấp Hòa Quới, xã Hòa Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 5, thuộc tổ 5, ấp Tân Dương, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 9, thuộc tổ 7, ấp Tân Mỹ, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Đặng Hoàng Hận, ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm HKD Tân Viễn Hương, ấp Thành Nhân, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Chợ Tân Thành 1, thuộc tổ 6, ấp Tân Lập, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 1A, thuộc tổ 6, ấp Tân Lập, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Lập 2, thuộc tổ 7, ấp Tân Lập, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ 1, ấp Hòa Thạnh, tổ 1, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Trang Trại Kiết Tường, ấp Tân Hiệp, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm NĐ Bá Ngọc, ấp Tân Hậu, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp