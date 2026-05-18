Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 18 - 24/5/2026: Khu vực dân cư bị cúp điện tiếp tục tăng cao

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 18 - 24/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 18 - 24/5/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Khách hàng Trường Phổ Thông Năng Khiếu Thể Dục, Thể Thao, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 11:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Thị Nhị, từ tổ 9 đến tổ 16, khóm 1, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Lê Minh Hữu (Trạm bơm Cống Ông Chim), khóm 16, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 09:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Tổ Hợp Tác Bơm Tưới Ô 6 Ấp 1 (Trương Văn Hùng), khóm 1, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Phước Tài Đồng Tháp, tổ 13, khóm 14, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trường Mầm Non Tiểu Học Tư Thục Bán Trú Ngôi Sao, đường 30/4, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Việt Đức, lộ Hòa Đông, tổ 17, khóm Hòa Khánh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trung Liêm, đường Nguyễn Huệ, khóm An Lạc, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trần Văn Lợi (Sản Xuất Nhựa), đường Lãnh Binh Thăng, khóm 4, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 11:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty Cổ Phần Tô Châu, khu công nghiệp Trần Quốc Toản, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Bà Triệu, Khu Lia 2, Lê Anh Xuân, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Ngô Thời Nhậm,Võ Nguyên Giáp, Thông Lưu, Phạm Nhơn Thuần, Nguyễn Đình Chiểu, KDC Phường 3, Phạm Thị Uẩn, Bùi văn Chiêu, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Đỗ Công Tường, Nguyễn An Ninh, Phan Thị Huỳnh, Huỳnh văn Ninh, Nguyễn Văn Trổi, Phan Thị Thoại, Nguyễn Văn Mười, Lê Thị Hường, Ngô Quyền, Chi Lăng, từ tổ 1 đến tổ 54, khóm Mỹ Thiện, Mỹ Đức, Mỹ Phước, toàn bộ chợ Cao Lãnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/05/2026 đến 17:00:00 ngày 23/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần Khu Dân Cư Tân Hòa, phường Sa Đéc..

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Ngọc Thạch (khu vực cầu Bình Tiên), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 13:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường khu dân cư Phú Long, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần bờ phải đường ĐT848 từ Ngã Ba ĐT848-Nguyễn Thái Bình đến Ngã Ba ĐT848-Hồ Tùng Mậu, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 12:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực từ Đường Chùa đến Cầu Tân Xuân thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 03:05:00 ngày 18/05/2026 đến 03:15:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực phía Tiểu Lộ từ Ủy ba xã Phú Long cũ đến cuối Rạch Cây Xanh thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH trạm chuyên dùng Nguyễn Thanh Lâm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH trạm chuyên dùng Hương Sen Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cồn Mới thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 10:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Khu vực rạch ông Sáu Tiết từ Cầu Năm Bé đến Cầu Khém Lớn xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Khoa đến Cầu Ngang số 2 thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH trạm chuyên dùng Cơ Khí Thiện Thuật

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH trạm chuyên dùng Lê Văn Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện KH trạm chuyên dùng CTy TNHH SXTM BCĐ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Rạch Ông Kế đến Nghĩa trang Phú Thạnh thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Cái Sứt – Thầy Thơ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Cái Mít)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 10:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Vàm Ông Tính)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/05/2026 đến 12:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Rạch Á Lài)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/05/2026 đến 15:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Chợ Định Yên đến rạch Thủ Sự)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Ánh Dương, ấp An Phong, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/05/2026 đến 12:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 12:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Vườn Thực Nghiệm Ước Mơ, ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 12:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu N&P FRUITS, ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ rau ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực bến đò số 5 ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực đất lỡ ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực bến đò số 6 ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Phước xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ dal ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ĐT 841 Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Thành, một phần xã An Phước (Khu vực từ nhà khách hàng công ty TNHH Đạt Huê đến nhà khách hàng Nguyễn Anh Tuấn).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 15:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp An Thọ xã An Phước (Khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Thị Hắng đến nhà khách hàng Bùi Thị Kim Yến)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 16:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Công Tạo xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn TVăn Cường đến nhà khách hàng Phan Văn Thẹo).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/05/2026 đến 14:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 2 xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Thị Thúy đến nhà khách hàng Huỳnh Thị Út).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 2, ấp 3 xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Ngô Hữu Nghị đến nhà khách hàng Hồ Văn Phương).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 07:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp An Thọ xã An Phước (Khu vực từ nhà khách hàng Trần Văn Tiến đến nhà khách hàng Nguyễn Thị Gọp).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Tuyết Hồng xã Tân Thành (Khu vực từ nhà khách hàng La Kim Hiền đến nhà khách hàng Võ Thị Bích Chi).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/05/2026 đến 14:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 2, ấp 3 xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Ngô Hữu Nghị đến nhà khách hàng Hồ Văn Phương).

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Đuôi Tôm xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Thị Ni đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Phục).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Gò Da xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Đỗ Duy Phương đến nhà khách hàng Nguyễn Thị Minh Thào).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/05/2026 đến 14:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 1, ấp 4 xã Tân Hộ Cơ, một phần ấp Chiến Thắng xã Tân Thành (Khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Văn Thu đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Lũ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bắc Trang 1 xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Võ Thị Kim Loan đến nhà khách hàng Trần Trung Tuyến)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng nước đá Tân Hòa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Phạm Công Lập.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 16:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nước đá Nguyễn Thị Hồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nước đá Lê Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Tường Nguyên.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 16:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Kênh Nhất tại trụ 245/29A thuộc NR 475-11/2, tuyến 475TM, xã Thanh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 11:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm Bơm Tây Kênh 5 - Kênh Tư Mới số 1, xã Thanh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 16:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực Xóm Giồng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-75kVA Trường THPT Cao Lãnh 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Ngã Bát)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4P, xã Ba Sao (khu vực mất điện Trường THPT Thông Linh- đường tỉnh 846 Phương Trà)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần Đường Lũy)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp (mất điện khu vực Khém Bần Sụ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-400kVA Sấy Lúa Ông Ngộ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-400kVA Trường THPT Kiến Văn 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 11:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA Uỷ Ban Bình Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-75kVA Trường THPT Cao Lãnh 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Tây Mỹ, ấp AB xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 13:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp AB, ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ, Một phần ấp 1,ấp 2, ấp 3 xã Bình Hàng Trung (mất điện từ Trạm Bơm Ô 8 Mỹ Hội đến Trường THCS Tân Hội Trung)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4,ấp 5, ấp 6 xã Bình Hàng Trung, một phần ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Trường THCS Tân Hội Trung đến Trại Giam Láng Biển)

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 20/05/2026 đến 18:30:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện Đình Bình Hàng Trung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4,ấp 5, ấp 6 xã Bình Hàng Trung, một phần ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Trường THCS Tân Hội Trung đến Trại Giam Láng Biển)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 13:30:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4B, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Đường Nguyễn Huệ, Đường Nguyễn An Ninh, Khu dân cư Chùa Bà Hai, Chợ Nông Sản Lấp Vỏ, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Ranh Lấp Vò - Lai Vung, Quốc lộ 80 từ Tổ điện xã Bình Thành đến Phà Vàm Cống, Quốc lộ 80 từ Ngã Ba Vàm Cống đén Cầu Hòa Lạc thuộc xã Lấp Vò và một phần xã Lai Vung.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/05/2026 đến 07:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Cái Tắc - Nhà Thờ xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 09:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Gò 70 xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 11:30:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Đường Nguyễn Huệ, Đường Nguyễn An Ninh, Khu dân cư Chùa Bà Hai, Chợ Nông Sản Lấp Vỏ, Rạch Cái Dâu từ Cầu Cái Dâu đến Cầu Ranh Lấp Vò - Lai Vung, Quốc lộ 80 từ Tổ điện xã Bình Thành đến Phà Vàm Cống, Quốc lộ 80 từ Ngã Ba Vàm Cống đén Cầu Hòa Lạc thuộc xã Lấp Vò và một phần xã Lai Vung.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 18/05/2026 đến 12:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Cái Dứa xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Quốc lộ 80 khu Cầu mới Vĩnh Thạnh xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Rạch Tân Lợi ấp Tân Lợi xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Tân Bình xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 17:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Từ Mương Bảy Ép đến Cống Mương Giữa xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Rạch Xưởng xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Cai Châu đến Cống Rạch Chùa Cạn, nhà máy nước đá Hoàng Minh xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Cầu Mương Điều xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Gấm xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 11:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Các khách hàng NTTS: Nguyễn Hồng Lâm, Ngọc Hà 2, Công ty CP Bến Tre, Nguyễn Văn Vũ, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 12:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long (khu vực gần khu NTTS Nguyễn Văn Đực, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/05/2026 đến 14:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (một phần khu vực CDC Tân Quới, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (một phần khu vực Rạch Bùng Binh)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/05/2026 đến 12:30:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực gần cầu Cỏ Bắc xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực từ Ngân hàng BIDV đến gần Trạm y tế)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực gần Trường dạy nghề)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 11:30:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực TDC 2B nối dài)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/05/2026 đến 14:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm bơm Hố Đấu, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Trồng Trọt gần HTXNN Thuận Phú)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình và ấp 1 xã Bình Thành (khu vực từ cầu Tân Mỹ đến UB Bình Tấn cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, ấp An Phú, xã An Long. (Khu vực từ cầu kênh Ông Kỹ đến trạm bơm hợp tác xã Tân Phát).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/05/2026 đến 11:29:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long. (Khu vực từ đầu kênh An Long đến trạm bơm An Long 3). (Khu vực từ nhà bà Lâm Thị Bé ba dọc theo kênh Đồng Tiến đến nhà ông Nguyễn Đức Tài).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 18/05/2026 đến 17:00:00 ngày 18/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa. (Khu vực từ cầu Trung Tâm dọc kênh An Bình đến nhà ông Võ Văn Dữ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 16:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ, xã An Long. (Khu vực từ cầu An Long dọc theo QL30 đến Cơ sở bánh mì Năm Hải và một phần khu vực chợ An Long).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Kênh Ngọn Cũ 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/05/2026 đến 10:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Hồ Văn Thiện dọc kênh An Bình đến nhà ông Lê Văn Phết).

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/05/2026 đến 12:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long. (Một phần khu vực cụm dân cư An Phú).

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 20/05/2026 đến 16:00:00 ngày 20/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K8, ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ cơ sở nước đóng chai Nguyễn văn Chuẩn dọc theo đường ĐT843 đến nghĩa trang nhân dân ấp K9)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/05/2026 đến 17:00:00 ngày 21/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trụ sở ấp 5 đến giáp ranh xã Trường Xuân).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/05/2026 đến 12:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà bà Nguyễn Thị Giàu đến nhà máy nước đá Hữu Tình).

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Tràm Chim. (Mất điện khu vực trường tiểu học Tràm Chim 2, trường THPT Tràm Chim và khu vực trạm bảo vệ Vườn Quốc Gia Tràm Chim).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:30:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Tràm Chim. (Khu vực từ quán cơm chay An Lạc dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến trường mầm non Thiên Ân).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/05/2026 đến 17:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Tràm Chim. (Một phần khu vực cụm dân cư Ao Sen).

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/05/2026 đến 16:00:00 ngày 24/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Khách Sạn Hống Ngân phía lề phải đến bờ kè và đương Nguyễn Văn Trỗi đoạn từ Điện thoại Phong Táo đến đường Trần Hưng Đao, đường Phan Chu Trinh - Nguyễn Đình Chiểu, Một phần đương Nguyễn Thị Minh Khai từ Khách Sạn Hồng Ngân đến Hủ Tíu Nam Vang và một phần đường Lê Thị Hồng Gấm từ Nhà thuốc Long Châu đến ngã tư Hồng Gấm-Trần Hưng Đạo.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực toàn bộ CDC Giồng Duối

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/05/2026 đến 17:00:00 ngày 19/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Lê Thị Hồng Gấm đoạn từ Shóp giày dép Kiều Tiên đến cà phê Koi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Cống xả Lũ dọc lộ DT841 đến Cây xăng Mẫn Phương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ NTTS Trương Văn Nhỏi đến cầu Thống Nhất

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ xung quanh trạm bơm Trương Đức Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ NTTS Ông Nam đến trạm bơm Hậu Mười Xình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/05/2026 đến 17:00:00 ngày 22/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





