Nhìn màu dịch âm đạo đoán bệnh lý để bảo vệ sức khỏe vùng kín
Dịch âm đạo đóng vai trò như 'thước đo' phản ánh tình trạng sức khỏe phụ khoa của chị em. Việc nhận biết sớm các thay đổi bất thường về màu sắc và tính chất là cách giúp phụ nữ bảo vệ chức năng sinh sản kịp thời.
Dịch âm đạo không chỉ là một cơ chế tự làm sạch tự nhiên mà còn là dấu hiệu nhận biết quan trọng về những biến đổi bên trong cơ thể người phụ nữ. Ở trạng thái bình thường, dịch tiết thường có màu trắng sữa hoặc trong suốt như lòng trắng trứng, không mùi hoặc có mùi nhẹ và thay đổi lượng tiết tùy theo chu kỳ kinh nguyệt.
Tuy nhiên, khi gặp vấn đề, màu sắc của dịch tiết sẽ ngay lập tức biến đổi, kèm theo những kết cấu và mùi vị lạ. Việc hiểu rõ ý nghĩa đằng sau 6 sắc thái của khí hư sẽ giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc thăm khám và điều trị các bệnh lý tiềm ẩn.
1. Dịch âm đạo màu xanh lá cây hoặc vàng đậm: Cảnh báo nhiễm trùng
Dịch tiết màu vàng đậm, vàng xanh hoặc xanh lá tươi là dấu hiệu không bình thường, đây thường là biểu hiện của tình trạng nhiễm khuẩn hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục .
Nguyên nhân tiềm ẩn: Nhiễm trùng roi (trichomoniasis), bệnh lậu hoặc chlamydia.
Dấu hiệu đi kèm: Mùi hôi hoặc mùi tanh nồng nặc; kết cấu dịch thường dày, có bọt hoặc bong bóng.
Lời khuyên: Hãy đi khám ngay lập tức nếu cảm thấy nóng rát khi đi tiểu, đau vùng chậu hoặc ngứa ngáy dữ dội.
2. Dịch màu xám hoặc trắng đục: Viêm âm đạo do vi khuẩn
Dịch tiết mỏng, loãng như nước và có màu xám đục là triệu chứng điển hình của tình trạng viêm âm đạo do vi khuẩn (BV). Đây là kết quả của việc mất cân bằng và quá tải vi khuẩn có hại trong môi trường âm đạo.
Dấu hiệu nhận biết: Mùi tanh cá cực kỳ nồng, đặc biệt là sau khi quan hệ tình dục.
Hướng xử lý: Cần thăm khám sớm để được điều trị bằng kháng sinh phù hợp, tránh để tình trạng viêm nhiễm kéo dài.
3. Dịch âm đạo trắng đục và vón cục: Nhiễm nấm men
Mặc dù màu trắng thường là bình thường nhưng nếu kết cấu dịch thay đổi bất thường, bạn cần hết sức cảnh giác. Dịch tiết lúc này trông giống như phô mai hoặc sữa đông.
Triệu chứng điển hình: Ngứa ngáy dữ dội, nóng rát, sưng đỏ quanh khu vực âm đạo và âm hộ.
Nếu đây là lần đầu gặp triệu chứng này hoặc tình trạng không thuyên giảm sau khi dùng các loại thuốc bôi không kê đơn nên đi khám ngay.
4. Dịch màu nâu hoặc màu rỉ sét: Chảy máu bất thường
Dịch màu nâu thực chất là máu cũ. Hiện tượng này được coi là bình thường nếu xuất hiện vào cuối kỳ kinh nguyệt . Tuy nhiên, nếu xảy ra ngoài khung thời gian này, đó là dấu hiệu bất thường.
Nguy cơ tiềm ẩn: Xuất hiện đốm máu không rõ nguyên nhân giữa các kỳ kinh hoặc sau mãn kinh có thể liên quan đến các vấn đề về cổ tử cung hoặc tử cung như polyp.
Khuyến cáo: Nếu dịch màu nâu xuất hiện dai dẳng và không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, bạn cần thực hiện các xét nghiệm chuyên khoa để loại trừ rủi ro.
5. Dịch màu đỏ tươi hoặc có máu: Chảy máu không đều
Dịch tiết màu đỏ tươi cho thấy tình trạng chảy máu đang hoạt động (máu tươi). Ngoại trừ thời điểm hành kinh, việc xuất hiện máu vào các thời điểm khác đều cần được lưu tâm. Tình huống cần lưu ý là chảy máu giữa kỳ kinh hoặc sau khi quan hệ tình dục . Đặc biệt, nếu đang mang thai và nhận thấy dịch tiết có máu, cần đi bệnh viện để được đánh giá, trong nhiều trường hợp đó là tình trạng khẩn cấp y tế.
6. Dịch màu hồng: Kích ứng hoặc dấu hiệu mang thai sớm
Màu hồng thường do một lượng nhỏ máu tươi trộn lẫn với dịch tiết thông thường.
Nguyên nhân phổ biến: Có thể xảy ra vào thời điểm rụng trứng, đốm máu nhẹ trước kỳ kinh, hoặc dấu hiệu "máu báo thai" trong giai đoạn đầu của thai kỳ.
Lưu ý: Nếu dịch hồng xuất hiện thường xuyên sau khi quan hệ, đó có thể là dấu hiệu cổ tử cung bị kích ứng hoặc nhiễm trùng.
7. Các dấu hiệu cần đi khám ngay
Đừng đợi đến khi cơn đau trở nên trầm trọng. Hãy chủ động liên hệ với cơ sở y tế nếu dịch âm đạo của bạn đi kèm với các dấu hiệu sau:
- Mùi lạ: Mùi tanh nồng, mùi hôi khó chịu kéo dài.
- Cảm giác tại chỗ: Ngứa ngáy, nóng rát hoặc sưng tấy không thuyên giảm.
- Cơn đau: Đau vùng chậu, đau khi đi tiểu hoặc khi quan hệ tình dục.
- Thay đổi đột ngột: Lượng dịch tiết tăng lên nhanh chóng và mạnh mẽ một cách bất thường.
Việc hiểu rõ về màu sắc và tính chất dịch âm đạo là cách đơn giản nhất để phụ nữ làm chủ sức khỏe của chính mình. Hãy lắng nghe cơ thể và thực hiện thăm khám định kỳ để luôn tự tin và khỏe mạnh.
