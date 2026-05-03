11 bí quyết giúp tăng lượng sữa mẹ tự nhiên
Nỗi lo thiếu sữa, mất sữa luôn là nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ mới sinh. Làm sao để sữa mẹ về một cách tự nhiên? Hãy cùng khám phá 11 bí quyết giúp mẹ đủ sữa nuôi con.
Sữa mẹ và cơ chế tiết sữa có khả năng tự điều chỉnh hoàn hảo theo nhu cầu của bé, vì vậy các sản phụ đừng quá lo lắng. Theo nghiên cứu có đến 35% phụ nữ quyết định cai sữa sớm một cách đáng tiếc chỉ vì cảm nhận thiếu sữa.
Trạng thái khủng hoảng này thường xảy ra ở những người lần đầu làm mẹ khi họ thấy ngực không có cảm giác căng tức hoặc thấy bé quấy khóc, từ đó dẫn đến lầm tưởng rằng mình không đủ sữa cho con.
1. Tăng tần suất cho bú để gọi nguồn sữa mẹ tự nhiên
Cho trẻ bú càng nhiều càng tốt, khi em bé mút núm vú, một loại hormone gọi là prolactin sẽ được giải phóng trong cơ thể sản phụ, giúp bắt đầu quá trình sản xuất và tiết sữa mẹ.
Các chuyên gia gợi ý rằng nên cho trẻ sơ sinh bú ít nhất 10 lần một ngày để cơ thể thiết lập và duy trì sản lượng sữa. Đừng đợi đến khi bé khóc mới cho bú, hãy nhận diện các dấu hiệu sớm như bé liếm môi hoặc mút tay.
2. Chế độ ăn uống và thực phẩm bổ sung phù hợp để tăng lượng sữa mẹ
Việc tiêu thụ một chế độ ăn uống và thực phẩm bổ sung thích hợp có thể làm tăng sản lượng sữa mẹ. Nhiều loại thực phẩm và thảo dược có thể hữu ích, mặc dù có thể mất một tuần hoặc lâu hơn để thấy kết quả. Những thực phẩm này bao gồm: cá hồi, thì là, trứng, yến mạch, cam, gạo lứt, cà rốt, tảo xoắn.
Một số nguyên liệu chứa các hợp chất gọi là galactagogues (chất lợi sữa) có liên quan đến việc tăng tiết sữa, tuy nhiên nghiên cứu về vấn đề này còn khá hạn chế. Các nguyên liệu này bao gồm: yến mạch nguyên cám, men bia, hạt lanh, hạt mè.
3. Cho bú luân phiên và kích thích cả hai bên ngực
Đừng chỉ cho bé bú một bên cho đến hết bữa. Hãy để bé bú bên thứ nhất đến khi chậm lại, sau đó chuyển sang bên thứ hai. Việc kích thích đều hai bầu ngực không chỉ tăng sản lượng mà còn giúp sữa có hàm lượng chất béo cao hơn ở cuối cữ bú, giúp bé tăng cân tốt.
4. Sử dụng máy hút sữa
Sử dụng máy hút sữa giữa các cữ bú hoặc ngay sau khi bé bú xong giúp làm trống bầu ngực hoàn toàn. Đây là tín hiệu báo cho não bộ rằng: "Cần thêm sữa nữa". Đặc biệt với mẹ đi làm, việc hút sữa đều đặn theo lịch sinh hoạt của bé là chìa khóa để duy trì nguồn sữa dài lâu.
5. Massage ngực có thể giúp tăng sữa mẹ
Massage không chỉ giúp thông tia sữa, giảm sưng đau mà còn tăng lưu thông máu. Theo nghiên cứu, massage ngực theo chuyển động tròn và dao động liên tục trong 3 ngày có thể giúp tổng lượng sữa tăng thêm hơn 22% .
6. Sức mạnh của tiếp xúc "da kề da"
Việc ôm ấp, tiếp xúc da kề da giữa mẹ và bé giúp kích thích hormone hạnh phúc Oxytocin tăng vọt. Kỹ thuật này giúp tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ thành công tăng gấp 4,1 lần , đặc biệt hiệu quả với các bé sinh non hoặc nhẹ cân.
7. Tư thế và cách ngậm vú đúng
Bé ngậm vú không đúng cách là nguyên nhân hàng đầu gây đau nứt cổ gà và làm giảm lượng sữa tiết ra.
Chú ý, miệng bé phải mở rộng, ngậm sâu vào quầng vú chứ không chỉ riêng núm vú. Toàn thân bé hướng về phía mẹ, bụng áp bụng.
8. Quản lý căng thẳng và nghỉ ngơi đầy đủ
Stress là "kẻ thù" số 1 của sữa mẹ. Khi mẹ căng thẳng, nồng độ cortisol tăng cao gây ức chế quá trình tiết sữa. Một giấc ngủ trưa ngắn hoặc không gian cho con bú yên tĩnh, thoải mái sẽ giúp sữa về dào dạt hơn.
9. Kiểm soát các vấn đề sức khỏe và thuốc điều trị
Các bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp hay hội chứng buồng trứng đa nang có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố. Bên cạnh đó, các loại thuốc chống dị ứng hoặc thuốc tránh thai chứa estrogen thường làm giảm lượng sữa. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào.
10. Tuyệt đối không hút thuốc và tránh khói thuốc
Nicotine không chỉ truyền qua sữa gây hại cho não bộ của bé mà còn làm giảm phản xạ tiết sữa của mẹ. Hãy giữ môi trường sống trong lành để bảo vệ nguồn sữa quý giá.
11. Không bỏ phí sữa non - Kháng thể đầu đời
Đừng lo lắng nếu những ngày đầu sữa chỉ có màu vàng nhạt và đặc dính. Đó là sữa non – loại thực phẩm siêu dinh dưỡng chứa hàng triệu kháng thể giúp bé xây dựng hệ miễn dịch hoàn hảo và đào thải phân su nhanh chóng.
Cẩm nang bảo quản sữa cho mẹ đi làm
- Dưới 48 giờ: Bảo quản ngăn mát tủ lạnh ngay sau khi hút.
- Trên 48 giờ : Cấp đông ngay lập tức.
- Rã đông : Ngâm trong nước ấm, tuyệt đối không dùng lò vi sóng vì sẽ làm mất các kháng thể quý giá trong sữa.
