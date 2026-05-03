Đến năm 2030, mỗi năm tăng trung bình 2% tổng tỷ suất sinh
Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý của Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 ban hành kèm Quyết định 1069/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký ban hành là yêu cầu tăng tổng tỷ suất sinh trung bình 2% mỗi năm trên toàn quốc.
Đây là chỉ tiêu định lượng quan trọng nhằm từng bước đưa mức sinh trở lại mức thay thế trong bối cảnh hiện nay mức sinh đã giảm xuống dưới ngưỡng này. Việc tăng tỷ suất sinh được thực hiện thông qua nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường truyền thông, hoàn thiện chính sách hỗ trợ sinh con và mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Bên cạnh đó, Kế hoạch còn đặt ra chỉ tiêu trên 95% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp đầy đủ thông tin về kết hôn, sinh con và duy trì mức sinh thay thế. Đồng thời, 100% tỉnh, thành phố phải triển khai các chính sách hỗ trợ sinh con, nuôi con phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Ngoài ra, việc tăng tỷ suất sinh không chỉ nhằm mục tiêu số lượng mà còn gắn với nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm sự phát triển toàn diện của nguồn nhân lực trong tương lai.
Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với mục tiêu tăng mức sinh
Cũng tại kế hoạch này đề cập đến việc điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích thông qua rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định không phù hợp với mục tiêu đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đặc biệt là các quy định xử lý vi phạm chính sách dân số hiện hành. Đề xuất ban hành quy định về việc đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc sinh con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc để đạt và duy trì mức sinh thay thế.
Các hoạt động chủ yếu như rà soát, đánh giá tác động của các quy định có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế; Ban hành các quy định sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với mục tiêu tăng mức sinh để đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế.
Cùng đó, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước, các tỉnh, thành phố có chính sách hỗ trợ cặp vợ chồng, cá nhân sinh con, nuôi con nhằm đạt và duy trì mức sinh thay thế bền vững; ưu tiên đối với tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế, dân tộc thiểu số rất ít người.
Rà soát, đánh giá, đề xuất bổ sung mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích hiện hành;
Khảo sát, đánh giá nhu cầu, khả năng tiếp cận; triển khai thực hiện hỗ trợ phương tiện tránh thai, chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; xã thuộc khu vực biên giới đất liền.
Thực hiện các chính sách khuyến khích sinh con áp dụng cho các gia đình, cộng đồng, ưu tiên và chú trọng đối với địa bàn có mức sinh dưới mức sinh thay thế, dân tộc thiểu số rất ít người: Tiếp tục rà soát, bãi bỏ các quy định của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng liên quan đến mục tiêu giảm sinh, tiêu chí giảm sinh con thứ 3 trở lên,…; Sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích sinh con áp dụng cho gia đình, cộng đồng.
Thí điểm, triển khai mở rộng hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi
Thực hiện các chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng, cá nhân sinh con, nuôi dạy con tốt; đồng thời có chính sách khuyến khích không kết hôn muộn không sinh con muộn và không sinh ít con.
Nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách lao động, việc làm, nhà ở, phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế … đến quyết định sinh con, sinh ít con; kết hôn muộn và không kết hôn; sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ cặp vợ chồng, cá nhân sinh con, nuôi dạy con tốt; khuyến khích nam - nữ thanh niên không kết hôn muộn;
Thí điểm, triển khai mở rộng các biện pháp hỗ trợ các cặp vợ chồng sinh con, sinh đủ hai con, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Trên cơ sở sơ kết, đánh giá các biện pháp thí điểm hỗ trợ, ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp.
Một số nội dung, khuyến khích hỗ trợ như sau: Hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ hôn nhân và gia đình: Phát triển câu lạc bộ kết bạn trăm năm, hỗ trợ nam, nữ thanh niên kết bạn; khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con; Xây dựng môi trường, cộng đồng phù hợp với các gia đình nuôi con nhỏ; các dịch vụ thân thiện với người lao động như đưa, đón trẻ, trông trẻ, ngân hàng sữa mẹ, bác sỹ gia đình,...
Căn cứ quy hoạch chung, bố trí địa điểm xây dựng các điểm trông, giữ trẻ, nhà mẫu giáo phù hợp với điều kiện của bà mẹ, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị; Hỗ trợ phụ nữ khi mang thai, sinh con và sinh đủ hai con: Tạo điều kiện trở lại nơi làm việc cho phụ nữ sau khi sinh con; miễn giảm các khoản đóng góp công ích theo hộ gia đình; Hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ hai con: ưu tiên vào các trường công lập, hỗ trợ chi phí giáo dục trẻ em...
Theo Bộ Y tế, trên phạm vi toàn quốc, mức sinh xuống thấp dưới mức sinh thay thế, giảm từ 2,11 con/phụ nữ (2021) xuống 1,91 con/phụ nữ (2024) và 1,93 con/phụ nữ (2025), không đạt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc giai đoạn 2020-2025.
Sau ngày 01/7/2025, theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), số liệu về mức sinh năm 2025: 11/34 tỉnh có mức sinh dưới 2,0 con/phụ nữ, 19/34 tỉnh có mức sinh từ 2,2 con/phụ nữ trở lên và 4/34 tỉnh có mức sinh xung quanh mức sinh thay thế từ 2,0 - 2,2 con/phụ nữ.
Kết quả đánh giá các mục tiêu Chương trình Điều chỉnh mức sinh cho thấy, xu hướng giảm sinh đang diễn ra trên phạm vi rộng cả ở nơi có mức sinh cao cũng như nơi có mức sinh thấp. Dự báo đến năm 2030 khó đảm bảo mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc.
Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”Dân số và phát triển - 2 giờ trước
GĐXH - Thấy da vùng cổ, nách sậm màu nghĩ chỉ là da “bẩn” không đi khám, cô gái 20 tuổi nhập viện cấp cứu khi phát hiện bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường.
11 bí quyết giúp tăng lượng sữa mẹ tự nhiênDân số và phát triển - 11 giờ trước
Nỗi lo thiếu sữa, mất sữa luôn là nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ mới sinh. Làm sao để sữa mẹ về một cách tự nhiên? Hãy cùng khám phá 11 bí quyết giúp mẹ đủ sữa nuôi con.
5 biện pháp tại nhà giúp cải thiện chứng ngứa 'vùng kín'Dân số và phát triển - 1 ngày trước
Dù gây ra nhiều phiền toái và khó chịu, phần lớn các trường hợp ngứa 'vùng kín' nhẹ đều được làm dịu bằng những biện pháp chăm sóc cơ bản tại nhà dưới đây.
Mãn kinh trước tuổi 40 dễ mắc bệnh gì?Dân số và phát triển - 2 ngày trước
Mãn kinh trước tuổi 40 được coi là mãn kinh sớm. Điều này khiến những phụ nữ mãn kinh sớm có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn, đặc biệt là nguy cơ tim mạch.
Quan hệ tình dục sớm và nguy cơ ung thư cổ tử cungDân số và phát triển - 3 ngày trước
Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Mặc dù có nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh này nhưng một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua là quan hệ tình dục sớm.
Bé 4 tuổi thận to gấp đôi bình thường do dị tật bẩm sinh: Cảnh báo nguy cơ suy thận nếu phát hiện muộnDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Bé 4 tuổi bị thận ứ nước độ III do dị tật bẩm sinh, thận to gấp đôi bình thường. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy thận nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.
Bé gái 7 tuổi phát hiện tiền đái tháo đường từ dấu hiệu nhiều trẻ em Việt mắc phảiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Bé gái 7 tuổi tại Hà Nội còn được phát hiện hàng loạt rối loạn chuyển hóa nguy hiểm như tiền đái tháo đường, kháng insulin và nguy cơ dậy thì sớm... bắt nguồn từ tình trạng béo phì.
7 cách khắc phục chứng ngứa âm đạo tại nhà an toàn và hiệu quảDân số và phát triển - 6 ngày trước
Ngứa âm đạo không chỉ gây ra sự khó chịu, mất tự tin trong sinh hoạt mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý phụ khoa. Tham khảo 7 biện pháp khắc phục tại nhà đơn giản, lành tính giúp làm dịu cơn ngứa và bảo vệ sức khỏe vùng kín.
Vì sao phụ nữ cần bổ sung canxi sớm hơn, không chờ đến tuổi mãn kinh?Dân số và phát triển - 1 tuần trước
Nhiều phụ nữ chỉ chú ý bổ sung canxi khi bước vào tuổi trung niên, nhưng đây là sai lầm phổ biến. Canxi cần được tích lũy từ sớm để đạt đỉnh khối lượng xương, giúp phòng ngừa loãng xương và gãy xương về sau.
Mẹ mắc ung thư vú, con gái có bị không?Dân số và phát triển - 1 tuần trước
Đây là nỗi băn khoăn của nhiều phụ nữ khi trong gia đình có mẹ hoặc chị em gái mắc ung thư vú. Để hiểu thêm về vấn đề này, cần tìm hiểu về khả năng di truyền của ung thư vú và các biện pháp giảm thiểu nguy cơ.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.