Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Ho dữ dội 5 phút, cô gái 33 tuổi vỡ mạch máu ở mắt

Thứ hai, 14:09 04/05/2026 | Dân số và phát triển
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơn ho kéo dài khiến áp lực trong lòng mạch tăng đột ngột, làm vỡ các mao mạch mỏng ở mắt.

Một cơn ho kéo dài tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây biến chứng bất ngờ. Trường hợp của chị Duyên (33 tuổi, TP.HCM) là lời cảnh báo khi chỉ sau vài phút ho mạnh, chị bị vỡ mao mạch, dẫn đến xuất huyết dưới kết mạc mắt phải.

Xuất huyết dưới kết mạc: Biểu hiện đỏ mắt khiến nhiều người lo lắng

Theo Phạm Huy Vũ Tùng, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, khi đến khám, mắt phải của người bệnh xuất hiện mảng đỏ lớn ở tròng trắng nhưng không đau, không giảm thị lực.

Kết quả thăm khám xác định chị bị xuất huyết dưới kết mạc – tình trạng các mao mạch nhỏ nằm dưới lớp màng trong suốt bao phủ tròng trắng bị vỡ, khiến máu thoát ra và tụ lại. Dù nhìn khá “đáng sợ”, tình trạng này thường lành tính và không ảnh hưởng đến thị lực.

Ho dữ dội 5 phút, cô gái 33 tuổi vỡ mạch máu ở mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vì sao ho mạnh có thể gây vỡ mao mạch mắt?

Trong trường hợp của chị Duyên, cơn ho kéo dài khiến áp lực trong lòng mạch tăng đột ngột, làm vỡ các mao mạch mỏng manh ở mắt. Đây là cơ chế khá phổ biến.

Bên cạnh ho mạnh, xuất huyết dưới kết mạc còn có thể xảy ra khi hắt hơi liên tục, gắng sức, dụi mắt, chấn thương hoặc đeo kính áp tròng sai cách. Những yếu tố này đều làm tăng áp lực lên hệ mạch máu nhỏ ở mắt.

Sau khi được chỉ định dùng thuốc nhỏ mắt để hỗ trợ làm tan máu tụ và bảo vệ bề mặt nhãn cầu, tình trạng của người bệnh đã hồi phục hoàn toàn sau khoảng 2 tuần.

Đa số lành tính nhưng không nên chủ quan

Các chuyên gia cho biết, phần lớn trường hợp xuất huyết dưới kết mạc sẽ tự khỏi trong vòng 1–2 tuần mà không cần can thiệp đặc biệt. Tuy nhiên, tình trạng này có thể tái phát nếu không kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Đáng chú ý, xuất huyết dưới kết mạc đôi khi liên quan đến các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc xơ vữa động mạch. Vì vậy, người bệnh cần theo dõi sức khỏe tổng thể, đặc biệt nếu tình trạng đỏ mắt xuất hiện nhiều lần.

Khi nào cần đi khám mắt ngay?

Dù phần lớn là lành tính, người bệnh không nên chủ quan nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường đi kèm như đau nhức mắt, mờ mắt, sưng mí hoặc đỏ mắt kéo dài.

Bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế dụi mắt, tránh gắng sức khi đang ho, uống đủ nước ấm để giảm kích thích đường hô hấp. Đồng thời, cần đeo kính bảo hộ khi tham gia giao thông hoặc vận động để tránh chấn thương.

Khám mắt định kỳ mỗi 6–12 tháng cũng là cách quan trọng để phát hiện sớm các bệnh lý về mắt và bảo vệ thị lực lâu dài.

Ho dữ dội 5 phút, cô gái 33 tuổi vỡ mạch máu ở mắt - Ảnh 2.Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cân nặng là biết: Sau tuổi 70, cân nặng bao nhiêu là lý tưởng nhất?

GĐXH - Qua tuổi trung niên, nhiều người vẫn bị ám ảnh bởi cân nặng thậm chí luôn siết cân để giữ dáng. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này trở đi, cân nặng lại là yếu tố ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ, nhiều người không biết nên duy trì thế nào cho hợp lý.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người phụ nữ 49 tuổi bụng to như mang thai 9 tháng: Phát hiện ung thư buồng trứng chiếm gần hết ổ bụng

Người phụ nữ 49 tuổi bụng to như mang thai 9 tháng: Phát hiện ung thư buồng trứng chiếm gần hết ổ bụng

Sáng dậy thoa 5 vị trí này trên cơ thể để sống thọ 100 tuổi

Sáng dậy thoa 5 vị trí này trên cơ thể để sống thọ 100 tuổi

Người đàn ông 28 tuổi đường huyết tăng gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn hoa quả để giảm cân

Người đàn ông 28 tuổi đường huyết tăng gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn hoa quả để giảm cân

Dinh dưỡng cho người bệnh suy thận: Ăn đúng cách giúp làm chậm tiến triển bệnh

Dinh dưỡng cho người bệnh suy thận: Ăn đúng cách giúp làm chậm tiến triển bệnh

4 loại thức uống giàu canxi hỗ trợ sức khỏe xương khớp không phải sữa bò

4 loại thức uống giàu canxi hỗ trợ sức khỏe xương khớp không phải sữa bò

Cùng chuyên mục

Nhìn màu dịch âm đạo đoán bệnh lý để bảo vệ sức khỏe vùng kín

Nhìn màu dịch âm đạo đoán bệnh lý để bảo vệ sức khỏe vùng kín

Dân số và phát triển - 52 phút trước

Dịch âm đạo đóng vai trò như 'thước đo' phản ánh tình trạng sức khỏe phụ khoa của chị em. Việc nhận biết sớm các thay đổi bất thường về màu sắc và tính chất là cách giúp phụ nữ bảo vệ chức năng sinh sản kịp thời.

5 điều quan trọng phụ nữ cần biết để vượt qua cơn đau bụng kinh

5 điều quan trọng phụ nữ cần biết để vượt qua cơn đau bụng kinh

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

Đau bụng kinh là những cơn đau âm ỉ, dai dẳng mà nhiều phụ nữ phải chịu đựng trong suốt chu kỳ kinh nguyệt.

Đến năm 2030, mỗi năm tăng trung bình 2% tổng tỷ suất sinh

Đến năm 2030, mỗi năm tăng trung bình 2% tổng tỷ suất sinh

Dân số và phát triển - 17 giờ trước

Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý của Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030 ban hành kèm Quyết định 1069/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ký ban hành là yêu cầu tăng tổng tỷ suất sinh trung bình 2% mỗi năm trên toàn quốc.

Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”

Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”

Dân số và phát triển - 19 giờ trước

GĐXH - Thấy da vùng cổ, nách sậm màu nghĩ chỉ là da “bẩn” không đi khám, cô gái 20 tuổi nhập viện cấp cứu khi phát hiện bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

11 bí quyết giúp tăng lượng sữa mẹ tự nhiên

11 bí quyết giúp tăng lượng sữa mẹ tự nhiên

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nỗi lo thiếu sữa, mất sữa luôn là nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ mới sinh. Làm sao để sữa mẹ về một cách tự nhiên? Hãy cùng khám phá 11 bí quyết giúp mẹ đủ sữa nuôi con.

5 biện pháp tại nhà giúp cải thiện chứng ngứa 'vùng kín'

5 biện pháp tại nhà giúp cải thiện chứng ngứa 'vùng kín'

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Dù gây ra nhiều phiền toái và khó chịu, phần lớn các trường hợp ngứa 'vùng kín' nhẹ đều được làm dịu bằng những biện pháp chăm sóc cơ bản tại nhà dưới đây.

Mãn kinh trước tuổi 40 dễ mắc bệnh gì?

Mãn kinh trước tuổi 40 dễ mắc bệnh gì?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Mãn kinh trước tuổi 40 được coi là mãn kinh sớm. Điều này khiến những phụ nữ mãn kinh sớm có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn, đặc biệt là nguy cơ tim mạch.

Quan hệ tình dục sớm và nguy cơ ung thư cổ tử cung

Quan hệ tình dục sớm và nguy cơ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Mặc dù có nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh này nhưng một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua là quan hệ tình dục sớm.

Bé 4 tuổi thận to gấp đôi bình thường do dị tật bẩm sinh: Cảnh báo nguy cơ suy thận nếu phát hiện muộn

Bé 4 tuổi thận to gấp đôi bình thường do dị tật bẩm sinh: Cảnh báo nguy cơ suy thận nếu phát hiện muộn

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bé 4 tuổi bị thận ứ nước độ III do dị tật bẩm sinh, thận to gấp đôi bình thường. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy thận nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Bé gái 7 tuổi phát hiện tiền đái tháo đường từ dấu hiệu nhiều trẻ em Việt mắc phải

Bé gái 7 tuổi phát hiện tiền đái tháo đường từ dấu hiệu nhiều trẻ em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Bé gái 7 tuổi tại Hà Nội còn được phát hiện hàng loạt rối loạn chuyển hóa nguy hiểm như tiền đái tháo đường, kháng insulin và nguy cơ dậy thì sớm... bắt nguồn từ tình trạng béo phì.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”

Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top