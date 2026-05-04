Ho dữ dội 5 phút, cô gái 33 tuổi vỡ mạch máu ở mắt
GĐXH - Cơn ho kéo dài khiến áp lực trong lòng mạch tăng đột ngột, làm vỡ các mao mạch mỏng ở mắt.
Một cơn ho kéo dài tưởng chừng vô hại nhưng có thể gây biến chứng bất ngờ. Trường hợp của chị Duyên (33 tuổi, TP.HCM) là lời cảnh báo khi chỉ sau vài phút ho mạnh, chị bị vỡ mao mạch, dẫn đến xuất huyết dưới kết mạc mắt phải.
Xuất huyết dưới kết mạc: Biểu hiện đỏ mắt khiến nhiều người lo lắng
Theo Phạm Huy Vũ Tùng, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, khi đến khám, mắt phải của người bệnh xuất hiện mảng đỏ lớn ở tròng trắng nhưng không đau, không giảm thị lực.
Kết quả thăm khám xác định chị bị xuất huyết dưới kết mạc – tình trạng các mao mạch nhỏ nằm dưới lớp màng trong suốt bao phủ tròng trắng bị vỡ, khiến máu thoát ra và tụ lại. Dù nhìn khá “đáng sợ”, tình trạng này thường lành tính và không ảnh hưởng đến thị lực.
Vì sao ho mạnh có thể gây vỡ mao mạch mắt?
Trong trường hợp của chị Duyên, cơn ho kéo dài khiến áp lực trong lòng mạch tăng đột ngột, làm vỡ các mao mạch mỏng manh ở mắt. Đây là cơ chế khá phổ biến.
Bên cạnh ho mạnh, xuất huyết dưới kết mạc còn có thể xảy ra khi hắt hơi liên tục, gắng sức, dụi mắt, chấn thương hoặc đeo kính áp tròng sai cách. Những yếu tố này đều làm tăng áp lực lên hệ mạch máu nhỏ ở mắt.
Sau khi được chỉ định dùng thuốc nhỏ mắt để hỗ trợ làm tan máu tụ và bảo vệ bề mặt nhãn cầu, tình trạng của người bệnh đã hồi phục hoàn toàn sau khoảng 2 tuần.
Đa số lành tính nhưng không nên chủ quan
Các chuyên gia cho biết, phần lớn trường hợp xuất huyết dưới kết mạc sẽ tự khỏi trong vòng 1–2 tuần mà không cần can thiệp đặc biệt. Tuy nhiên, tình trạng này có thể tái phát nếu không kiểm soát các yếu tố nguy cơ.
Đáng chú ý, xuất huyết dưới kết mạc đôi khi liên quan đến các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc xơ vữa động mạch. Vì vậy, người bệnh cần theo dõi sức khỏe tổng thể, đặc biệt nếu tình trạng đỏ mắt xuất hiện nhiều lần.
Khi nào cần đi khám mắt ngay?
Dù phần lớn là lành tính, người bệnh không nên chủ quan nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường đi kèm như đau nhức mắt, mờ mắt, sưng mí hoặc đỏ mắt kéo dài.
Bác sĩ khuyến cáo nên hạn chế dụi mắt, tránh gắng sức khi đang ho, uống đủ nước ấm để giảm kích thích đường hô hấp. Đồng thời, cần đeo kính bảo hộ khi tham gia giao thông hoặc vận động để tránh chấn thương.
Khám mắt định kỳ mỗi 6–12 tháng cũng là cách quan trọng để phát hiện sớm các bệnh lý về mắt và bảo vệ thị lực lâu dài.
