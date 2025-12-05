ADB viện trợ 2 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung

Chiều 5/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2 triệu USD nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua tại miền Trung Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã tiếp ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam và tiếp nhận thư xác nhận viện trợ chính thức từ phía ADB. Khoản viện trợ được giải ngân từ Quỹ Ứng phó Thiên tai Châu Á - Thái Bình Dương (APDRF), nhằm góp phần hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ ở miền Trung phục hồi đời sống.

Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới những mất mát mà người dân miền Trung phải gánh chịu do mưa lũ kéo dài. Ông khẳng định khoản viện trợ khẩn cấp từ Quỹ Ứng phó thiên tai Châu Á-Thái Bình Dương (APDRF) là minh chứng cho cam kết của ADB trong việc đồng hành cùng Việt Nam ứng phó thiên tai và hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của ADB, khẳng định khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp lần này có ý nghĩa to lớn, cần thiết và kịp thời, góp phần giúp người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Khoản viện trợ dự kiến sẽ được sử dụng để xây, sửa nhà cho các hộ gia đình có nhà ở bị sập đổ và thiệt hại nặng bởi thiên tai, theo đúng tinh thần của "Chiến dịch Quang Trung thần tốc" do Chính phủ Việt Nam phát động.

Trong thời gian tới, các thủ tục cần thiết để phê duyệt khoản viện trợ sẽ được ký kết giữa các cơ quan liên quan và Việt Nam và ADB, thời gian triển khai khoản viện trợ là 6 tháng kể từ thời điểm ký kết.