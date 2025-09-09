Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Lời khai của đối tượng sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Thứ ba, 15:31 09/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát, bị trọng thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Lời khai của đối tượng sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Ty.

Đối tượng Nguyễn Văn Ty bị điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Lệnh này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Ty là người đã dùng hung khí sát hại Trung tá Nguyễn Đông Cánh (Tổ phó tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Lời khai của đối tượng sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ - Ảnh 2.

Quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, vào sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập Tổ công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có Trung tá Nguyễn Đông Cánh) trực tiếp xuống địa bàn, mời đối tượng Ty về trụ sở cơ quan để làm việc vì nhận được tin báo đối tượng này cố ý gây thương tích đối với chị dâu mình - bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989, trú cùng xã).

Khoảng 10h30 ngày 8/9, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, đối tượng Nguyễn Văn Ty liền tẩu thoát, lẩn trốn vào khu vực đồi cát trong rừng keo thôn 4, xã Xuân Lộc.

Do đó, tổ công tác chia thành nhiều mũi truy tìm đối tượng Ty. Trong quá trình truy tìm, Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty thủ sẵn dao Thái Lan trong người, rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người. Trung tá Cánh bị trọng thương, hy sinh; còn đối tượng Ty tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng truy bắt Ty. Đến trưa 8/9, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty khi đang cố thủ tại nhà riêng ở thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an và quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 9/9, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn kể từ ngày 8/9/2025 đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (SN 1989, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk). Đồng thời, Bộ trưởng Lương Tam Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, cũng đã ban hành quyết định về việc hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đối với gia đình đồng chí Nguyễn Đông Cánh.

Huỳnh Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Bắt nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản

Thái Nguyên: Bắt nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội cướp tài sản. Đáng chú ý là 4 đối tượng này đều chưa đủ 18 tuổi.

Vụ thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha

Vụ thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha

Pháp luật - 8 giờ trước

Liên quan đến vụ việc một cán bộ Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) bị tấn công, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ông Lê Đông Quân - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc -cho biết, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.

Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn

Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng tàng trữ vũ khí tự chế trái phép.

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 8/9, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể.

Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảng

Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Long Xuyên, An Giang) cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc kẻ gian lẻn vào trường, cướp tài sản của học sinh.

Hai người nước ngoài trộm gần 2 tỷ đồng

Hai người nước ngoài trộm gần 2 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển đến tỉnh Quảng Trị thực hiện hành vi trộm cắp. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.

Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàng

Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàng

Pháp luật - 1 ngày trước

Người phụ nữ 31 tuổi vào trường tiểu học ở An Giang, đẩy một học sinh vào nhà vệ sinh, hăm dọa rồi tháo đôi bông tai bằng vàng của em này.

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Loại trừ nguyên nhân do con người tác động

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Loại trừ nguyên nhân do con người tác động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, TP Hà Nội), cơ quan công an loại trừ nguyên nhân do con người tác động. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây rao bán vũ khí trên mạng

Công an Hà Nội triệt phá đường dây rao bán vũ khí trên mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: 153 gậy ba khúc, 490 dao các loại, 14 dao dạng bút, 3 súng bắn điện kèm 9 viên đạn, 9 dùi cui điện...

Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’

Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan chức năng khởi tố một Youtuber ở Thanh Hoá chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo và cái kết", "bị người yêu coi thường và cái kết", "chủ tịch về quê ăn Tết bị coi thường và cái kết"... về tội “Trốn thuế”.

Xem nhiều

Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’

Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’

Pháp luật

Cơ quan chức năng khởi tố một Youtuber ở Thanh Hoá chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo và cái kết", "bị người yêu coi thường và cái kết", "chủ tịch về quê ăn Tết bị coi thường và cái kết"... về tội “Trốn thuế”.

Vụ thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha

Vụ thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha

Pháp luật
Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàng

Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàng

Pháp luật
Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Pháp luật
Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top