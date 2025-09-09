Lời khai của đối tượng sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ
Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát, bị trọng thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).
Đối tượng Nguyễn Văn Ty bị điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Lệnh này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Đối tượng Ty là người đã dùng hung khí sát hại Trung tá Nguyễn Đông Cánh (Tổ phó tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).
Trước đó, vào sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập Tổ công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có Trung tá Nguyễn Đông Cánh) trực tiếp xuống địa bàn, mời đối tượng Ty về trụ sở cơ quan để làm việc vì nhận được tin báo đối tượng này cố ý gây thương tích đối với chị dâu mình - bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989, trú cùng xã).
Khoảng 10h30 ngày 8/9, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, đối tượng Nguyễn Văn Ty liền tẩu thoát, lẩn trốn vào khu vực đồi cát trong rừng keo thôn 4, xã Xuân Lộc.
Do đó, tổ công tác chia thành nhiều mũi truy tìm đối tượng Ty. Trong quá trình truy tìm, Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty thủ sẵn dao Thái Lan trong người, rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người. Trung tá Cánh bị trọng thương, hy sinh; còn đối tượng Ty tẩu thoát khỏi hiện trường.
Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc huy động lực lượng truy bắt Ty. Đến trưa 8/9, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty khi đang cố thủ tại nhà riêng ở thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an và quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Ty đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Ngày 9/9, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Cụ thể, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn kể từ ngày 8/9/2025 đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (SN 1989, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk). Đồng thời, Bộ trưởng Lương Tam Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND, cũng đã ban hành quyết định về việc hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đối với gia đình đồng chí Nguyễn Đông Cánh.
