Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong
Người phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.
Ngày 2/10, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra vụ việc người phụ nữ trẻ siết cổ chồng dẫn đến tử vong.
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú tại nóc Long Riêu 2, thôn 6, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, chồng của Thương) từng nhiều lần đánh đập, dọa giết vợ cùng hai con khiến Thương lo sợ.
Khoảng 22h tối 1/10, sau khi đi nhậu về, anh Trường tiếp tục cãi vã và dùng tay đánh vợ nhiều cái. Tiếp đó, Trường còn cầm dao hù dọa giết Thương và hai con nhỏ, rồi ra phòng khách ngủ.
Trong cơn uất ức dồn nén, Thương nảy ra ý định sát hại chồng. Lợi dụng lúc chồng ngủ say, Thương lấy 1 cái khăn tắm màu hồng, dùng dao cắt xé thành 2 mảnh để cột hai chân và hai tay của chồng lại.
Sau đó, Thương lấy một đoạn dây dù màu xanh (loại dây thường dùng để buộc võng), dài khoảng 1,5m ở dưới gầm giường, buộc thành nút thắt hình tròn, rồi tròng vào cổ chồng và dùng tay kéo mạnh đầu dây để siết cổ.
Khi thấy nạn nhân không còn phản ứng gì, Thương mới thả ra, tháo dây ra khỏi cổ của nạn nhân và đặt lên giường.
Sau khi ngồi khóc một lúc, Thương gọi điện thoại cho mẹ ruột và Công an xã Trà Linh để thú nhận hành vi của mình.
Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng đến hiện trường và phối hợp với Công an xã Trà Linh cùng các cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết bên ngoài tử thi, kết quả ban đầu trùng khớp với lời khai của đối tượng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định.
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.
