Lội nước ngập mùa mưa: Đừng chủ quan với những vết xước nhỏ ở bàn chân

Những bệnh mùa mưa dễ gặp khi tiếp xúc với nước ngập

Trong những ngày mưa lớn, việc phải lội qua nước ngập, đi giày tất ẩm hoặc để da tiếp xúc với nước trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các vấn đề về da.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Thảo Nhi, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nước lũ có thể chứa nhiều chất gây hại như xăng dầu, thuốc trừ sâu, kim loại nặng, chất tẩy rửa công nghiệp hoặc gia dụng. Những tác nhân này có khả năng gây kích ứng da và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng khi da có tổn thương.

Đặc biệt, bàn chân và các kẽ ngón là những vị trí dễ bị ảnh hưởng khi thường xuyên ngâm trong nước. Da bị ẩm kéo dài cũng tạo điều kiện thuận lợi cho một số bệnh lý da liễu xuất hiện.

Mưa lớn, ngập úng khiến nhiều người phải tiếp xúc với nước bẩn, làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề về da. (Ảnh minh họa)

Những vấn đề về da dễ gặp khi trời mưa, ngập úng

Nhiễm khuẩn da

Những vùng da bị trầy xước, xây xát hoặc có vết thương nhỏ có thể trở thành vị trí dễ bị vi khuẩn xâm nhập khi tiếp xúc với nước bẩn. Người mắc nhiễm khuẩn da có thể xuất hiện tình trạng đỏ, sưng, nóng, đau tại vùng tổn thương. Một số trường hợp có thể xuất hiện mủ, vết loét hoặc các lớp vảy màu vàng, nâu.

Nguy cơ này cần được chú ý hơn ở những người mắc bệnh nền như đái tháo đường, suy giảm miễn dịch hoặc thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn nước không sạch.

Nấm da, đặc biệt ở những vùng dễ ẩm

Chân thường xuyên ẩm ướt vì đi mưa, ngâm nước hoặc phải sử dụng giày dép trong thời gian dài là một trong những vị trí cần lưu ý.

Một số dạng nấm da thường gặp có thể ảnh hưởng đến kẽ chân, vùng bẹn hoặc những vùng da khác trên cơ thể. Người bệnh có thể nhận thấy ngứa, bong tróc hoặc xuất hiện tổn thương trên da. Vì vậy, sau khi đi mưa hoặc tiếp xúc với nước ngập, việc thay quần áo và làm khô cơ thể, đặc biệt là bàn chân và các kẽ ngón, là điều cần thiết.

Sau khi đi mưa hoặc tiếp xúc với nước ngập, nên thay quần áo, tất, giày và giữ các vùng da dễ ẩm được khô thoáng. (Ảnh minh họa)

Ghẻ dễ lây lan trong môi trường sinh hoạt chật chội

Ghẻ do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei gây ra. Dấu hiệu thường gặp là ngứa nhiều, đặc biệt ngứa tăng lên vào ban đêm. Tổn thương có thể xuất hiện dưới dạng các sẩn đỏ hoặc mụn nước nhỏ, thường gặp ở kẽ ngón tay, nách, bụng, vùng sinh dục và một số vị trí khác. Điều đáng lưu ý là ghẻ có khả năng lây lan giữa những người sống cùng nhà nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp.

Viêm da tiếp xúc gây ngứa, đỏ và rát

Việc tiếp xúc với các hóa chất có trong nguồn nước hoặc sử dụng quá nhiều chất khử khuẩn, chất tẩy rửa cũng có thể khiến da bị kích ứng.

Khi đó, vùng da tiếp xúc có thể xuất hiện tình trạng đỏ, ngứa hoặc cảm giác nóng rát. Bàn tay và bàn chân là những vị trí dễ bị ảnh hưởng khi thường xuyên tiếp xúc với nước và các chất bên ngoài môi trường. Nếu tình trạng tổn thương kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng hơn, người bệnh không nên tự ý sử dụng các loại thuốc bôi không rõ nguyên nhân.

Vết xước nhỏ cũng không nên chủ quan

Trong lúc di chuyển qua khu vực ngập nước, bàn chân hoặc tay có thể vô tình bị kính, kim loại, gạch đá hay các vật sắc nhọn làm trầy xước. Những vết thương tưởng nhỏ này có thể trở thành đường vào của vi khuẩn. Vì vậy, khi phát hiện vết cắt, vết xước sau khi tiếp xúc với nước ngập, cần chú ý làm sạch và theo dõi vùng tổn thương.

Làm gì để bảo vệ da trong những ngày mưa ngập?

Khi phải đi qua khu vực ngập nước, nên hạn chế để da tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn trong thời gian dài. Sau khi về nhà, cần vệ sinh cơ thể, thay quần áo ẩm và giữ cho những vùng da dễ ẩm như bàn chân, kẽ ngón được khô thoáng. Quần áo, tất và giày dép bị ướt cũng nên được làm sạch, phơi khô trước khi sử dụng lại.

Đặc biệt, không nên tự ý dùng các loại thuốc bôi khi chưa xác định được nguyên nhân gây ngứa, đỏ hoặc tổn thương trên da. Việc sử dụng thuốc không phù hợp có thể khiến việc nhận diện bệnh trở nên khó khăn hơn.

Khi nào cần đi khám?

Nếu sau khi thường xuyên tiếp xúc với nước mưa, nước ngập, người dân xuất hiện tình trạng ngứa kéo dài, phát ban, đỏ da, sưng đau, xuất hiện mủ, vết loét hoặc tổn thương ngày càng lan rộng, nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Những biểu hiện này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Xác định đúng nguyên nhân sẽ giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, thay vì tự mua thuốc bôi theo triệu chứng.

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