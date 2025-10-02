Người bệnh đau xương khớp dễ bị tái phát trong những ngày mưa bão: 4 cách phòng tránh an toàn, hiệu quả
GĐXH - Vào mùa mưa bão, áp suất khí quyển giảm, độ ẩm tăng cao khiến dịch khớp kém linh hoạt, cơ và dây chằng co cứng. Đây chính là lý do người bệnh xương khớp bị đau nhức nhiều hơn.
Vì sao nhiều người bị đau nhức xương khớp trong ngày mưa bão?
Đau nhức xương khớp tái phát vào những ngày mưa hoặc khi trời trở lạnh là phản ứng tự nhiên của cơ thể, có thể xảy ra ở mọi người, nhất là những người mắc các bệnh về xương khớp.
Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi thời tiết thay đổi đột ngột, đặc biệt là vào mùa mưa bão – áp suất khí quyển giảm, độ ẩm tăng cao khiến dịch khớp kém linh hoạt, cơ và dây chằng co cứng. Đây chính là lý do người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống thường đau nhức nhiều hơn.
Một khảo sát của Đại học Manchester (Anh) trên hơn 13.000 bệnh nhân viêm khớp đã chỉ ra: 80% người bệnh cảm thấy cơn đau tăng rõ rệt trong những ngày mưa gió. Thậm chí, có người còn “dự báo” được trời sắp mưa, trở trời chỉ bằng cách cảm nhận các khớp đau nhức dữ dội.
Cách giảm đau xương khớp khi trời mưa
Giữ ấm cơ thể
Mùa mưa, hơi nước kèm với độ ẩm tăng, người bệnh cần bảo vệ cơ thể ở nhiệt độ hợp lý. Cần tránh tiếp xúc với môi trường ẩm bằng cách sử dụng ô hoặc áo mưa, hạn chế ở nơi ẩm ướt trong thời gian dài, mang giày dép phù hợp... sẽ giúp giảm đau nhức.
Xoa bóp, massage
Xoa bóp, massage có tác dụng cải thiện khả năng vận động của cơ và khớp, giảm đau cứng khớp, tăng cường lưu thông máu đến các khớp, kích thích cơ thể sản xuất endorphin giúp giảm đau, thoải mái hơn. Xoa bóp kết hợp sử dụng liệu pháp nhiệt (tắm nước ấm, tắm vòi sen trước khi massage, đắp khăn ấm lên vùng bị đau...) để tăng hiệu quả.
Vận động thường xuyên
Vận động thường xuyên ở cường độ phù hợp để tăng cường lưu thông máu, mang máu giàu oxy và dưỡng chất đến nuôi dưỡng các khớp, hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức khớp khi trời lạnh. Tập thể dục còn giúp duy trì sự linh hoạt của khớp và tăng cường sức mạnh cơ bắp. Nên duy trì hoạt động thể dục thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần ở cường độ phù hợp.
Dùng thuốc theo đơn
Đi khám nếu đau không giảm, ngày càng nghiêm trọng, gây khó khăn khi vận động dù đã nghỉ ngơi hoặc áp dụng các biện pháp điều trị tại nhà. Tùy từng người bệnh, bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc theo đường uống hoặc tiêm, tập vật lý trị liệu, phẫu thuật.
Không tự ý ngưng thuốc khi cảm thấy các dấu hiệu bệnh giảm hoặc dùng lại đơn thuốc cũ mà không tái khám. Đây cũng là nguyên nhân làm cho người bệnh thường đau nhức nhiều hơn mỗi khi thay đổi thời tiết.
