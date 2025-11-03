Mới nhất
Long Châu nâng tầm hợp tác chiến lược với tập đoàn Abbott, hợp lực chăm sóc sức khỏe người Việt

Thứ hai, 16:22 03/11/2025 | Sống khỏe
Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng tập đoàn chăm sóc sức khỏe Abbott ký kết biên bản nâng tầm hợp tác chiến lược toàn diện.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ gắn kết bền vững, đồng thời khẳng định cam kết của các bên trong việc mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng cao vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Buổi lễ ký kết chiến lược có sự tham dự của ông Karim Elmashad - Phó chủ tịch ngành hàng dược phẩm, Abbott khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bà Nguyễn Anh Tuyền - Tổng Giám Đốc ngành hàng Dược phẩm, Abbott Việt Nam, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng ban lãnh đạo cấp cao của các đơn vị.

Với chủ đề "Nâng cao chăm sóc sức khỏe Việt Nam", tại sự kiện, đại diện Long Châu và Abbott đã chính thức công bố những trụ cột hợp tác chiến lược, thể hiện cam kết đồng hành bền vững vì sức khỏe cộng đồng.

Long Châu nâng tầm hợp tác chiến lược với tập đoàn Abbott, hợp lực chăm sóc sức khỏe người Việt - Ảnh 1.

Long Châu và Abbott ký kết nâng tầm hợp tác chiến lược.

Trong hơn 30 năm qua, Abbott luôn cam kết đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đại diện Abbott, ông Karim Elmashad - Phó chủ tịch ngành hàng dược phẩm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: "Abbott tự hào được đồng hành cùng Chính phủ, các chuyên gia y tế và các đối tác chiến lược để cùng xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn cho Việt Nam."

Thông qua hợp tác chiến lược, Abbott và Long Châu hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam bằng cách thúc đẩy ứng dụng y tế từ xa, chia sẻ thông tin khoa học và đào tạo nhằm tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế. Sáng kiến hợp tác bao gồm việc đồng phát triển các nền tảng tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa, thúc đẩy trao đổi kiến thức y khoa trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm và giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như tim mạch, sức khỏe phụ nữ, quản lý đái tháo đường và phòng ngừa cúm.

Long Châu nâng tầm hợp tác chiến lược với tập đoàn Abbott, hợp lực chăm sóc sức khỏe người Việt - Ảnh 2.

Hợp tác hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Thỏa thuận "Nâng cao chăm sóc sức khỏe Việt Nam" giữa hai đơn vị đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số. Abbott cũng mong đợi những tác động tích cực mà sự hợp tác này sẽ mang lại cho cộng đồng trên khắp Việt Nam và trân trọng ghi nhận những nỗ lực to lớn của Long Châu trong việc mở rộng tiếp cận và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, Bà Nguyễn Đỗ Quyên – Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: "Chúng tôi trân trọng những những đóng góp tâm huyết từ Abbott - đối tác uy tín, luôn tiên phong trong các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng. Sự kiện hôm nay không chỉ đánh dấu bước tiến nâng tầm chiến lược, mà còn tuyên ngôn về một cam kết chung: cam kết hành động, tạo ra những thay đổi tích cực và mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, bình đẳng và nhân văn hơn cho mọi gia đình Việt Nam."

"Tại Long Châu, chúng tôi luôn tin rằng sức mạnh của một hệ thống y tế không chỉ nằm ở quy mô hay độ phủ, mà còn ở khả năng giáo dục, xây dựng niềm tin và chăm sóc con người bằng sự tận tâm và đáng tin cậy. Với mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc cùng đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm, hệ thống cam kết tiếp tục đầu tư vào đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ và thúc đẩy ý thức phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng. Đồng lòng hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, Long Châu bền bỉ thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe chủ động, vì cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn", bà Quyên chia sẻ thêm.

Long Châu nâng tầm hợp tác chiến lược với tập đoàn Abbott, hợp lực chăm sóc sức khỏe người Việt - Ảnh 3.

Đại diện các đơn vị tại lễ ký kết hợp tác chiến lược nâng cao chăm sóc sức khỏe Việt Nam.

Vào 30/10/2025, Long Châu và công ty Domesco ký kết biên bản hợp tác chiến lược nhằm triển khai chuỗi đào tạo y khoa chuyên sâu cho đội ngũ nhà thuốc, nâng cao năng lực tư vấn và thực hành dược lâm sàng. Đồng thời, hai bên phối hợp tối ưu chuỗi cung ứng, đảm bảo nguồn thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe ổn định, kịp thời.

Hợp tác cũng bao gồm truyền thông y tế cộng đồng, mở rộng danh mục thuốc điều trị và thực phẩm chức năng, tập trung vào các nhóm sản phẩm tim mạch, giảm đau, kháng sinh, kháng viêm. Sự kết nối này góp phần giúp người bệnh tuân thủ điều trị hiệu quả và bền vững.

Nguyễn Thắng

