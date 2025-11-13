Long Châu tiêm miễn phí hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván cho người dân Miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ
Từ ngày hôm nay đến 18/11, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu triển khai chương trình tiêm phòng uốn ván miễn phí cho người dân vùng tâm bão số 13 khu vực miền Trung. Hoạt động nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa bệnh, hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai.
Bão Kalmaegi (bão số 13) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung. Khẩn trương chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa nguy cơ bùng phát bệnh sau thiên tai, Long Châu dành tặng hơn 2.000 mũi vắc xin phòng uốn ván miễn phí cho người dân tại các vùng tâm bão Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai và Đắk Lắk. Chương trình kéo dài 7 ngày, từ 12/11 đến 18/11, tại 17 trung tâm tiêm chủng ở các địa phương, với kế hoạch mỗi trung tâm thực hiện khoảng 20 mũi/ngày.
Chuyên gia y tế cho biết, sau mưa bão, ngập lụt, môi trường dễ bị ô nhiễm do nước bẩn, đất đá và rác thải trôi nổi. Nhiều vật sắc nhọn như đinh, sắt vụn, dây thép bị cuốn vào khu dân cư, tạo điều kiện để mầm bệnh nguy hiểm như uốn ván phát sinh và lây lan. Do đó, chỉ một vết thương nhỏ từ chiếc đinh gỉ, mảnh sắt vụn, hay một vết xước nhỏ khi ngâm chân trong vùng nước bẩn cũng có thể trở thành 'cửa ngõ' cho vi khuẩn uốn ván tấn công, đe dọa sức khỏe, nếu không được phòng ngừa đúng cách, chữa trị kịp thời. Thực tế thời gian qua cũng ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị thương khi đi chân đất, dọn dẹp sau lũ, làm tăng nguy cơ nhiễm uốn ván.
Đại diện Long Châu hy vọng những mũi tiêm phòng uốn ván sẽ góp phần tạo "lá chắn" bảo vệ người dân khỏi nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nguy hiểm do uốn ván, tránh rủi ro về sức khỏe từ các tác nhân ô nhiễm môi trường sau bão lũ, từ đó an tâm tái thiết cuộc sống.
Trước đó, vào cuối tháng 10, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẩn trương điều động 4 tấn thuốc và vật tư y tế, 1.000 cơ số thuốc, phối hợp Sở Y tế địa phương và cơ quan báo chí trao tặng cho người dân tại vùng "rốn lũ" ở miền Trung. Các vật phẩm bao gồm thuốc cảm cúm, thuốc điều trị, Cloramin B và các vật tư y tế thiết yếu phục vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ, hỗ trợ người dân trong điều kiện ngập sâu, mất điện, giao thông bị chia cắt, di chuyển khó khăn.
Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng được Long Châu triển khai nhanh chóng, khẩn trương, nhằm kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân địa phương, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thiên tai, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Đây cũng là một phần trong nỗ lực không ngừng của Long Châu, thể hiện hành động cấp thiết, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, hướng đến mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe, chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.
Nguyễn Thắng
Hà Nội: Xe máy va chạm với xe tải cẩu khiến 2 người thương vongĐời sống - 2 phút trước
GĐXH - Chiều 13/11, tại nút giao Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô tải cẩu khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.
Dù xung quanh đang khó khăn thì 4 con giáp này vẫn kiếm tiền đều tayĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Trong khi nhiều người than thở vì kinh tế khó khăn, việc làm bấp bênh, thì vẫn có những con giáp khéo léo "biến nguy thành cơ", nắm bắt cơ hội giữa thách thức để tiền bạc chảy đều về túi.
Thấy lưới rung dữ, người đàn ông hoảng hốt phát hiện cá sấu quẫy bên trongThời sự - 1 giờ trước
Thấy vật thể lớn quẫy mạnh trong lưới, ngư dân ở Tây Ninh kéo lên thì phát hiện một cá thể cá sấu trưởng thành, dài hơn 1m, nặng khoảng 37kg.
Hà Nội: Hàng trăm trường hợp che, dán biển số xe, sử dụng điện thoại khi lái xe bị CSGT xử phạtPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số xe và việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.
Tuyên Quang: Bắt người đàn ông trộm 3 con bò trong 2 giờ đồng hồPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Công an xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng bắt đối tượng trộm 3 con bò của người dân trên địa bàn.
Dự báo thời điểm miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùaThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng 2 - 3 ngày nữa, khu vực miền Bắc khả năng xảy ra rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Lực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà NộiThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ Mailisa ở đường Nguyễn Khánh Toàn, TP Hà Nội và nhiều cơ sở khác.
Bóc dỡ đường dây cho vay lãi nặng qua iCloud, giao dịch hơn 30 tỷ đồngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an Hưng Yên vừa khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud với lượng tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.
Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết ngườiPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Cho bạn mượn xe máy dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sau đó xảy ra tai nạn chết người, một nam sinh ở Lào Cai đã bị cơ quan chức năng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sau ngày 15/12, cha mẹ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu không làm điều này với con cáiGiáo dục - 9 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ bỏ mặc, không quan tâm, không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng.
Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiếtThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày, Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều và hanh khô, mức nhiệt cao nhất từ 28-29 độ. Đến chiều tối và đêm nhiệt độ giảm còn 17-19 độ, trời lạnh.