Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Long Châu tiêm miễn phí hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván cho người dân Miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ

Thứ năm, 18:39 13/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Từ ngày hôm nay đến 18/11, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu triển khai chương trình tiêm phòng uốn ván miễn phí cho người dân vùng tâm bão số 13 khu vực miền Trung. Hoạt động nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa bệnh, hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Bão Kalmaegi (bão số 13) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền Trung. Khẩn trương chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa nguy cơ bùng phát bệnh sau thiên tai, Long Châu dành tặng hơn 2.000 mũi vắc xin phòng uốn ván miễn phí cho người dân tại các vùng tâm bão Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai và Đắk Lắk. Chương trình kéo dài 7 ngày, từ 12/11 đến 18/11, tại 17 trung tâm tiêm chủng ở các địa phương, với kế hoạch mỗi trung tâm thực hiện khoảng 20 mũi/ngày.

Long Châu tiêm miễn phí hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván cho người dân Miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ - Ảnh 1.

17 trung tâm tiêm chủng Long Châu đang diễn ra chương trình tiêm phòng uốn ván miễn phí.

Chuyên gia y tế cho biết, sau mưa bão, ngập lụt, môi trường dễ bị ô nhiễm do nước bẩn, đất đá và rác thải trôi nổi. Nhiều vật sắc nhọn như đinh, sắt vụn, dây thép bị cuốn vào khu dân cư, tạo điều kiện để mầm bệnh nguy hiểm như uốn ván phát sinh và lây lan. Do đó, chỉ một vết thương nhỏ từ chiếc đinh gỉ, mảnh sắt vụn, hay một vết xước nhỏ khi ngâm chân trong vùng nước bẩn cũng có thể trở thành 'cửa ngõ' cho vi khuẩn uốn ván tấn công, đe dọa sức khỏe, nếu không được phòng ngừa đúng cách, chữa trị kịp thời. Thực tế thời gian qua cũng ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị thương khi đi chân đất, dọn dẹp sau lũ, làm tăng nguy cơ nhiễm uốn ván.

Long Châu tiêm miễn phí hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván cho người dân Miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ - Ảnh 2.

Theo chuyên gia y tế, tiêm phòng uốn ván kịp thời giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn và các biến chứng nguy hiểm.

Long Châu tiêm miễn phí hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván cho người dân Miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ - Ảnh 3.

Hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván được "thần tốc" điều động để kịp thời chăm sóc sức khỏe người dân miền Trung sau bão lũ.

Đại diện Long Châu hy vọng những mũi tiêm phòng uốn ván sẽ góp phần tạo "lá chắn" bảo vệ người dân khỏi nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nguy hiểm do uốn ván, tránh rủi ro về sức khỏe từ các tác nhân ô nhiễm môi trường sau bão lũ, từ đó an tâm tái thiết cuộc sống.

Long Châu tiêm miễn phí hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván cho người dân Miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ - Ảnh 4.

Trung tâm tiêm chủng Long Châu đảm bảo an toàn tiêm chủng, cung cấp đầy đủ vắc xin, đồng hành người dân phòng bệnh sau bão lũ.

Trước đó, vào cuối tháng 10, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẩn trương điều động 4 tấn thuốc và vật tư y tế, 1.000 cơ số thuốc, phối hợp Sở Y tế địa phương và cơ quan báo chí trao tặng cho người dân tại vùng "rốn lũ" ở miền Trung. Các vật phẩm bao gồm thuốc cảm cúm, thuốc điều trị, Cloramin B và các vật tư y tế thiết yếu phục vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ, hỗ trợ người dân trong điều kiện ngập sâu, mất điện, giao thông bị chia cắt, di chuyển khó khăn.

Long Châu tiêm miễn phí hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván cho người dân Miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ - Ảnh 5.

Cuối tháng 10, Long Châu trao tặng 2 tấn thuốc và vật tư y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở Đà Nẵng, Hội An.

Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng được Long Châu triển khai nhanh chóng, khẩn trương, nhằm kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân địa phương, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, chủ động phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thiên tai, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Đây cũng là một phần trong nỗ lực không ngừng của Long Châu, thể hiện hành động cấp thiết, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, hướng đến mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe, chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Nguyễn Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xe máy va chạm với xe tải cẩu khiến 2 người thương vong

Hà Nội: Xe máy va chạm với xe tải cẩu khiến 2 người thương vong

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Chiều 13/11, tại nút giao Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô tải cẩu khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.

Dù xung quanh đang khó khăn thì 4 con giáp này vẫn kiếm tiền đều tay

Dù xung quanh đang khó khăn thì 4 con giáp này vẫn kiếm tiền đều tay

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khi nhiều người than thở vì kinh tế khó khăn, việc làm bấp bênh, thì vẫn có những con giáp khéo léo "biến nguy thành cơ", nắm bắt cơ hội giữa thách thức để tiền bạc chảy đều về túi.

Thấy lưới rung dữ, người đàn ông hoảng hốt phát hiện cá sấu quẫy bên trong

Thấy lưới rung dữ, người đàn ông hoảng hốt phát hiện cá sấu quẫy bên trong

Thời sự - 1 giờ trước

Thấy vật thể lớn quẫy mạnh trong lưới, ngư dân ở Tây Ninh kéo lên thì phát hiện một cá thể cá sấu trưởng thành, dài hơn 1m, nặng khoảng 37kg.

Hà Nội: Hàng trăm trường hợp che, dán biển số xe, sử dụng điện thoại khi lái xe bị CSGT xử phạt

Hà Nội: Hàng trăm trường hợp che, dán biển số xe, sử dụng điện thoại khi lái xe bị CSGT xử phạt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số xe và việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.

Tuyên Quang: Bắt người đàn ông trộm 3 con bò trong 2 giờ đồng hồ

Tuyên Quang: Bắt người đàn ông trộm 3 con bò trong 2 giờ đồng hồ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng bắt đối tượng trộm 3 con bò của người dân trên địa bàn.

Dự báo thời điểm miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa

Dự báo thời điểm miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng 2 - 3 ngày nữa, khu vực miền Bắc khả năng xảy ra rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Lực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

Lực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ Mailisa ở đường Nguyễn Khánh Toàn, TP Hà Nội và nhiều cơ sở khác.

Bóc dỡ đường dây cho vay lãi nặng qua iCloud, giao dịch hơn 30 tỷ đồng

Bóc dỡ đường dây cho vay lãi nặng qua iCloud, giao dịch hơn 30 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an Hưng Yên vừa khởi tố nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud với lượng tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.

Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người

Nam sinh bị khởi tố vì cho bạn mượn xe máy, gây tai nạn giao thông chết người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho bạn mượn xe máy dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, sau đó xảy ra tai nạn chết người, một nam sinh ở Lào Cai đã bị cơ quan chức năng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau ngày 15/12, cha mẹ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu không làm điều này với con cái

Sau ngày 15/12, cha mẹ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu không làm điều này với con cái

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ bỏ mặc, không quan tâm, không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng.

Xem nhiều

Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiết

Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiết

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày, Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều và hanh khô, mức nhiệt cao nhất từ 28-29 độ. Đến chiều tối và đêm nhiệt độ giảm còn 17-19 độ, trời lạnh.

5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc

5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc

Đời sống
Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

Đường dây lô đề qua mạng giao dịch 50 tỷ đồng/tháng

Pháp luật
Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?

Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?

Thời sự
Điểm mới trên VNeID, hàng loạt tính năng được cập nhật người dân cần biết ngay kẻo mất quyền lợi

Điểm mới trên VNeID, hàng loạt tính năng được cập nhật người dân cần biết ngay kẻo mất quyền lợi

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top