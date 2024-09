Lừa xuất khẩu lao động, người đàn bà đã chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của nhiều nạn nhân

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Phạm Thị Lê Thanh (SN 1977, nơi ĐKHKTT thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; tạm trú tại thôn Kim Đới 3, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trong sự việc này, Phạm Thị Lê Thanh được cơ quan công an xác định không có chức năng, quyền hạn để nhận, làm thủ tục cho người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, nhưng đối tượng vẫn đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng của 77 người lao động.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, năm 2015, đối tượng xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện kết hôn. Tuy nhiên, đến năm 2021 do xảy ra dịch COVID-19 nên Thanh về Việt Nam và thuê nhà tại phố Hai Bà Trưng, phường Quang Trung (TP. Hải Dương) làm nghề lao động tự do.

Chân dung đối tượng Phạm Thị Lê Thanh. Ảnh: Cơ quan Công an.

Mặc dù bản thân không có khả năng để nhận, làm thủ tục cho người đi lao động nước ngoài, nhưng vì từng làm việc ở Hàn Quốc nên để tạo lòng tin cho các nạn nhân, Thanh đã chia sẻ các thông tin về thủ tục dành cho người lao động sang Hàn Quốc làm việc diện ngắn hạn (E8), dài hạn (E9) của Bộ lao động thương binh và xã hội về lao động bên Hàn Quốc.

Sau đó, Thanh giới thiệu bản thân có thể giúp những người đang cần sang Hàn Quốc làm việc với chi phí trọn gói 100 triệu đồng/1 người, đặt cọc trước 35 triệu đồng. Người lao động chỉ cần nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh chụp căn cước công dân, còn Thanh có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục.

Theo lời hứa hẹn của đối tượng, người lao động có thể đi ngay trong tháng, hoặc chậm nhất sau 2 tháng kể từ khi nộp tiền, hồ sơ, hộ chiếu. Trường hợp không đi được, Thanh sẽ trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu. Từ những thông tin mà đối tượng đưa ra, nhiều người không mảy may nghi ngờ, nộp các giấy tờ và chuyển tiền cho Thanh. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền của các nạn nhân đã bị đối tượng chiếm đoạt.

Với thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh đã nhận gần 6 tỉ đồng thông qua người trung gian và 77 người có nhu cầu đi lao động, 2 người làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc. Những nạn nhân này hiện đang cư trú tại các tỉnh: Hải Dương, Hà Nam, TP. Hải Phòng, TP. Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Cụ thể, từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, thông qua người trung gian là Ngô Thị Hà (SN 1974), Trương Thị Phượng (SN 1970) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1972, cùng trú tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng), Thanh đã chiếm đoạt số tiền hơn 783 triệu đồng của 9 người lao động.

Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, thông qua trung gian Trương Thị Phượng (SN 1970, trú tại xã An Hòa, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 129 triệu đồng của 3 người lao động. Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh trực tiếp nhận hộ chiếu, tiền của 20 lao động, sau đó chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng.

Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, trú tại phường Quang Trung) và Đoàn Thị Ly (SN 1982, trú tại phường Nam Đồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), đối tượng Thanh đã chiếm đoạt 440 triệu đồng của 4 lao động.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, thông qua Nguyễn Thị Tho (SN 1986, trú tại xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Thị Anh (SN 1992, trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), đối tượng đã chiếm đoạt của 20 lao động với số tiền hơn 2,2 tỉ đồng. Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian Nguyễn Thị Hương (SN 1997, trú tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Thanh đã chiếm đoạt của 10 lao động gần 600 triệu đồng.

Từ ngày 13/10/2022 đến 6/11/2022, Thanh tiếp tục đưa ra thông tin không có thật về việc cần tiền mua vé máy bay làm thủ tục cho người lao động sang Hàn Quốc để chiếm đoạt của anh Đ.V.H (trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) số tiền 170 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền số tiền gần 6 tỉ đồng của người lao động, Thanh đã trả lại 4,4 tỉ đồng cho các nạn nhân. Số tiền còn lại hơn 1,4 tỉ đồng, đối tượng sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.

