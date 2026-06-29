Lương vừa nhận đã gần hết: 4 cung hoàng đạo tiêu tiền như nước

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Thích gì mua nấy, sẵn sàng chi mạnh để tận hưởng cuộc sống

Theo mật ngữ 12 chòm sao, Nhân Mã là một trong những cung hoàng đạo có xu hướng chi tiêu phóng khoáng nhất.

Họ đặc biệt yêu thích những món đồ chất lượng hoặc có giá trị cao. Chỉ cần cảm thấy thích, Nhân Mã sẽ tìm mọi cách để sở hữu mà không quá bận tâm đến giá cả.

Vốn có tính cách hào phóng và rộng rãi, Nhân Mã cũng rất dễ "móc hầu bao" khi đi ăn uống, vui chơi cùng bạn bè.

Không ít lần họ sẵn sàng thanh toán cho cả nhóm chỉ vì muốn mọi người có khoảng thời gian vui vẻ.

Bên cạnh đó, sở thích du lịch và khám phá cũng khiến khoản chi của Nhân Mã ngày càng tăng. Việc tiêu hết tiền trước kỳ lương mới đối với họ gần như là chuyện quen thuộc.

Ngay cả khi tài chính eo hẹp, Nhân Mã vẫn có thể chấp nhận vay mượn để mua món đồ mình yêu thích rồi tính chuyện trả sau.

Chính vì vậy, việc tích lũy tiền bạc luôn là thử thách lớn với cung hoàng đạo này.

Theo mật ngữ 12 chòm sao, Nhân Mã là một trong những cung hoàng đạo có xu hướng chi tiêu phóng khoáng nhất. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Sư Tử: Mua sắm theo cảm hứng, đến lúc kiểm tra ví mới giật mình

Sư Tử không phải không biết tiết kiệm. Trên thực tế, cung hoàng đạo này vẫn thường đặt ra kế hoạch tài chính và mong muốn dành dụm cho tương lai.

Tuy nhiên, điểm yếu của Sư Tử là quá dễ bị cảm xúc chi phối. Chỉ một phút hứng khởi trước món đồ yêu thích hoặc một trải nghiệm hấp dẫn cũng đủ khiến họ chi tiêu vượt ngoài dự tính.

Điều đáng nói là sau mỗi lần mua sắm, Sư Tử thường không nhớ mình đã tiêu bao nhiêu hoặc tiền đã "bay" vào những khoản nào. Họ chỉ tập trung thỏa mãn nhu cầu hiện tại mà quên mất việc kiểm soát ngân sách.

Đến khi tài khoản gần cạn hoặc "cháy túi", Sư Tử mới bắt đầu ngồi tính toán lại, nhưng khi đó mọi chuyện thường đã quá muộn.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Theo đuổi hạnh phúc nên dễ chi tiêu vượt khả năng

Đối với Song Ngư, tiền bạc chỉ là phương tiện để tạo ra niềm vui và hạnh phúc. Vì vậy, cung hoàng đạo này khá thoải mái trong việc chi tiêu nếu cảm thấy điều đó mang lại sự hài lòng cho bản thân.

Song Ngư cũng rất dễ bị thu hút bởi những món đồ đẹp hoặc hợp sở thích. Không ít lần họ quyết định mua ngay dù chưa nhận lương, thậm chí vay mượn người thân hoặc bạn bè để sở hữu món đồ mình mong muốn.

Sau khi thỏa mãn nhu cầu mua sắm, Song Ngư mới bắt đầu nghĩ đến việc làm việc chăm chỉ để trả các khoản đã vay.

Chính thói quen ưu tiên cảm xúc hơn kế hoạch tài chính khiến cung hoàng đạo này thường xuyên rơi vào tình trạng "lương chưa về, tiền đã hết".

Đối với Song Ngư, tiền bạc chỉ là phương tiện để tạo ra niềm vui và hạnh phúc. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Quyết định mua rất nhanh, khó giữ đúng kế hoạch tài chính

Ma Kết thường khá quyết đoán trong mua sắm. Khi đã thích một món đồ nào đó, cung hoàng đạo này sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định mà không dành quá nhiều thời gian cân nhắc.

Theo quan điểm của Ma Kết, nếu phải suy nghĩ quá lâu thì niềm hứng thú với món đồ cũng giảm đi đáng kể. Vì vậy, những kế hoạch chi tiêu hay mục tiêu tiết kiệm nhiều khi chỉ dừng lại trên giấy.

Ngoài ra, Ma Kết còn có đời sống xã hội khá sôi nổi. Họ yêu thích gặp gỡ, kết nối bạn bè nên thường xuyên tham gia các buổi tụ tập, ăn uống hoặc các hoạt động giải trí.

Những khoản chi phát sinh liên tục khiến việc tích lũy tiền bạc trở nên khó khăn hơn.

Dù luôn mong muốn ổn định tài chính trong tương lai, Ma Kết vẫn dễ rơi vào tình trạng chi tiêu vượt kế hoạch nếu không chủ động kiểm soát thói quen mua sắm và các khoản chi cho những cuộc vui.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.