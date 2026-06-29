Về già, điều đáng sợ nhất không phải cô đơn: 3 thói quen khiến nhiều người cao tuổi sống ngày càng mệt mỏi
GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già khổ nhất là cô đơn. Thế nhưng trên thực tế, không ít người vẫn có con cháu bên cạnh mà cuộc sống vẫn nặng nề vì chưa từ bỏ những thói quen đã ăn sâu nhiều năm. Muốn những năm tháng cuối đời nhẹ nhõm hơn, có lẽ điều cần thay đổi trước tiên chính là chính mình.
Về già, không ít người mong muốn có một cuộc sống bình yên, ít lo nghĩ sau nhiều năm vất vả. Thế nhưng thực tế lại khác. Có người vẫn tất bật từ sáng đến tối, có con cháu quây quần nhưng trong lòng luôn nặng trĩu, cảm thấy những ngày tháng tuổi già chẳng hề thư thái.
Điều khiến tuổi già trở nên mệt mỏi không hẳn là sự cô đơn, mà đôi khi lại bắt nguồn từ những thói quen đã hình thành suốt nhiều năm nhưng chưa từng thay đổi.
Dưới đây là 3 thói quen nhiều người lớn tuổi nên cân nhắc từ bỏ nếu muốn tận hưởng một tuổi già khỏe mạnh và an yên hơn.
Về già, nếu muốn sống khỏe và thanh thản nên tránh 3 việc này
1. Tích trữ đủ thứ đồ cũ, biến ngôi nhà thành nơi chật chội
Không ít người cao tuổi có thói quen giữ lại mọi thứ vì nghĩ rằng "biết đâu sau này sẽ dùng đến". Từ thùng giấy, chai lọ, túi nhựa cho đến những vật dụng hỏng hóc, tất cả đều được cất giữ cẩn thận.
Ban đầu chỉ là vài món đồ nhỏ, nhưng theo thời gian, chúng dần chất đầy phòng khách, hành lang và cả phòng ngủ.
Không gian sống vì thế trở nên chật chội, bụi bẩn tích tụ nhiều hơn, tạo điều kiện cho côn trùng phát triển, đồng thời làm tăng nguy cơ vấp ngã - một trong những tai nạn rất nguy hiểm đối với người cao tuổi.
Nhiều người nghĩ đó là tiết kiệm, nhưng thực chất việc giữ quá nhiều đồ không còn giá trị sử dụng lại vô tình làm giảm chất lượng cuộc sống.
Một ngôi nhà gọn gàng, thoáng đãng không chỉ giúp sinh hoạt thuận tiện hơn mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhõm, thư thái về tinh thần.
2. Luôn lo thay con cháu mọi việc
Con cái dù đã trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn không thể ngừng lo lắng.
Từ công việc, chuyện hôn nhân, nuôi dạy cháu cho đến những quyết định nhỏ trong cuộc sống, họ đều muốn can thiệp hoặc giúp đỡ.
Sự quan tâm xuất phát từ tình yêu thương là điều đáng quý. Tuy nhiên, nếu việc gì cũng ôm vào mình, người lớn tuổi sẽ luôn trong trạng thái căng thẳng, suy nghĩ nhiều, ngủ không ngon và dễ kiệt sức.
Ở chiều ngược lại, con cháu cũng khó có cơ hội tự lập nếu mọi việc đều có cha mẹ đứng sau sắp xếp.
Đến một giai đoạn nhất định, điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là tin tưởng con cái, chỉ hỗ trợ khi thực sự cần và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc chính mình.
Buông bớt những điều không thể kiểm soát đôi khi lại là món quà dành cho cả hai thế hệ.
3. Cố gắng gượng sức, không chịu nhờ người khác
Đây có lẽ là thói quen nguy hiểm nhất.
Nhiều người lớn tuổi vẫn nghĩ mình còn khỏe nên cố tự bê vật nặng, leo cao lấy đồ hay làm những việc vượt quá khả năng.
Trong khi đó, theo tuổi tác, sức cơ, khả năng giữ thăng bằng và mật độ xương đều suy giảm. Chỉ một cú trượt chân hoặc té ngã cũng có thể dẫn đến gãy xương, phải nằm viện hoặc mất khả năng tự chăm sóc bản thân trong thời gian dài.
Các bác sĩ luôn khuyến cáo người cao tuổi không nên chủ quan với nguy cơ té ngã.
Nếu cần di chuyển vật nặng, hãy nhờ người hỗ trợ. Khi lấy đồ ở vị trí cao, nên dùng dụng cụ phù hợp hoặc nhờ người khác giúp. Đi lại trên nền trơn trượt hay cầu thang cũng cần đặc biệt cẩn trọng.
Đôi khi, biết thừa nhận mình không còn khỏe như trước không phải là yếu đuối, mà là cách bảo vệ chính mình.
Tuổi già hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ việc "biết buông"
Không phải điều gì cũng cần giữ lại, cũng không phải việc gì cũng cần tự mình gánh vác.
Bớt tích trữ những món đồ không cần thiết, bớt lo thay cuộc sống của con cháu và bớt cố gắng quá sức sẽ giúp những năm tháng về sau nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Già đi là quy luật tự nhiên. Điều quan trọng không phải cố làm được tất cả như khi còn trẻ, mà là biết sống phù hợp với tuổi tác, giữ gìn sức khỏe và dành nhiều thời gian tận hưởng những điều bình dị trong cuộc sống.
Lương vừa nhận đã gần hết: 4 cung hoàng đạo tiêu tiền như nướcGia đình - 51 phút trước
GĐXH - Chi tiêu theo cảm xúc, thích là xuống tiền ngay khiến những cung hoàng đạo này thường xuyên rơi vào cảnh hết tiền từ rất sớm. Bạn có nằm trong danh sách này?
4 đặc điểm ở người có khả năng hút tài lộc mạnh hơn người khácThâm cung bí sử - 1 giờ trước
GĐXH - Nếu sở hữu 4 đặc điểm dưới đây, bạn có nhiều cơ hội thu hút tài lộc, hạn chế rủi ro và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc theo thời gian.
Nghỉ hưu sớm 5 năm, tôi già đi cả chục tuổiGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Nghĩ rằng nghỉ hưu sớm sẽ có thể tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn, nhưng chỉ sau 5 năm, thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì tôi từng kỳ vọng.
Người EQ thấp khi sử dụng mạng xã hội thường để lộ đặc điểm nàyGia đình - 14 giờ trước
EQ không thể được đánh giá chỉ qua vài bài đăng trên mạng xã hội nhưng cách một người ứng xử trong không gian trực tuyến lại phản ánh khá rõ khả năng quản lý cảm xúc.
Có những điều bình thường, đến khi mất đi mới biết là hạnh phúc!Gia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, podcast đặc biệt này không kể về những điều lớn lao, mà là những câu chuyện rất đỗi đời thường: Một bữa cơm đủ đầy, tiếng bố ho ngoài hiên hay lời gọi "vào ăn cơm thôi" đã trở thành ký ức. Để rồi mỗi chúng ta chợt nhận ra rằng, điều quý giá nhất trong cuộc đời không phải là ngôi nhà mình đang sống, mà là những người từng ngồi bên nhau dưới mái nhà ấy.
Không lương hưu, cặp vợ chồng U70 vẫn sống thảnh thơi nhờ một quyết định táo bạo ở tuổi 60Gia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Không có lương hưu, cũng không muốn trở thành gánh nặng của con cái, cặp vợ chồng đã quyết định bán căn nhà ở khu trung tâm để chuyển về quê sinh sống.
Con thích làm 5 điều này, cha mẹ nên mừng thầm: Chỉ 1 thôi cũng cần được khuyến khíchNuôi dạy con - 21 giờ trước
Điều quan trọng là cha mẹ phân biệt được đâu là hành vi nguy hiểm cần uốn nắn và đâu là biểu hiện tự nhiên của quá trình lớn lên.
4 cung hoàng đạo yêu cuồng nhiệt nhưng khó dài lâuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Một số cung hoàng đạo có tính cách yêu thích tự do, đam mê trải nghiệm hoặc luôn tìm kiếm điều mới mẻ nên thường gặp nhiều thử thách trong chuyện tình cảm.
Chồng tôi chưa bao giờ để tôi chi một đồng cho bố mẹ anh, đến bữa cơm ở nhà ngoại tôi mới hiểu lý doGia đình - 1 ngày trước
Tôi đứng ngoài cửa bếp mà nghẹn cổ.
Bé gái mếu máo vì chán nghỉ hè, đòi đi làm với bố, dân mạng đua nhau tuyển dụngNuôi dạy con - 1 ngày trước
Xem clip bé gái mếu máo đòi đi làm vì nghỉ hè ở nhà đã chán còn hay bị bắt nạt, cư dân mạng bật cười, nhao nhao đòi tuyển dụng nhân sự nhí quá dễ thương này.
Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốtThâm cung bí sử
GĐXH - Trong cuộc sống, có những người vừa quen đã liên tục hỏi về các mối quan hệ, chuyện gia đình hay thu nhập của bạn. Những câu hỏi tưởng như vô tình ấy đôi khi lại tiết lộ động cơ không hề đơn giản phía sau.