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Về già, điều đáng sợ nhất không phải cô đơn: 3 thói quen khiến nhiều người cao tuổi sống ngày càng mệt mỏi

Thứ hai, 10:16 29/06/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già khổ nhất là cô đơn. Thế nhưng trên thực tế, không ít người vẫn có con cháu bên cạnh mà cuộc sống vẫn nặng nề vì chưa từ bỏ những thói quen đã ăn sâu nhiều năm. Muốn những năm tháng cuối đời nhẹ nhõm hơn, có lẽ điều cần thay đổi trước tiên chính là chính mình.

Về già, không ít người mong muốn có một cuộc sống bình yên, ít lo nghĩ sau nhiều năm vất vả. Thế nhưng thực tế lại khác. Có người vẫn tất bật từ sáng đến tối, có con cháu quây quần nhưng trong lòng luôn nặng trĩu, cảm thấy những ngày tháng tuổi già chẳng hề thư thái.

Điều khiến tuổi già trở nên mệt mỏi không hẳn là sự cô đơn, mà đôi khi lại bắt nguồn từ những thói quen đã hình thành suốt nhiều năm nhưng chưa từng thay đổi.

Dưới đây là 3 thói quen nhiều người lớn tuổi nên cân nhắc từ bỏ nếu muốn tận hưởng một tuổi già khỏe mạnh và an yên hơn.

Về già, điều đáng sợ nhất không phải cô đơn: 3 thói quen khiến nhiều người cao tuổi sống ngày càng mệt mỏi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Về già, nếu muốn sống khỏe và thanh thản nên tránh 3 việc này 

1. Tích trữ đủ thứ đồ cũ, biến ngôi nhà thành nơi chật chội

Không ít người cao tuổi có thói quen giữ lại mọi thứ vì nghĩ rằng "biết đâu sau này sẽ dùng đến". Từ thùng giấy, chai lọ, túi nhựa cho đến những vật dụng hỏng hóc, tất cả đều được cất giữ cẩn thận.

Ban đầu chỉ là vài món đồ nhỏ, nhưng theo thời gian, chúng dần chất đầy phòng khách, hành lang và cả phòng ngủ.

Không gian sống vì thế trở nên chật chội, bụi bẩn tích tụ nhiều hơn, tạo điều kiện cho côn trùng phát triển, đồng thời làm tăng nguy cơ vấp ngã - một trong những tai nạn rất nguy hiểm đối với người cao tuổi.

Nhiều người nghĩ đó là tiết kiệm, nhưng thực chất việc giữ quá nhiều đồ không còn giá trị sử dụng lại vô tình làm giảm chất lượng cuộc sống.

Một ngôi nhà gọn gàng, thoáng đãng không chỉ giúp sinh hoạt thuận tiện hơn mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhõm, thư thái về tinh thần.

2. Luôn lo thay con cháu mọi việc

Con cái dù đã trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn không thể ngừng lo lắng.

Từ công việc, chuyện hôn nhân, nuôi dạy cháu cho đến những quyết định nhỏ trong cuộc sống, họ đều muốn can thiệp hoặc giúp đỡ.

Sự quan tâm xuất phát từ tình yêu thương là điều đáng quý. Tuy nhiên, nếu việc gì cũng ôm vào mình, người lớn tuổi sẽ luôn trong trạng thái căng thẳng, suy nghĩ nhiều, ngủ không ngon và dễ kiệt sức.

Ở chiều ngược lại, con cháu cũng khó có cơ hội tự lập nếu mọi việc đều có cha mẹ đứng sau sắp xếp.

Đến một giai đoạn nhất định, điều tốt nhất cha mẹ có thể làm là tin tưởng con cái, chỉ hỗ trợ khi thực sự cần và dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc chính mình.

Buông bớt những điều không thể kiểm soát đôi khi lại là món quà dành cho cả hai thế hệ.

3. Cố gắng gượng sức, không chịu nhờ người khác

Đây có lẽ là thói quen nguy hiểm nhất.

Nhiều người lớn tuổi vẫn nghĩ mình còn khỏe nên cố tự bê vật nặng, leo cao lấy đồ hay làm những việc vượt quá khả năng.

Trong khi đó, theo tuổi tác, sức cơ, khả năng giữ thăng bằng và mật độ xương đều suy giảm. Chỉ một cú trượt chân hoặc té ngã cũng có thể dẫn đến gãy xương, phải nằm viện hoặc mất khả năng tự chăm sóc bản thân trong thời gian dài.

Các bác sĩ luôn khuyến cáo người cao tuổi không nên chủ quan với nguy cơ té ngã.

Nếu cần di chuyển vật nặng, hãy nhờ người hỗ trợ. Khi lấy đồ ở vị trí cao, nên dùng dụng cụ phù hợp hoặc nhờ người khác giúp. Đi lại trên nền trơn trượt hay cầu thang cũng cần đặc biệt cẩn trọng.

Đôi khi, biết thừa nhận mình không còn khỏe như trước không phải là yếu đuối, mà là cách bảo vệ chính mình.

Tuổi già hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ việc "biết buông"

Không phải điều gì cũng cần giữ lại, cũng không phải việc gì cũng cần tự mình gánh vác.

Bớt tích trữ những món đồ không cần thiết, bớt lo thay cuộc sống của con cháu và bớt cố gắng quá sức sẽ giúp những năm tháng về sau nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Già đi là quy luật tự nhiên. Điều quan trọng không phải cố làm được tất cả như khi còn trẻ, mà là biết sống phù hợp với tuổi tác, giữ gìn sức khỏe và dành nhiều thời gian tận hưởng những điều bình dị trong cuộc sống.

Về già, điều đáng sợ nhất không phải cô đơn mà là 3 thói quen làm giảm chất lượng cuộc sống - Ảnh 1.Một gia đình bắt đầu đi xuống thường có 3 dấu hiệu này: Nếu xuất hiện cả 3, đừng xem nhẹ

GĐXH - Không có gia đình nào rạn nứt chỉ sau một đêm. Những mâu thuẫn thường bắt đầu từ các thói quen rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày: bữa cơm thiếu tiếng nói cười, những cơn nóng giận dành cho người thân hay việc đặt tiền bạc lên trên tình cảm. Nếu nhận ra sớm và cùng thay đổi, nhiều gia đình vẫn có thể giữ được sự gắn kết.

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Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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