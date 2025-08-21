Lý giải hiện tượng 'quả cầu lửa' xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản khiến cả thành phố sáng như ban ngày
GĐXH - Người dân Nhật Bản kinh ngạc khi chứng kiến một 'quả cầu lửa' lao vụt xuống từ bầu trời vào tối 19/8.
'Quả cầu lửa' xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản khiến cả thành phố sáng như ban ngày
Video lan truyền ghi lại hiện tượng lạ
Đêm 19/8, một "quả cầu lửa" đã phóng vụt qua bầu trời phía Tây Nhật Bản, khiến nhiều người kinh ngạc và làm những người mê thiên văn ngỡ ngàng.
Các video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy vệt sáng cực mạnh xuất hiện trên bầu trời sau 23h ngày 19/8 giờ địa phương, có thể quan sát được trong phạm vi hàng trăm km.
Một người dân cho biết khi anh đang lái xe tại tỉnh Miyazaki, một luồng sáng trắng chưa từng thấy từ trên trời chiếu thẳng xuống, sáng đến mức có thể nhìn hình dạng các ngôi nhà xung quanh rõ như ban ngày.
Không chỉ được camera ghi lại, hiện tượng còn xuất hiện trong video từ camera hành trình ô tô tại thành phố Miyazaki. Trong đoạn clip, một khối cầu xanh trắng phát sáng mạnh mẽ lao thẳng từ trên cao xuống, khiến cả khu vực xung quanh sáng bừng.
Người ghi hình, ông Yoshihiko Hamahata, cho biết ông cùng vợ trên đường về nhà thì bắt gặp cảnh tượng hiếm có: “Một luồng sáng trắng từ trên cao đổ xuống, làm cả khu phố sáng rõ đến mức có thể nhìn thấy hình dáng từng ngôi nhà. Trong giây lát, tôi có cảm giác như ban ngày. Thật sự rất bất ngờ và kinh ngạc.”
Theo NHK, cùng thời điểm đó, nhiều camera đặt tại Matsuyama (tỉnh Ehime), Susaki (tỉnh Kochi), Takamatsu và thành phố Kochi cũng đồng loạt ghi lại cảnh tượng tương tự. Ở một số nơi, ánh sáng phát ra từ "hỏa cầu" đủ mạnh để hiện rõ đường nét núi đồi và các công trình trong khung hình.
Lý giải hiện tượng 'quả cầu lửa'
Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là hiện tượng thiên nhiên chứ không phải là dấu hiệu của người ngoài hành tinh.
Ông Toshihisa Maeda, giám đốc Bảo tàng Không gian Sendai ở tỉnh Kagoshima (miền Tây Nam Nhật Bản), xác nhận đó là một thiên thạch phát sáng đặc biệt mạnh. Ông cho biết thiên thạch này có vẻ như đã rơi xuống Thái Bình Dương.
Theo ông Maeda, nhiều người cảm nhận được rung động trong không khí và thấy quả cầu lửa vụt qua.
Ông Maeda cho biết: "Đây chắc chắn là một 'hỏa cầu', hiện tượng xảy ra khi những hạt bụi vũ trụ hoặc mảnh thiên thạch nhỏ xâm nhập vào khí quyển Trái Đất và bốc cháy dữ dội. Trong thời điểm lóe sáng, khu vực xung quanh có thể đã sáng rực như ban ngày. Không loại trừ khả năng mảnh thiên thạch còn sót lại có thể rơi xuống biển."
Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), các vật thể gây ra hiện tượng cầu lửa thường có kích thước trên 1m.
