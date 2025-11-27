Nhân chứng kể vụ cháy chung cư kinh hoàng như 'ngày tận thế' ở Hong Kong

Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong GĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.

Lời kể nhân chứng trong vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 7 tòa nhà chung cư ở quận Tai Po (Đại Phố), Hồng Kông hôm 26/11. Ảnh: HKFP





Vụ hỏa hoạn tại cụm chung cư với khoảng 4.000 cư dân sinh sống ở quận Tai Po bắt đầu từ một tòa nhà cao tầng vào giữa buổi chiều, và cư dân kể lại sự lan nhanh chóng của ngọn lửa, buộc nhiều người phải chạy ra ngoài hoặc nhờ lính cứu hỏa cứu giúp, trong khi nhiều người có thể còn mắc kẹt bên trong.

Những người chứng kiến mô tả đám cháy như "địa ngục trên cao".

Người dân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Initium Media





Thông tin trên Dân trí, cư dân có tên Tong Ping Moon kể lại, ông lần đầu ngửi thấy khói vào khoảng 14h51 ngày 26/11. Ngay sau đó một lính cứu hỏa gõ cửa căn hộ ở tầng 10 của ông để thông báo một tòa nhà trong tổ hợp chung cư đang bốc cháy.

Ông Tong, 74 tuổi, cùng vợ lúc đầu từ chối sơ tán, nghĩ rằng họ sẽ ổn, nhưng khói ngày càng nặng hơn.

Sau đó, họ gọi cứu hộ và trốn trong phòng tắm, dùng khăn ướt che mặt để chống khói lọt qua khe cửa. Họ được lính cứu hỏa cứu vào khoảng 18h và đang tạm trú tại một trường học.

"Chúng tôi thật may mắn. Mọi thứ tối đen như mực. Chúng tôi sẽ không sống sót nếu phải tự ra ngoài", ông Tong nói.

Thông tin trên VnExpress, ông Suen, hơn 90 tuổi, phải ngồi xe lăn, sống cùng vợ tại tầng 28 tòa Wang Yan House. Ông cho biết gia đình nhận được cuộc gọi từ văn phòng quản lý chung cư vào khoảng 20h, yêu cầu nhanh chóng sơ tán vì lửa từ Wang Cheong House bắt đầu lan đến chỗ họ, dù hai nơi cách nhau vài tòa nhà.

"Chúng tôi là những người cuối cùng rời đi trước khi thang máy dừng hoạt động. Nếu không, tôi buộc phải bế ông ấy xuống", người giúp việc của gia đình nói. Vợ chồng ông Suen dự định nghỉ lại qua đêm ở nhà người thân.

Người dân tại các trung tâm cứu trợ tạm thời. Ảnh: Initium Media





Ông Sze Kam-sang đã sống ở Wang Fuk Court gần 40 năm, ông chỉ biết hy vọng căn hộ của mình vẫn còn nguyên vẹn dù biết mong manh.

"Trước đây cũng có vài vụ cháy nhỏ, nhưng chưa bao giờ kinh khủng như thế này", ông chia sẻ.

Ông Sze Kam-sang cho biết khu Wang Fuk Court đang được bảo trì với quy mô lớn đầu tiên sau bốn thập kỷ. Tòa nhà được bao bọc bằng giàn giáo tre - loại vật liệu phổ biến trong ngành xây dựng ở Hong Kong. Khi ngọn lửa bùng lên, hệ thống giàn giáo ngoài trời nhanh chóng bắt lửa, tạo thành "ống dẫn" khiến khói, lửa bốc dọc thân tòa nhà với tốc độ khiến người bên trong trở tay không kịp.

Đến rạng sáng, lửa vẫn còn âm ỉ ở một số khối nhà cao hơn 30 tầng, khói trắng lẫn đen tiếp tục thoát ra từ các ô cửa. Từng đoạn giàn giáo tre gãy, nổ lách tách rồi rơi xuống, mang theo cả tàn lửa. Phía dưới, xe cứu hỏa, xe cứu thương xếp thành hàng dài, nhân viên cứu hộ thay phiên nhau vào trong.

Ảnh chụp tàn tích các toà nhà khiến nhiều người sợ hãi

Bà Lam Chi-tong, 71 tuổi, vẫn ngồi trên bậc thềm gần nơi sơ tán tạm thời, ánh mắt bất lực nhìn về phía tòa nhà đang âm ỉ cháy. Bà vội vã quay về nhà sau cuộc gọi báo cháy của con trai vào khoảng cuối giờ chiều khi đang làm công việc dọn dẹp tại một đồn cảnh sát gần đó.

"Tôi chạy về thì thấy cả tòa nhà mình cũng chìm trong lửa", bà kể. Ba mươi năm sống tại khu chung cư ấy, bà nói chỉ muốn ngồi đó để "nhìn cho đến khi mọi thứ rõ ràng".

Thảm họa quá lớn, gấp rút điều tra hình sự

Đặc khu trưởng Hồng Kông John Lee đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Ảnh: GovHK





Chiều 26/11, các tòa nhà trong cụm chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa từ một tòa nhà đã nhanh chóng lan sang các tòa còn lại.

Theo lực lượng cứu hộ địa phương, tính đến 8h sáng nay 27/11, vụ cháy đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và 279 người mất tích.

Đám cháy về cơ bản đã được khống chế, mùi nhựa cháy giảm, nhưng vẫn còn lửa bùng lên ở các tầng cao của ít nhất 2 tòa nhà.

Khói dày che phủ mặt tiền các tòa nhà bắt đầu tan, lộ ra nhiều ô cửa kính bị vỡ, khung cửa hoàn toàn cháy đen và các dàn nóng của máy điều hòa bị thiêu rụi.

Ông Derek Armstrong Chan, phó giám đốc Cơ quan Cứu hỏa, cho biết trong số 8 tòa nhà tại Wang Fuk Court, một tòa không bị ảnh hưởng, 4 tòa đã kiểm soát được lửa, trong khi các hoạt động chữa cháy vẫn tiếp tục đối với 3 tòa còn lại.

"Chúng tôi ước tính có thể mất đến trưa, hoặc thậm chí cuối giờ chiều hôm nay để lực lượng cứu hỏa tiếp cận mái của các tòa nhà bị ảnh hưởng", ông nói, đồng thời cho biết các nhân viên trước đó đã tiếp cận tầng 10 của các tòa nhà vào khoảng 6h sáng.

Gọi vụ cháy là một "thảm họa lớn", Đặc khu trưởng Hồng Kông John Lee cho biết ông vô cùng đau buồn: "Ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Thứ hai là hỗ trợ những người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ và phục hồi. Sau đó, chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng".

Trong khi đó, giám đốc cấp cao của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông Eileen Chung cho biết cảnh sát đang điều tra công ty thực hiện công tác bảo trì tòa nhà.

Bà cho hay có lý do để tin rằng những người phụ trách công ty đã cẩu thả nghiêm trọng, dẫn đến tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng không kiểm soát, gây ra thương vong lớn. Bà Chung cho biết cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông ở Tai Po, Ngau Tau Kok và San Po Kong vào khoảng 2 giờ sáng 27/11.

Vụ cháy tại chung cư ở quận Tai Po đã trở thành vụ cháy chết người nhất trong hơn 60 năm qua tại Hồng Kông. Trước đó, một vụ hỏa hoạn vào ngày 2/8/1962, tại khu Sham Shui Po của Cửu Long, cũng đã khiến 44 người thiệt mạng.



