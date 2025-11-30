Vật thể bị nghi là tàu vũ trụ ngoài Trái Đất đã “đột biến”
Một nghiên cứu mới đã lý giải phần nào sự khác thường của vật thể bí ẩn 3I/ATLAS.
Theo Live Science, những quan sát từ kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã tiết lộ vật thể liên sao gây tranh cãi 3I/ATLAS đã bị bức xạ vũ trụ biến đổi mạnh mẽ đến nỗi mất đi gần như hoàn toàn các dấu hiệu phản ánh "quê hương" của nó.
3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 xâm nhập hệ Mặt Trời mà nhân loại phát hiện được. Mặc dù có lập luận nghi ngờ rằng nó là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, nhưng phần lớn giới khoa học tin rằng nó đơn giản là một sao chổi khác thường.
Vật thể này sở hữu nhiều đặc điểm kỳ lạ làm các nhà khoa học bối rối, bao gồm mức độ làm giàu carbon dioxide cực độ.
Theo một nghiên cứu mới, đặc tính đó là do 3I/ATLAS đã hấp thụ quá nhiều bức xạ vũ trụ trong cuộc đời khoảng 7 tỉ năm của nó.
"Quá trình này diễn ra rất chậm, nhưng kéo dài hàng tỉ năm, nên tác động rất mạnh mẽ" -tác giả chính Romain Maggiolo từ Viện Hàng không Vũ trụ Hoàng gia Bỉ nói với Live Science.
Nhóm của tiến sĩ Maggiolo tính toán ra rằng thời gian tác động đó đủ để làm thay đổi đáng kể trạng thái vật lý của vật thể băng giá này tới độ sâu khoảng 15-20 m từ bề mặt.
Những phát hiện này đem đến sự thay đổi lớn trong quá trình nghiên cứu các vật thể liên sao.
Bởi lẽ, nếu đã bị "đột biến" đến mức đó, vật liệu của 3I/ATLAS mà nhân loại có thể nắm bắt được phần nào chỉ phản ánh hành trình của nó, chứ không còn mang tính chất hóa học nguyên sơ của nơi mà chúng hình thành nữa.
3I/ATLAS vừa bay qua điểm cận nhật (gần Mặt Trời nhất) vào ngày 29-10 và các nhà khoa học đang tìm hiểu xem cú áp sát sao mẹ của chúng ta sẽ khiến nó thay đổi như thế nào.
