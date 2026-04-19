Người bệnh suy thận cần làm gì để duy trì chức năng thận và phòng ngừa biến chứng?

Bệnh suy thận là gì?

Suy thận là bệnh lý nghiêm trọng nhưng thường bị xem nhẹ do tiến triển âm thầm. Khi phát hiện, nhiều trường hợp đã ở giai đoạn nặng, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng sống.

Suy thận sẽ dẫn đến tình trạng thận bị suy giảm hoặc mất hoàn toàn chức năng, không còn khả năng lọc chất thải và dịch dư thừa ra khỏi máu. Khi đó, các chất độc sẽ tích tụ trong cơ thể, gây rối loạn nhiều cơ quan.

Về phân loại, suy thận được chia thành hai dạng chính. Suy thận mạn tính là quá trình suy giảm chức năng thận diễn ra âm thầm trong thời gian dài, thường không thể phục hồi hoàn toàn.

Ngược lại, suy thận cấp tính xảy ra nhanh chóng chỉ trong vài ngày, nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, chức năng thận có thể phục hồi phần nào.

Ở một số trường hợp nặng, người bệnh cần can thiệp bằng các phương pháp như lọc máu hoặc chạy thận nhân tạo.

Những biến chứng nguy hiểm của suy thận

Nếu không được kiểm soát tốt, suy thận có thể kéo theo hàng loạt biến chứng nghiêm trọng.

Một trong những biến chứng phổ biến là thiếu máu do thận không sản xuất đủ hormone kích thích tạo hồng cầu. Người bệnh thường mệt mỏi, da xanh, khó thở. Đồng thời, sự rối loạn cân bằng khoáng chất như tăng phốt pho, giảm canxi khiến xương yếu, dễ loãng xương và gãy xương.

Suy thận cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch. Tăng kali máu có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí dẫn đến ngừng tim nếu không xử trí kịp thời. Tình trạng tích nước còn làm tăng huyết áp, gây suy tim, phù chân, phù phổi và khó thở.

Ngoài ra, sự tích tụ độc tố trong máu có thể gây tổn thương hệ thần kinh với các biểu hiện như giảm trí nhớ, khó tập trung, nặng hơn có thể co giật hoặc hôn mê. Hệ miễn dịch suy yếu khiến người bệnh dễ nhiễm trùng hơn.

Về dinh dưỡng, người bệnh thường chán ăn, buồn nôn, dẫn đến suy dinh dưỡng và suy kiệt. Đồng thời, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ cũng tăng cao. Khi thận không đào thải được acid, cơ thể rơi vào tình trạng toan hóa, làm gia tăng nguy cơ bệnh gút và các rối loạn chuyển hóa khác.

Cách phòng ngừa suy thận hiệu quả

Suy thận là bệnh có thể phòng ngừa nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ ngay từ sớm.

Trước hết, cần duy trì lối sống lành mạnh bằng việc tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, huyết áp và đường huyết. Hạn chế rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích là điều cần thiết để bảo vệ thận lâu dài.

Chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng. Nên giảm muối, hạn chế đạm và chất béo, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây và thực phẩm tự nhiên. Uống đủ nước mỗi ngày giúp duy trì lưu lượng máu đến thận và hỗ trợ quá trình lọc thải.

Bên cạnh đó, cần tránh lạm dụng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau và kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp là yếu tố quyết định trong phòng ngừa suy thận.

Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng đến 1 năm/lần giúp phát hiện sớm các bất thường về chức năng thận. Ngoài ra, giảm căng thẳng, ngủ đủ giấc và duy trì tinh thần ổn định cũng góp phần bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Vì sao nên chủ động bảo vệ thận, ngăn ngừa suy thận từ sớm?

Suy thận không phải là bệnh xảy ra đột ngột mà là kết quả của một quá trình tích lũy tổn thương lâu dài. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu, thay đổi lối sống và kiểm tra sức khỏe định kỳ chính là "lá chắn" hiệu quả nhất giúp ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này.