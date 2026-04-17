Dấu hiệu cảnh báo suy thận: Đi bộ thấy biểu hiện này cần đặc biệt lưu ý
GĐXH - Dấu hiệu như đi nhanh mệt, chân nặng hoặc phù chân... không phải lúc nào cũng do suy thận, nhưng nếu kéo dài, người bệnh cần được khám sớm.
Bệnh suy thận tàn phá sức khỏe thế nào?
Theo các chuyên gia, suy thận là tình trạng chức năng lọc máu của thận bị suy giảm, khiến chất thải và dịch dư thừa tích tụ trong cơ thể. Bệnh có thể diễn tiến theo hai dạng chính.
Suy thận cấp thường xuất hiện trong vài ngày hoặc vài tuần và có thể phục hồi nếu được điều trị đúng cách. Ngược lại, suy thận mạn tiến triển âm thầm trong thời gian dài, khó phát hiện sớm.
Khi bệnh bước vào giai đoạn nặng, chức năng thận suy giảm khoảng 85–90%, người bệnh có thể phải lọc máu hoặc ghép thận để duy trì sự sống.
Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, suy thận mạn có thể kéo theo nhiều biến chứng như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa và thiếu máu.
2 biểu hiện khi đi bộ cảnh báo suy thận
Theo Aboluowang, khi chức năng thận suy giảm, cơ quan này không còn đào thải hiệu quả nước và chất thải ra khỏi cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ suy thận. Hệ quả là cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất cân bằng điện giải, huyết áp dao động, tuần hoàn bị ảnh hưởng, khiến cảm giác khi đi lại cũng thay đổi bất thường.
Dưới đây là 2 tín hiệu cảnh báo không nên bỏ qua:
Bước chân nặng nề, nhanh mệt khi đi lại
Ở người khỏe mạnh, việc di chuyển thường nhẹ nhàng, linh hoạt và có sức bền. Tuy nhiên, khi nguy cơ suy thận xuất hiện, cơ thể có thể rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, đi một quãng ngắn đã cảm thấy hụt hơi, chân nặng và thiếu sức.
Đáng chú ý, cảm giác này không giống mệt cơ thông thường sau vận động mà là trạng thái uể oải toàn thân, thiếu năng lượng từ bên trong. Nhiều người còn kèm theo tình trạng giảm tập trung, trí nhớ kém, đầu óc chậm chạp. Đây có thể là những dấu hiệu gián tiếp cho thấy chức năng thận đang suy giảm.
Phù chân – dấu hiệu điển hình của suy thận
Một biểu hiện khác thường gặp của suy thận là tình trạng sưng phù chân, đặc biệt ở mắt cá và cẳng chân. Khi thận không đào thải được lượng nước dư thừa, dịch sẽ tích tụ lại trong cơ thể và dồn xuống phần thấp do trọng lực.
Người bệnh có thể cảm thấy chân căng tức, nặng nề, đi lại khó chịu, thậm chí đau. Tình trạng này thường rõ hơn vào buổi chiều hoặc sau khi đứng lâu. Ngoài ra, suy giảm chức năng thận còn có thể gây mất protein trong máu, làm giảm áp lực giữ nước trong lòng mạch, khiến phù càng trở nên rõ rệt.
Làm gì để phòng ngừa suy thận?
Các dấu hiệu như đi nhanh mệt, chân nặng hoặc phù chân không phải lúc nào cũng do suy thận, nhưng nếu kéo dài hoặc xuất hiện kèm triệu chứng bất thường khác, người bệnh nên đi khám sớm để được kiểm tra chức năng thận.
Để phòng ngừa nguy cơ suy thận, cần duy trì lối sống lành mạnh như ăn uống cân đối, hạn chế muối, kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết, vận động hợp lý, tránh lạm dụng thuốc và khám sức khỏe định kỳ. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ chức năng thận và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.
