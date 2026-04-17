Dấu hiệu cảnh báo suy thận: Đi bộ thấy biểu hiện này cần đặc biệt lưu ý

Thứ sáu, 19:00 17/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Dấu hiệu như đi nhanh mệt, chân nặng hoặc phù chân... không phải lúc nào cũng do suy thận, nhưng nếu kéo dài, người bệnh cần được khám sớm.

Bệnh suy thận tàn phá sức khỏe thế nào?

Theo các chuyên gia, suy thận là tình trạng chức năng lọc máu của thận bị suy giảm, khiến chất thải và dịch dư thừa tích tụ trong cơ thể. Bệnh có thể diễn tiến theo hai dạng chính.

Suy thận cấp thường xuất hiện trong vài ngày hoặc vài tuần và có thể phục hồi nếu được điều trị đúng cách. Ngược lại, suy thận mạn tiến triển âm thầm trong thời gian dài, khó phát hiện sớm.

Khi bệnh bước vào giai đoạn nặng, chức năng thận suy giảm khoảng 85–90%, người bệnh có thể phải lọc máu hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, suy thận mạn có thể kéo theo nhiều biến chứng như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa và thiếu máu.

2 biểu hiện khi đi bộ cảnh báo suy thận

Theo Aboluowang, khi chức năng thận suy giảm, cơ quan này không còn đào thải hiệu quả nước và chất thải ra khỏi cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ suy thận. Hệ quả là cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất cân bằng điện giải, huyết áp dao động, tuần hoàn bị ảnh hưởng, khiến cảm giác khi đi lại cũng thay đổi bất thường. 

Dưới đây là 2 tín hiệu cảnh báo không nên bỏ qua:

Bước chân nặng nề, nhanh mệt khi đi lại

Ở người khỏe mạnh, việc di chuyển thường nhẹ nhàng, linh hoạt và có sức bền. Tuy nhiên, khi nguy cơ suy thận xuất hiện, cơ thể có thể rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, đi một quãng ngắn đã cảm thấy hụt hơi, chân nặng và thiếu sức.

Đáng chú ý, cảm giác này không giống mệt cơ thông thường sau vận động mà là trạng thái uể oải toàn thân, thiếu năng lượng từ bên trong. Nhiều người còn kèm theo tình trạng giảm tập trung, trí nhớ kém, đầu óc chậm chạp. Đây có thể là những dấu hiệu gián tiếp cho thấy chức năng thận đang suy giảm.

Phù chân – dấu hiệu điển hình của suy thận

Một biểu hiện khác thường gặp của suy thận là tình trạng sưng phù chân, đặc biệt ở mắt cá và cẳng chân. Khi thận không đào thải được lượng nước dư thừa, dịch sẽ tích tụ lại trong cơ thể và dồn xuống phần thấp do trọng lực.

Người bệnh có thể cảm thấy chân căng tức, nặng nề, đi lại khó chịu, thậm chí đau. Tình trạng này thường rõ hơn vào buổi chiều hoặc sau khi đứng lâu. Ngoài ra, suy giảm chức năng thận còn có thể gây mất protein trong máu, làm giảm áp lực giữ nước trong lòng mạch, khiến phù càng trở nên rõ rệt.

Làm gì để phòng ngừa suy thận?

Các dấu hiệu như đi nhanh mệt, chân nặng hoặc phù chân không phải lúc nào cũng do suy thận, nhưng nếu kéo dài hoặc xuất hiện kèm triệu chứng bất thường khác, người bệnh nên đi khám sớm để được kiểm tra chức năng thận.

Để phòng ngừa nguy cơ suy thận, cần duy trì lối sống lành mạnh như ăn uống cân đối, hạn chế muối, kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết, vận động hợp lý, tránh lạm dụng thuốc và khám sức khỏe định kỳ. Việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ chức năng thận và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Nắng nóng, 6 việc người Việt nên làm để phòng ngừa nguy cơ suy thận và bệnh lý đường tiết niệu

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo, thời tiết nắng nóng nếu không bù đủ nước và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, có thể làm gia tăng nguy cơ suy thận và nhiều bệnh lý đường tiết niệu.

Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng dễ bỏ qua

Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện suy thận kèm suy giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt không ngờ tới

Người bệnh suy thận ăn hạnh nhân thế nào để tốt nhất?

Người bệnh suy thận ăn ổi cần biết điều này để duy trì chức năng thận tốt nhất

Người bệnh suy thận ăn rau muống có tốt không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Người phụ nữ 70 tuổi nhập viện sau khi ăn nhầm gói chống ẩm trong túi bánh

Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Nam sinh 19 tuổi bị 'bàn chân rủ', dáng đi biến dạng vì 1 thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bé 14 tuổi suy tim rơi vào sốc tim nguy kịch từ 1 triệu chứng nhiều người Việt mắc phải

5 loại thực phẩm 'đại kỵ' với thuốc huyết áp: Đừng để nhồi máu cơ tim gõ cửa

Người đàn ông 55 tuổi phát hiện ung thư amidan hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Xu hướng lựa chọn DHA cho trẻ nhỏ: Không chỉ là hàm lượng, mà là chất lượng toàn diện

Nhìn 4 chỉ số này là biết sống thọ hay không: Không phải ai cũng để ý

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Nhìn 4 chỉ số này là biết sống thọ hay không: Không phải ai cũng để ý

Đàn ông vẫn 'khoái' 3 việc này sau tuổi 60 thường trường thọ hơn người khác

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
