Mách bạn 18 loại thực phẩm cực bổ thận không phải ai cũng biết
GĐXH - Đối với những người bị bệnh thận, việc ăn gì để giảm tải cho thận là vô cùng quan trọng. Do vậy, người bệnh thận nên ăn những thực phẩm gì?
Người bị bệnh thận cần xây dựng chế độ dinh dưỡng như thế nào?
Đối với những người bị bệnh thận, việc thiết lập chế độ dinh dưỡng là vô cùng quan trọng. Bởi nếu người bệnh có chế độ ăn uống tốt sẽ giúp cho thận được bảo vệ, tránh những tổn thương.
Tùy vào giai đoạn bệnh, các bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân lên thực đơn phù hợp. Tuy nhiên, cần nắm rõ nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng dành cho người suy thận
Dưới đây là một số lưu ý về chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh thận bạn đọc có thể tham khảo:
- Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể: Người bị suy thận nên cân đối để có những bữa ăn đầy đủ năng lượng. Không nên ăn quá nhiều để tránh gây áp lực cho thận. Trong quá trình ăn uống thì cần ăn chậm, nhai kỹ.
- Người bị bệnh thận nên ăn các loại thực phẩm ít muối và natri. Nên kiểm soát được lượng natri nạp vào cơ thể bởi nếu dư lượng natri sẽ gây ra các bệnh về tăng huyết áp… Một số thực phẩm có hàm lượng natri cao cần được hạn chế, kiêng như: đồ muối chua, thức ăn đóng hộp, đồ ăn chế biến sẵn…
- Hạn chế bổ sung phốt pho và canxi: Đây đều là những khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, với những trường hợp bị suy thận, bổ sung quá nhiều những khoáng chất này khiến chúng dư thừa và tích tụ nhiều trong máu gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe như cường giáp, xơ vữa mạch máu, loãng xương…
- Nên ăn các thực phẩm có thành phần kali thấp: Nên lựa chọn các thực phẩm có hàm lượng kali thấp bổ sung vào thực đơn. Bởi khi bị bệnh thận cơ thể sẽ không lọc được lượng kali dư thừa dẫn đến lượng kali trong máu tăng ảnh hưởng đến tim mạch. Một số thực phẩm có hàm lượng kali thấp như: các loại rau họ cải, dứa, cá vược, táo, việt quất, súp lơ, rau chân vịt, khoai tây...
- Uống đủ nước: Người mắc bệnh suy thận chỉ nên uống đủ nước. Nếu uống quá nhiều nước, thận sẽ chịu thêm áp lực để thải chất lỏng ra bên ngoài dẫn đến khó kiểm soát huyết áp và làm tăng nguy cơ suy tim. Bên cạnh đó, bệnh nhân suy thận uống nhiều nước có thể khiến cho nước tích tụ quanh phổi và gây khó thở.
18 loại thực phẩm tốt cho thận
Súp lơ xanh
Súp lơ xanh là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều vitamin giúp bổ sung chất xơ. Ngoài ra, trong súp lơ còn có thành phần indole có khả năng chống viêm rất có lợi cho thận.
Súp lơ trắng
Súp lơ trắng là thực phẩm chứa nhiều chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng khác bao gồm vitamin C, vitamin K, folate (vitamin B9), vitamin B. Nó cũng chứa các hỗn hợp chất chống viêm như indol và thường được sử dụng thay thế khoai tây để làm món ăn phụ có hàm lượng kali thấp.
Quả Việt quất
Quả việt quất chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ và là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hoá tốt nhất mà người bệnh thận có thể ăn. Chất chống oxy hoá có trong quả việt quất là anthocyanins, chất này bảo vệ chống lại bệnh tim, một số bệnh ung thư, suy giảm nhận thức và bệnh tiểu đường.
Lòng trắng trứng gà
Trứng gà là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho cơ thể. Lòng trắng trứng gà có chứa vitamin B và hàm lượng protein cao giúp tăng cường sức khỏe cho thận và rất tốt cho những người đang mắc các bệnh về thận.
Bắp cải
Bắp cải là một loại rau thuộc họ nhà cải rất nhiều vitamin C, K bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể và chứa nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, bắp cải còn chứa các chất chống oxy hóa có khả năng kháng viêm, rất tốt cho người suy thận.
Cá vược
Cá vược là một nguồn protein lành mạnh chất lượng cao và chứa nhiều omega-3. Omega-3 có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe bao gồm việc giảm viêm, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, trầm cảm, lo lắng và có hàm lượng phốt pho thấp hơn các loại cá khác.
Quả dứa
Dứa là một trong những loại quả có hàm lượng natri, kali, phốt pho thấp hơn những loại hoa quả khác nên tốt cho thận. Dứa cũng là một loại thực phẩm giàu vitamin A và chất xơ. Loại quả này vừa có thể chế biến trong các món ăn vừa có thể ăn tráng miệng, dễ dàng bổ sung vào thực đơn cho người bị các bệnh về thận.
Quả nho đỏ
Nho đỏ là một loại quả mọng, ngon, có chứa nhiều vitamin C, các chất chống oxy hóa flavonoid có khả năng chống viêm, tốt cho thận. Ngoài ra, trong nho đỏ còn chứa resveratrol tốt cho tim mạch, chống được bệnh đái tháo đường và suy giảm nhận thức.
Tỏi
Tỏi không những là một gia vị tuyệt vời cho bữa ăn mà từ lâu nó còn được biết đến như một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Chúng chứa nhiều mangan, vitamin C, B6 và các hợp chất lưu huỳnh có tính chất chống viêm.
Hành tây
Hành tây là một trong những thực phẩm cực tốt cho thận. Trong hành tây có chứa các vitamin và chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa điển hình là vitamin B và vitamin C.
Ức gà (bỏ da)
Nếu thịt gà là thực phẩm được khuyến cáo không được dùng cho người bệnh thận thì ức gà lại là lựa chọn hoàn hảo. Phần ức gà có hàm lượng protein cao, hàm lượng natri và phốt pho thấp rất phù hợp cho người bệnh, giúp tăng cường khả năng miễn dịch.
Dầu oliu
Dầu oliu là một trong những lựa chọn tốt cho người bị bệnh thận. Bởi nguồn chất béo không bão hòa trong dầu oliu sẽ có tính chống viêm và ổn định ở nhiệt độ cao nên có thể sử dụng để xào, nấu.
Ớt chuông
Ớt chuông chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có giá trị, đồng thời chứa làm lượng kali thấp. Ớt chuông có chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh. Trong một quả ớt chuông nhỏ (khoảng 74 g) chứa nhiều hơn lượng Vitamin C của cơ thể 5%.
Dưa hấu
Trong dưa hấu nước chiếm nhiều nhất, giúp thanh lọc thận. Bên cạnh đó, dưa hấu cũng chứa vitamin C cùng chất xơ có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh suy thận mãn tính.
Hạt mắc ca
Hạt mắc ca là một số các loại hạt được khuyên dùng cho những người mắc bệnh thận bởi hầu hết các hạt đều giàu phốt pho. Tương tự như các loại hạt khác thì hạt mắc ca chứa nhiều chất béo lành mạnh, vitamin B, magie, đồng, sắt và mangan.
Nấm đông cô
Nấm đông cô là thực phẩm có chứa nhiều protein, vitamin B, mangan, chất xơ và selen… cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho thận. Ngoài ra, trong nấm đông cô có hàm lượng phốt pho thấp rất phù hợp cho những người bị bệnh thận.
Củ cải
Đây là một loại rau giòn, ăn bổ sung tốt cho những người mắc bệnh thận. Chúng chứa ít kali, natri, phốt pho nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác. Chúng chứa nhiều vitamin C giúp chống oxy hoá và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim và đục thuỷ tinh thể.
Nấm hương
Nấm hương có thể sử dụng như một thực phẩm thay thế thịt có nguồn gốc thực vật cho những người ăn kiêng hoặc ăn chay, những người cần hạn chế chất đạm. Chúng cũng cung cấp một lượng protein thực vật và chất xơ tốt. Hàm lượng kali trong nấm hương thấp hơn trong nấm portobello và nấm nút trắng, điều này khiến chúng trở thành lựa chọn tốt hơn cho những người mắc bệnh thận.
