Các cách uống nước rau ngổ để hỗ trợ chữa sỏi thận

Vì sao rau ngổ có thể hỗ trợ trị sỏi thận?

Theo Đông y, rau ngổ giúp trị sỏi thận là nhờ vào công dụng lợi tiểu, giảm co thắt cơ trơn, giãn mạch máu và tăng lọc ở cầu thận. Do đó, nó giúp làm tăng lượng nước tiểu, tạo điều kiện cho sỏi thận đào thải qua đường tiết niệu ra ngoài.

Trên thực tế, điều trị sỏi thận bằng rau ngổ là một biện pháp dân gian phổ biến, hiệu quả và được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên cần lựa chọn đúng bài thuốc để vừa tiết kiệm, vừa đơn giản cũng như mang lại hiệu quả cao.

Các cách hỗ trợ chữa sỏi thận bằng rau ngổ

Uống nước rau ngổ

Bài thuốc từ rau ngổ này rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng 50 - 100 gram rau ngổ tươi để xay sinh tố và uống. Hoặc một cách khác là nấu rau ngổ cùng 2 bát nước trong 20 phút, đợi nước ấm và uống hàng ngày. Đều đặn uống trong 15 - 30 ngày, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả rõ nhất.

Kết hợp rau ngổ với râu bắp và mã đề

Bạn sử dụng 50 gram rau ngổ tươi, rửa sạch, đem giã nát, vắt lấy nước và thêm một ít muối để dễ uống. Dùng riêng hoặc có thể kết hợp với râu bắp và mã đề trong bài thuốc này. Mỗi ngày uống 2 lần, duy trì trong khoảng 5 - 7 ngày để đạt hiệu quả.

Rau ngổ pha nước dừa

Người bị sỏi đường tiết niệu cũng có thể dùng rau ngổ pha với nước dừa uống để hỗ trợ điều trị bệnh.

Cách thực hiện bài thuốc rau ngổ nước dừa trị sỏi thận như sau: Chuẩn bị 1 kg rau ngổ và 1 quả dừa tươi. Rau ngổ ngâm và rửa sạch với nước muối, để ráo nước. Sau đó đem đi ép và lọc lấy phần nước cốt. Hòa nước rau ngổ vừa lọc với nước dừa để sử dụng.

Uống nước này 3 lần/ngày và không để qua đêm sang ngày hôm sau. Kiên trì áp dụng 5 - 7 ngày, người bệnh sẽ cảm thấy đi tiểu dễ dàng hơn, không còn cảm giác căng tức và khó chịu ở bàng quang. Sau một khoảng thời gian, sỏi có thể bị tiêu nhỏ và đào thải ra khỏi cơ thể.

Rau ngổ kết hợp mật ong

Cách làm nước rau ngổ cùng mật ong để chữa sỏi thận như sau: Rửa sạch 100 gram rau ngổ với nước muối pha loãng. Đem rau ngổ giã nhuyễn rồi vắt lấy nước cốt và trộn đều với 15 ml mật ong.

Cuối cùng, mang hỗn hợp này hấp cách thủy trong khoảng 10 - 15 phút rồi sử dụng. Với bài thuốc này, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên uống mỗi ngày 1 lần vào buổi sáng khi bụng còn đói và uống đều đặn trong 10 - 15 ngày.

Những lưu ý khi sử dụng rau ngổ để điều trị sỏi thận

Khi dùng rau ngổ để chữa sỏi thận, bạn cần lưu ý: Rửa sạch trước khi dùng vì cây có nhiều lông tơ có thể chứa vi khuẩn nếu rửa không kỹ.

Phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều rau ngổ do loại rau này có thể làm giãn cơ ngũ tạng. Cần kiên trì áp dụng bài thuốc chữa sỏi thận với rau ngổ đều đặn mỗi ngày mới đạt được kết quả điều trị cao.

Sau một thời gian sử dụng, bạn cần gặp bác sĩ để thăm khám và kiểm tra lại tình trạng bệnh. Nếu không có dấu hiệu thuyên giảm thì cần hỏi bác sĩ để có phương pháp điều trị hiệu quả hơn.

