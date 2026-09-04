Madonna khoe làn da căng mịn ở tuổi U70

Madonna tiếp tục chứng minh sức hút không tuổi khi khiến người hâm mộ trầm trồ với diện mạo trẻ trung, làn da căng mịn cùng phong cách thời trang táo bạo.

Cụ thể, mới đây, nữ ca sĩ 68 tuổi đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram, thu hút sự chú ý với gương mặt gần như không thấy nếp nhăn cùng những đốm tàn nhang được tạo điểm nhấn.

Madonna tiếp tục chứng minh sức hút không tuổi.

Trong một bức ảnh cận mặt, Madonna xuất hiện với diện mạo gợi nhớ hình ảnh các minh tinh tóc vàng quyến rũ của thập niên 1990. Cô chấm những đốm tàn nhang giả trên sống mũi, kết hợp lông mày tẩy sáng mảnh, eyeliner đen, đôi môi căng bóng và mái tóc vàng được tạo kiểu phồng.

Ở một hình ảnh khác, Madonna tiếp tục khoe làn da mịn màng với kiểu tóc rẽ lệch, hàng mi được chuốt dày và áo lưới cổ cao màu hồng. Nữ ca sĩ cũng khiến người hâm mộ chú ý với loạt trang phục gợi cảm gồm corset phối cùng áo ngực màu nude, quần lót ánh tím và tất cao quá đùi. Cô thậm chí thực hiện một số tạo dáng táo bạo, trong đó có khoảnh khắc chống cả tay lẫn chân xuống sàn.

Madonna khoe làn da mịn màng với kiểu tóc rẽ lệch, hàng mi được chuốt dày và áo lưới cổ cao màu hồng.

Trái ngược với những bộ cánh nóng bỏng, Madonna cũng xuất hiện trong một thiết kế kín đáo hơn gồm blazer trắng phối cùng váy trắng dài đến đầu gối.

Đính kèm loạt ảnh, Madonna viết: “Hãy vẽ tôi bằng ký ức của bạn, đừng bằng đôi mắt của bạn...”.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nam ca sĩ Ricky Martin để lại bình luận: “Đúng vậy!” cùng loạt biểu tượng lửa và vương miện. Trong khi đó, nữ diễn viên Julia Garner - người từng được chọn để thủ vai Madonna trong dự án phim tiểu sử nhưng sau đó không thành cũng xuýt xoa.

Hồi tháng 6, Madonna xác nhận bộ phim tiểu sử về cuộc đời cô đã bị hủy sau khi xảy ra bất đồng với Universal Studios liên quan đến kinh phí. Nữ ca sĩ cho biết cô đã dành hai năm viết kịch bản và thêm hai năm làm việc với Universal Studios về ngân sách, tuyển chọn diễn viên và ê-kíp sản xuất.

Madonna cho rằng bộ phim cần một khoản kinh phí lớn để tái hiện “cuộc đời phi thường” của cô. Tuy nhiên, Universal Studios không đồng ý tăng ngân sách khiến dự án cuối cùng không thể tiếp tục.

Trong khi đó, Madonna vẫn tích cực tận hưởng thời trang và liên tục xuất hiện với những tạo hình ấn tượng. Trong tiệc sinh nhật hồi tháng trước, cô gây chú ý khi diện váy Dolce & Gabbana họa tiết hoa cầu kỳ kết hợp phụ kiện đội đầu nổi bật của Julia Clancey.

Trước đó, Madonna từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về tuổi tác. Nữ ca sĩ cho rằng bản thân không bận tâm đến tuổi tác, mà chính xã hội mới là bên luôn chú ý đến vấn đề này. Cô khẳng định mình vẫn có sự khôn ngoan, kinh nghiệm, kiến thức và góc nhìn riêng, đồng thời chỉ ra rằng việc soi xét tuổi tác đặc biệt thường nhắm vào phụ nữ, gắn liền với định kiến giới, tư tưởng trọng nam và sự kỳ thị phụ nữ.