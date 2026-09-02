BoA ở tuổi 40 khiến khán giả ngỡ ngàng

Ngày 30/8, BoA chia sẻ loạt hình ảnh trong concert lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: "The MIC kết thúc! Bây giờ hãy gặp nhau tại Boa The Live nhé!".

Trong những bức ảnh được đăng tải, BoA xuất hiện trên sân khấu với mái tóc nâu dài uốn gợn sóng. Nữ ca sĩ lựa chọn cách phối đồ khá đơn giản với áo thun trắng và quần short denim nhưng vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao lâu năm. Không cần trang phục quá cầu kỳ, BoA vẫn nổi bật nhờ thần thái tự tin cùng diện mạo trẻ trung.

Ca sĩ BoA. Ảnh: IGNV

Ở một khoảnh khắc khác, cô diện áo sơ mi đen kết hợp chân váy ngắn họa tiết kẻ tông xám, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần thời thượng. Đặc biệt, diện mạo của BoA nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Làn da mịn màng, vóc dáng săn chắc cùng phong cách trẻ trung khiến nhiều người khó tin nữ ca sĩ đã bước sang tuổi 40.

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận bất ngờ trước nhan sắc của BoA. Nhiều khán giả nhận xét cô dường như đã bỏ quên tuổi tác và vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung như thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.

Một số bình luận đáng chú ý: "40 tuổi mà nhìn như ngoài 20", "BoA thật sự không già đi", "Nhan sắc này đúng là huyền thoại", "Vẫn giữ được diện mạo của một thần tượng hàng đầu", "Thời gian dường như không tác động đến BoA".

Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, khán giả cũng dành sự ngưỡng mộ cho khả năng duy trì phong độ của BoA. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí, BoA vẫn tích cực xuất hiện trên sân khấu và giữ được hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Loạt ảnh mới của BoA tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ của một trong những biểu tượng K-pop thế hệ đầu. Ảnh: IGNV

BoA sinh năm 1986 và chính thức ra mắt vào năm 2000. Cô là một trong những nghệ sĩ góp phần đưa K-pop đến gần hơn với khán giả quốc tế, đồng thời được xem là biểu tượng của thế hệ thần tượng đời đầu.

Ở tuổi 40, BoA vẫn duy trì hoạt động âm nhạc và liên tục gặp gỡ người hâm mộ thông qua các sân khấu, concert. Diện mạo trẻ trung cùng phong độ ổn định của cô tiếp tục khiến công chúng phải trầm trồ mỗi khi xuất hiện.