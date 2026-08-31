Nhan sắc 'cực phẩm' ở tuổi 37 của Tóc Tiên

Trước đó, ca sĩ Tóc Tiên hút chú ý khi đăng loạt ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân. Khoảnh khắc Tóc Tiên cùng mẹ diện bikini nhận về "mưa" lời khen, không chỉ nữ ca sĩ có thân hình gợi cảm mà vóc dáng mẹ của cô cũng rất thon gọn, đáng ngưỡng mộ.