Nhan sắc 'cực phẩm' ở tuổi 37 của Tóc Tiên
GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên ở thời điểm hiện tại sở hữu phong cách thời trang cuốn hút, nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Vũ Thúy Quỳnh 29 tuổi mang thai lần đầu, thời trang mẹ bầu gây ấn tượngĐẹp -
GĐXH - Vũ Thúy Quỳnh tự tin khoe bụng bầu em bé đầu lòng sau khi bạn trai, thiếu gia Đức Phạm, công khai chuyện tình cảm. Thời trang mẹ bầu trong lần đầu mang thai của Á hậu họ Vũ gây ấn tượng.
Vẻ vừa ngây thơ vừa sành điệu của Karina (aespa) khiến cõi mạng 'dậy sóng'Đẹp -
Karina (aespa) khiến người hâm mộ bất ngờ với vẻ đẹp mộc tại sân bay và selfie trước gương.
Bí quyết chăm sóc da và tóc bằng gừng: Tác dụng kinh ngạc và cách dùng chuẩnĐẹp -
GĐXH - Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp, gừng còn sở hữu vô vàn đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm cho làn da cùng mái tóc.
Bí quyết trị mụn nang và giữ dáng thon gọn nhờ giấm táoĐẹp -
GĐXH - Không chỉ là một gia vị quen thuộc trong căn bếp, giấm táo từ lâu đã được xem là "bí thuật" chăm sóc nhan sắc toàn diện của nhiều chị em.
Áo đôi của Hoàng Oanh và Lê Giang PatrikĐẹp -
GĐXH - Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik từng lộ dấu hiệu diện đồ đôi trước khi công khai tình cảm ở chung kết ASEAN Cup 2026.
Uhm Jung Hwa tiết lộ bí quyết giữ dáng và chăm da ở tuổi U60Đẹp -
Những chia sẻ của Uhm Jung Hwa cho thấy phía sau diện mạo trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi 57 là một quá trình duy trì kỷ luật lâu dài.
Diện mạo khác lạ của Châu BùiĐẹp -
Châu Bùi được biết đến là một trong những tín đồ thời trang đình đám của showbiz Việt.
Khoảnh khắc đẹp ngỡ ngàng của nữ diễn viên từng chạm mốc 60 kgĐẹp -
GĐXH - Ngọc Xuân gây chú ý với khoảnh khắc đẹp tại sự kiện ra mắt phim. Cô khéo léo thể hiện phong cách thời trang hiện đại và tự tin dù từng công khai cân nặng 60 kg.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc vào thẳng Top 40 Miss World 2026Đẹp -
GĐXH - Chiến thắng mới nhất của Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Miss World 2026 đã giúp cô vào thẳng Top 40 của cuộc thi.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam học nghệ thuật ngoại giaoĐẹp -
Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia lớp học về Nghệ thuật ngoại giao và phong thái trước công chúng, do người đẹp Đào Thị Hà, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 dẫn dắt.