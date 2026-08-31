Nhan sắc 'cực phẩm' ở tuổi 37 của Tóc Tiên

Thứ hai, 12:14 31/08/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên ở thời điểm hiện tại sở hữu phong cách thời trang cuốn hút, nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 1.

Mới đây, Tóc Tiên hút chú ý khi đăng loạt ảnh chụp với thời trang quyến rũ, gương mặt xinh tươi đầy thần thái trước khi đi tham dự sự kiện.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 2.

Gần đây, mỗi khi xuất hiện, ca sĩ Tóc Tiên lại khiến người hâm mộ trầm trồ bởi phong cách thời trang cuốn hút, nhan sắc thăng hạng.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 3.

Dễ dàng nhận ra hình ảnh nữ ca sĩ luôn quyến rũ, lộng lẫy dù ở đời thường hay trên sân khấu biểu diễn.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 4.

Trước đó, ca sĩ Tóc Tiên hút chú ý khi đăng loạt ảnh chụp cùng mẹ trên trang cá nhân. Khoảnh khắc Tóc Tiên cùng mẹ diện bikini nhận về "mưa" lời khen, không chỉ nữ ca sĩ có thân hình gợi cảm mà vóc dáng mẹ của cô cũng rất thon gọn, đáng ngưỡng mộ.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 5.

Nữ ca sĩ khoe nụ cười tươi tắn cùng vóc dáng gợi cảm bên hồ bơi.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 6.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2026, Tóc Tiên vui mừng chia sẻ tin nhắn hỏi thăm từ mẹ cô. Hai mẹ con đã xa cách nhiều năm, mối quan hệ ngày càng ấm áp trở lại trong niềm vui của Tóc Tiên.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 7.

Tóc Tiên ngay từ khi nhỏ đã được bố mẹ cho đi sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi TP.HCM và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Đang là ca sĩ được khán giả trẻ yêu thích, nữ ca sĩ bất ngờ sang Mỹ du học theo mong muốn của gia đình. 

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 8.

Trong thời gian du học, cô vẫn tiếp tục con đường ca hát, theo đuổi phong cách gợi cảm và cá tính. Trước sự thay đổi của con gái, mẹ Tóc Tiên đã phản đối.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 9.

Sinh năm 1989 tại TP.HCM, Tóc Tiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 13 tuổi, đến nay cô đã ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, ấn tượng trong làng giải trí Việt.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 10.

Ở tuổi 37, Tóc Tiên có sự nghiệp âm nhạc thăng hoa, duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ và được đánh giá ngày càng gợi cảm.

(Ảnh: Internet, Tư liệu, FB nhân vật)

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 11.Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê đầy cuốn hút trong vai trò huấn luyện viên 'The Face Vietnam 2026'

GĐXH - Chương trình "The Face Vietnam 2026" quy tụ dàn huấn luyện viên bản lĩnh, giàu kinh nghiệm để tìm kiếm thế hệ người mẫu mới.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 12.Tóc Tiên sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 37

GĐXH - Ở tuổi 37, Tóc Tiên vẫn duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ và được đánh giá ngày càng gợi cảm.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.