Nữ diễn viên sinh năm 1995 quê Hưng Yên nhan sắc ngày càng thăng hạng

Quỳnh Kool được xem là thế hệ diễn viên trẻ của phim truyền hình Việt Nam. Thời gian qua, nữ diễn viên đã gây được ấn tượng với mọi người qua nhiều vai diễn trong các bộ phim: "Đừng bắt em phải quên", "Hướng dương ngược nắng", "Hãy nói lời yêu", "Quỳnh búp bê", "Nhà trọ Balanha", "Gió ngang khoảng trời xanh", "Bước chân vào đời"...

