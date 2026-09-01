Nữ diễn viên sinh năm 1995 quê Hưng Yên nhan sắc ngày càng thăng hạng

Thứ ba, 19:01 01/09/2026 | Đẹp
Thanh Hằng
Thanh Hằng
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GĐXH - Quỳnh Kool không chỉ khẳng định thực lực qua diễn xuất, cô còn khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Kool mới chia sẻ bộ ảnh với phong cách thời trang đời thường trẻ trung, năng động nhưng cũng rất quyến rũ.

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 2.

Nữ diễn viên liên tục "biến ảo" với đa dạng phong cách thời trang, khi ngọt ngào xinh tươi khi thì táo bạo đầy cuốn hút bởi nhan sắc quyến rũ.

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 3.

Thời gian gần đây, Quỳnh Kool không chỉ gây ấn tượng với khả năng diễn xuất mà còn được khán giả khen ngợi vì nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 4.

Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân và trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Nữ diễn viên giữ vững phong độ không chỉ ở phương diện diễn xuất mà nhan sắc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 5.

Để có vóc dáng thon gọn như hiện tại, Quỳnh Kool dành nhiều thời gian tập luyện thể dục thể thao, kết hợp chế độ ăn uống khoa học.

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 6.

Quỳnh Kool tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995, quê Hưng Yên. Nổi tiếng từ một hot girl sở hữu ngoại hình sáng, nụ cười trong trẻo, sau đó cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình.

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 7.

Quỳnh Kool được công chúng biết tới vào năm 2014, cô bắt đầu bước vào làng giải trí với vai trò người mẫu ảnh, diễn xuất trong MV ca nhạc. Đến năm 2015, cô thường xuyên tham gia những sitcom, tiểu phẩm hài tình huống trên mạng xã hội. 

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 8.

Quỳnh Kool được xem là thế hệ diễn viên trẻ của phim truyền hình Việt Nam. Thời gian qua, nữ diễn viên đã gây được ấn tượng với mọi người qua nhiều vai diễn trong các bộ phim: "Đừng bắt em phải quên", "Hướng dương ngược nắng", "Hãy nói lời yêu", "Quỳnh búp bê", "Nhà trọ Balanha", "Gió ngang khoảng trời xanh", "Bước chân vào đời"...

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 10.

Tại Lễ trao giải thưởng Cánh diều vàng 2023, Quỳnh Kool nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình với vai Hạnh trong phim "Đừng làm mẹ cáu". Đây là vai diễn được đánh giá là thành công nhất của Quỳnh Kool.

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 15.

Gần đây, Quỳnh Kool được đánh giá cao khi mỗi lần xuất hiện là hình ảnh gây nhiều chú ý về nhan sắc. Bên cạnh đó là phong cách thời trang tinh tế, mang đến một Quỳnh Kool khác biệt, đầy quyến rũ, tự tin và trưởng thành.

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 17.

Sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc của Quỳnh Kool được đánh giá là ngày càng thăng hạng theo thời gian. Với khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng, Quỳnh Kool đã gây được ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng. Không chỉ có vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn với eo thon quyến rũ, người đẹp còn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng không tì vết.

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 18.

Nữ diễn viên 9X không chỉ chín muồi về nhan sắc mà còn sâu sắc hơn trong diễn xuất và từng trải nghiệm sống.

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)

Quỳnh Kool nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 13.Nhan sắc 'cực phẩm' ở tuổi 37 của Tóc Tiên

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