Nữ diễn viên sinh năm 1995 quê Hưng Yên nhan sắc ngày càng thăng hạng
GĐXH - Quỳnh Kool không chỉ khẳng định thực lực qua diễn xuất, cô còn khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.
(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)
Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29Đẹp -
GĐXH - Khả Ngân gây xôn xao với thông tin được cầu hôn và nghi vấn mang thai ở tuổi 29. Người hâm mộ "ngược dòng thời gian" soi sắc vóc của nữ diễn viên.
Muôn vàn ý tưởng mặc đẹp quanh năm với váy trắng: Từ thanh lịch đến cá tínhĐẹp -
Chỉ cần thay đổi áo, giày và phụ kiện, một chiếc váy trắng có thể biến hóa từ nữ tính, thanh lịch đến trẻ trung, cá tính, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Nhan sắc tuổi 36 của Á hậu Hoàng OanhĐẹp -
GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36, trải qua một lần sinh nở nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài "hack tuổi" cùng sự năng động nhờ biết cách chăm sóc nhan sắc.
Nhan sắc 'cực phẩm' ở tuổi 37 của Tóc TiênĐẹp -
GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên ở thời điểm hiện tại sở hữu phong cách thời trang cuốn hút, nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Vũ Thúy Quỳnh 29 tuổi mang thai lần đầu, thời trang mẹ bầu gây ấn tượngĐẹp -
GĐXH - Vũ Thúy Quỳnh tự tin khoe bụng bầu em bé đầu lòng sau khi bạn trai, thiếu gia Đức Phạm, công khai chuyện tình cảm. Thời trang mẹ bầu trong lần đầu mang thai của Á hậu họ Vũ gây ấn tượng.
Vẻ vừa ngây thơ vừa sành điệu của Karina (aespa) khiến cõi mạng 'dậy sóng'Đẹp -
Karina (aespa) khiến người hâm mộ bất ngờ với vẻ đẹp mộc tại sân bay và selfie trước gương.
Bí quyết chăm sóc da và tóc bằng gừng: Tác dụng kinh ngạc và cách dùng chuẩnĐẹp -
GĐXH - Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp, gừng còn sở hữu vô vàn đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm cho làn da cùng mái tóc.
Bí quyết trị mụn nang và giữ dáng thon gọn nhờ giấm táoĐẹp -
GĐXH - Không chỉ là một gia vị quen thuộc trong căn bếp, giấm táo từ lâu đã được xem là "bí thuật" chăm sóc nhan sắc toàn diện của nhiều chị em.
Áo đôi của Hoàng Oanh và Lê Giang PatrikĐẹp -
GĐXH - Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik từng lộ dấu hiệu diện đồ đôi trước khi công khai tình cảm ở chung kết ASEAN Cup 2026.
Uhm Jung Hwa tiết lộ bí quyết giữ dáng và chăm da ở tuổi U60Đẹp -
Những chia sẻ của Uhm Jung Hwa cho thấy phía sau diện mạo trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi 57 là một quá trình duy trì kỷ luật lâu dài.