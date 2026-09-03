Lisa (BLACKPINK) hóa 'tiên nữ Kyoto', khoe nhan sắc thanh lịch

Nhiều ý kiến dành lời khen cho vẻ đẹp thanh lịch, khác biệt của Lisa, đồng thời cho rằng cô vẫn nổi bật dù không theo đuổi phong cách gợi cảm thường thấy.

Lisa (BLACKPINK) khiến người hâm mộ chú ý khi xuất hiện tại Kyoto (Nhật Bản) với vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch và mang đậm hơi thở phương Đông.

Cụ thể, mới đây, Lisa đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng chú thích: “Finding peace in Kyoto thanks to you” (Tạm dịch: Nhờ bạn, tôi đã tìm thấy sự bình yên ở Kyoto).

Hình ảnh được Lisa (BLACKPINK) chia sẻ mới đây.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Lisa tận hưởng khoảng thời gian thư thái trong một không gian yên tĩnh mang đậm nét thẩm mỹ truyền thống. Ánh đèn gián tiếp với tông màu ấm, sàn gỗ cùng những bức tranh mang phong cách phương Đông tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng, qua đó càng làm nổi bật khí chất riêng của nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, Lisa diện set áo bustier lụa màu vàng kết hợp chân váy midi đồng điệu. Những họa tiết hoa thêu và in nổi bật trên trang phục tạo điểm nhấn sang trọng, trong khi phần tua rua ở gấu váy mang đến nét độc đáo cho tổng thể.

Thiết kế ôm vừa vặn giúp tôn đường cong cơ thể săn chắc của Lisa. Trong không gian ánh sáng trầm, đường xương quai xanh cùng ánh mắt sâu của nữ ca sĩ vẫn nổi bật, góp phần tạo nên vẻ đẹp tựa một nàng tiên bước ra từ khung cảnh cổ tích.

Ở một hình ảnh khác, Lisa tiếp tục gây ấn tượng khi diện chiếc váy cổ cao màu hồng mang vẻ đẹp phương Đông. Chất liệu lụa mềm mại ôm nhẹ cơ thể cùng phom váy buông rủ thanh thoát giúp cô toát lên vẻ nữ tính và sang trọng.

Ở một hình ảnh khác, Lisa tiếp tục gây ấn tượng khi diện chiếc váy cổ cao màu hồng mang vẻ đẹp phương Đông.

Lisa khoác thêm áo choàng xuyên thấu với họa tiết hoa cầu kỳ, kết hợp chi tiết tua rua ở phần tay áo để tăng vẻ tinh tế. Nữ ca sĩ ngồi chân trần trên bậc thang với tư thế tự nhiên, thoải mái, đồng thời hoàn thiện phong cách bằng một đôi sandal độc đáo đặt phía dưới.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều ý kiến dành lời khen cho vẻ đẹp thanh lịch, khác biệt của Lisa, đồng thời cho rằng cô vẫn nổi bật dù không theo đuổi phong cách gợi cảm thường thấy.

Về hoạt động âm nhạc, Lisa gần đây thông báo chuẩn bị phát hành EP mới mang tên Press Play, đánh dấu một giai đoạn hoạt động solo sôi nổi. Trước khi chính thức phát hành album mới vào ngày 23/10, cô sẽ tung đĩa đơn mở đường SaWaDiKa vào ngày 3/9. Sự trở lại này đang nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ toàn cầu, đặc biệt về âm nhạc và màn trình diễn được nâng cấp.