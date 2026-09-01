Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29

Tối 31/8, dư luận xôn xao thông tin Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh: “Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn...”. Đáng chú ý, cụm từ “món quà” khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên đang ẩn ý tin vui mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh.