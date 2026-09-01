Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29

Thứ ba, 10:28 01/09/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Khả Ngân gây xôn xao với thông tin được cầu hôn và nghi vấn mang thai ở tuổi 29. Người hâm mộ "ngược dòng thời gian" soi sắc vóc của nữ diễn viên.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - Ảnh 1.Khả Ngân diện đầm lụa hai dây khoe trọn bờ vai thon gầy

Khả Ngân khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa khi diện đầm lụa hai dây khoe bờ vai thon gầy cùng nhan sắc rạng rỡ trong bộ ảnh mới.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - Ảnh 2.

Tối 31/8, dư luận xôn xao thông tin  Khả Ngân nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh: “Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn...”. Đáng chú ý, cụm từ “món quà” khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn nữ diễn viên đang ẩn ý tin vui mang thai con đầu lòng với Nhan Phúc Vinh.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - Ảnh 3.

Ngay lập tức, hình ảnh Khả Ngân xuất hiện trong một sự kiện cách đây không lâu được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nữ diễn viên diện trang phục ôm dáng và để lộ vòng 2 không thon gọn dấy lên nghi vấn mang thai.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Khả Ngân chưa trực tiếp xác nhận chuyện mang thai. "Ngược dòng thời gian" trên trang cá nhân của Khả Ngân có thể thấy, ở sự kiện thời trang của NTK Chung Thanh Phong hồi đầu tháng 8, nữ diễn viên vẫn xuất hiện lộng lẫy, sắc vóc nuột nà trong thiết kế đầm xanh cuốn hút.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - Ảnh 5.

Ngay cả trong những khung hình cận cảnh, body Khả Ngân vẫn rất thon gọn nuột nà.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - Ảnh 6.
Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - Ảnh 7.

Hình ảnh ngày 1/8 được Khả Ngân chia sẻ cô tự tin diện áo 2 dây khoe thân hình không chút mỡ thừa.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - Ảnh 8.

Nhan sắc tuổi 29 của Khả Ngân rạng rỡ cuốn hút.

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - Ảnh 9.

Bộ ảnh đăng tải cuối tháng 7, cô nàng tự tin khoe thân hình, gương mặt "không góc chết".

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - Ảnh 10.

Dẫu vậy, việc Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh công khai chuyện cầu hôn và xác nhận về chung một nhà vẫn là tin vui đặc biệt đối với người hâm mộ. 

Sắc vóc Khả Ngân trước nghi vấn mang thai ở tuổi 29 - Ảnh 11.

Sau nhiều năm nhận được sự quan tâm bởi những tương tác tình cảm, cả hai cuối cùng đã có động thái rõ ràng về mối quan hệ.

 

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