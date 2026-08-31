Vũ Thúy Quỳnh 29 tuổi mang thai lần đầu, thời trang mẹ bầu gây ấn tượng

Thứ hai, 08:04 31/08/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Vũ Thúy Quỳnh tự tin khoe bụng bầu em bé đầu lòng sau khi bạn trai, thiếu gia Đức Phạm, công khai chuyện tình cảm. Thời trang mẹ bầu trong lần đầu mang thai của Á hậu họ Vũ gây ấn tượng.

Vũ Thúy Quỳnh 29 tuổi mang thai lần đầu, thời trang mẹ bầu gây ấn tượng - Ảnh 1.Một năm yêu kín tiếng của Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh trước khi công khai tin vui

GĐXH - Sau khoảng một năm hẹn hò, Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh mới chính thức công khai chuyện chuẩn bị đón con chung. Trước đó, cặp đôi nhiều lần xuất hiện bên nhau nhưng khá kín tiếng, chỉ hé lộ những khoảnh khắc tình cảm trong các chuyến đi và hoạt động đời thường.

Vũ thúy Quỳnh mang thai lần đầu: Thời trang mẹ bầu ấn tượng năm 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh khoe loạt ảnh diện váy hai quây nữ tính, đặt tay lên bụng bầu đầy hạnh phúc kèm chú thích: "Mây cười với gió còn em cười với đời". 

Vũ thúy Quỳnh mang thai lần đầu: Thời trang mẹ bầu ấn tượng năm 2026 - Ảnh 2.

Đây là lần đầu Vũ Thúy Quỳnh công khai niềm vui sắp lên chức mẹ sau thời gian dài giữ im lặng trước truyền thông, dù liên tục xuất hiện trong trang phục để lộ bụng lùm lùm.

Vũ thúy Quỳnh mang thai lần đầu: Thời trang mẹ bầu ấn tượng năm 2026 - Ảnh 3.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả khen Vũ Thúy Quỳnh 29 tuổi nhuận sắc trong lần đầu mang thai.

Vũ thúy Quỳnh mang thai lần đầu: Thời trang mẹ bầu ấn tượng năm 2026 - Ảnh 4.

Vũ Thúy Quỳnh rạng rỡ khoe bụng bầu trong sinh nhật của mình. 

Vũ thúy Quỳnh mang thai lần đầu: Thời trang mẹ bầu ấn tượng năm 2026 - Ảnh 5.

Thời gian qua, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh - vướng tin đồn có con chung. Tuy nhiên đến sinh nhật bạn gái hôm 27/8, Đức Phạm mới công khai tin vui và nói đây là cách "bảo vệ con, chở che gia đình" giống như bố mẹ đã làm với anh. 

Vũ thúy Quỳnh mang thai lần đầu: Thời trang mẹ bầu ấn tượng năm 2026 - Ảnh 6.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hẹn hò khoảng một năm trước, khi cả hai liên tục được bắt gặp có hành động thân mật. Thời điểm đó, khi được hỏi về chuyện tình cảm với chồng cũ Diệp Lâm Anh, Vũ Thúy Quỳnh không thừa nhận nhưng không phủ nhận.

Vũ thúy Quỳnh mang thai lần đầu: Thời trang mẹ bầu ấn tượng năm 2026 - Ảnh 7.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 tại Điện Biên, là cử nhân Học viện Hành chính Quốc gia. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024 trước khi trở thành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Vũ thúy Quỳnh mang thai lần đầu: Thời trang mẹ bầu ấn tượng năm 2026 - Ảnh 8.

Đức Phạm sinh năm 1991, là con trai út một gia đình giàu có, kinh doanh đa ngành ở TP HCM. Anh được nhiều người biết đến từ khi kết hôn với Diệp Lâm Anh năm 2018, sau đó lần lượt sinh hai con. Tháng 8/2022, họ ra tòa làm thủ tục ly hôn, Diệp Lâm Anh nhận trách nhiệm nuôi con gái, còn Đức Phạm chăm sóc con trai.

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