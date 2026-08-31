Vũ Thúy Quỳnh 29 tuổi mang thai lần đầu, thời trang mẹ bầu gây ấn tượng

Đức Phạm sinh năm 1991, là con trai út một gia đình giàu có, kinh doanh đa ngành ở TP HCM. Anh được nhiều người biết đến từ khi kết hôn với Diệp Lâm Anh năm 2018, sau đó lần lượt sinh hai con. Tháng 8/2022, họ ra tòa làm thủ tục ly hôn, Diệp Lâm Anh nhận trách nhiệm nuôi con gái, còn Đức Phạm chăm sóc con trai.