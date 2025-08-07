Mới nhất
Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37

Thứ năm, 06:28 07/08/2025 | Đẹp
Mai Phương Thúy bước sang tuổi 37 với phong cách giản dị, đánh dấu 19 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Cô ưu tiên sức khỏe, sống chân thực và chuẩn bị các dự án cộng đồng năm 2026.

Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37 - Ảnh 1.

Ngày 6/8, Hoa hậu Việt Nam 2006 bước sang tuổi 37. Khác với hình ảnh lộng lẫy quen thuộc, cô chọn phong cách tối giản nhưng vẫn cuốn hút trong bộ ảnh mới - đánh dấu sinh nhật và kỷ niệm 19 năm đăng quang.

Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37 - Ảnh 2.

Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37 - Ảnh 3.

"Khi khỏe mạnh, tôi mới có đủ năng lượng sống tích cực, học hỏi và thực hiện dự án mới", Mai Phương Thúy chia sẻ.

Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37 - Ảnh 4.

Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37 - Ảnh 5.

Dù ít xuất hiện trước truyền thông, hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn giữ sức hút đặc biệt.

Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37 - Ảnh 6.

Mai Phương Thúy đang tập trung đầu tư nhiều dự án liên quan giáo dục, nghệ thuật và cộng đồng, dự kiến triển khai năm 2026.

Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37 - Ảnh 7.

Dù đã đăng quang 19 năm, Mai Phương Thúy nói: “Tôi vẫn giữ lửa yêu thương với những gì tuổi trẻ đã mang lại”.

Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37 - Ảnh 8.

Nhan sắc rạng rỡ của Mai Phương Thúy ở tuổi U40 được nhiều người ngưỡng mộ.


