Mailisa gieo duyên lành, trao 16 căn nhà và 100 phần quà

Sự kiện có sự tham dự của hơn 100 chư Tăng, hàng nghìn cán bộ, nhân viên Mailisa cùng thân hữu và gia đình. Trong không khí trang nghiêm, đại chúng cùng nhau tụng Kinh Dược Sư và lắng nghe pháp thoại về hiếu đạo do Thượng tọa Thích Giác Dũng giảng thuyết. Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện được tổ chức ngay trong chương trình với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực.

Doanh nhân Phan Thị Mai chắp tay thành kính – Dâng trọn niềm tri ân và từ bi.

Tại buổi lễ, Đại gia đình Phật tử Tâm Hương - Phúc Thiện, tập thể Mailisa phát tâm xây dựng 16 căn nhà tình thương trị giá 1 tỷ 120 triệu đồng tại địa phương bao gồm:

• 7 căn tại Quận 12, TP HCM

• 3 căn tại thành phố Thanh Hóa

• 3 căn tại thành phố Vinh Nghệ An

• 3 căn tại thành phố Hà Tĩnh

Và chia sẻ với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mong các em có đầy đủ niềm vui, đầy đủ điều kiện để chăm ngoan học giỏi với tổng trị giá 220 triệu đồng.

Doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai nhận bằng khen và hoa cảm ơn từ chính quyền địa phương, ghi nhận những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phan Thị Mai chia sẻ: "Sinh nhật không phải là ngày riêng cho mình, mà là cơ hội để gieo duyên lành, để chia sẻ và phụng sự. Hạnh phúc không nằm ở việc nhận về, mà ở chỗ ta được cho đi, được làm lợi lạc cho cộng đồng".

Kiên định với hành trình thiện nguyện

Chương trình sinh nhật năm nay là một phần trong chuỗi hành trình thiện nguyện mà bà Phan Thị Mai và tập thể Mailisa đã bền bỉ thực hiện nhiều năm qua. Các hoạt động chủ yếu tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, đồng bào vùng khó khăn và những hoàn cảnh cần tiếp sức.

Một số hoạt động tiêu biểu trước đó bao gồm:

• Phát tâm chú tạo đại hồng chung 999kg trị giá 1 tỷ đồng làm pháp khí cho chùa Tam Bảo (Hà Tĩnh).

• Xây nhà chống lũ và cứu trợ bão số 10 tại Quảng Trị với kinh phí 5 tỷ đồng.

• Xây dựng và trao tặng hàng chục căn nhà tình thương tại các địa phương vùng sâu, vùng xa;

• Tổ chức hàng trăm chuyến từ thiện đến các tỉnh miền núi phía Bắc, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm và kinh phí cho đồng bào dân tộc thiểu số;

• Trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi;

• Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại nhiều bệnh viện lớn trên cả nước;

• Khởi công và tài trợ xây dựng Làng tình nghĩa Khánh Mailisa tại tỉnh Cao Bằng với 40 căn nhà dành cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt.

Song song đó, mô hình "Bếp ăn 0 đồng" trị giá 70 tỷ đồng do Mailisa triển khai cũng đã góp phần chăm lo bữa ăn cho người lao động nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trong các giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Đại gia đình Mailisa tặng những phần quà trung thu đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn,

Các hoạt động này không chỉ giải quyết những nhu cầu cấp thiết về đời sống mà còn tạo ra niềm tin, nghị lực và sự kết nối giữa con người với con người.

Gắn kết tinh thần Phật pháp với hành động cộng đồng

Một điểm đặc biệt trong các hoạt động thiện nguyện của doanh nhân Phan Thị Mai là sự gắn kết chặt chẽ giữa tinh thần Phật giáo và các giá trị đời sống hiện đại. Bà cho rằng, làm thiện không chỉ là hành động trao đi vật chất, mà còn là cơ hội gieo duyên lành, khơi dậy hiếu đạo và tinh thần phụng sự trong mỗi người.

Tặng một căn nhà là tặng một nơi nương tựa, nhưng gieo một hạt lành trong tâm người khác – là tạo nền móng cho một đời sống mới. Quan điểm này thể hiện rõ trong cách bà tiếp cận các hoạt động xã hội: không dừng ở việc "trao" mà chú trọng đến cách "gieo".

Trải qua hơn 27 năm xây dựng và phát triển, Mailisa không chỉ được biết đến là thương hiệu trong lĩnh vực thẩm mỹ, mà còn là tập thể doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội rõ ràng. Việc hàng nghìn nhân viên mặc áo lam, cùng nhau hát các ca khúc Phật giáo trong ngày sinh nhật của người lãnh đạo đã trở thành hình ảnh quen thuộc và đầy ý nghĩa nhân văn.

Sinh nhật để sẻ chia, thêm tuổi đời – thêm giá trị sống

Với thông điệp "Sinh nhật để sẻ chia – Phụng sự để hạnh phúc", sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là một dịp cá nhân, mà là dịp để lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.

Đối với bà Phan Thị Mai, món quà ý nghĩa nhất không nằm ở hình thức, mà là ánh mắt rạng rỡ của người dân có mái nhà mới, là hy vọng của học sinh được tiếp sức đến trường, và là sự an lạc thắp lên trong lòng mỗi người được trao tặng yêu thương.

Tiếp nối tinh thần "Sinh nhật để sẻ chia – Phụng sự để hạnh phúc", hệ thống Mailisa đồng thời triển khai chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng trên toàn quốc.

Từ ngày 08/10 đến 14/10/2025, tất cả 17 chi nhánh Mailisa sẽ đồng loạt gửi tặng ưu đãi đến 50% cho sản phẩm và 20% cho dịch vụ, cùng hàng ngàn phần quà đặc biệt như một lời tri ân chân thành đến hàng triệu khách hàng đã luôn đồng hành trong suốt hành trình 27 năm.

