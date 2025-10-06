Mailisa xây nhà cộng đồng tránh lũ dành tặng người dân miền Trung

Công trình kiên cố – "biệt thự" giữa vùng lũ

Lễ động thổ diễn ra ngày 2.10, có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, bà con vùng lũ cùng toàn thể nhân viên Mailisa. Ngôi nhà cộng đồng được xây dựng trên diện tích gần 800m², kết cấu vững chắc, có thể che chở cho hàng trăm người mỗi mùa bão lũ.

Vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai chính thức khởi công Nhà Sinh doạt cộng đồng tránh lũ.

Theo thiết kế, công trình có hai cầu thang riêng biệt đảm bảo an toàn di chuyển, tầng trệt bố trí sảnh, bếp, kho, khu vệ sinh nam – nữ và phòng sinh hoạt. Tầng lầu rộng rãi với bếp, kho và khu vệ sinh riêng, đủ điều kiện để người dân sinh hoạt dài ngày trong mùa mưa bão.

Điều đặc biệt, vợ chồng doanh nhân Mai – Khánh trực tiếp theo sát từ bản vẽ đến khâu chọn vật liệu, yêu cầu đội ngũ kiến trúc sư tính toán kỹ lưỡng. Mục tiêu là công trình phải bền vững hàng chục năm, trở thành điểm tựa thực sự cho bà con.

Bản thiết kế công trình " biệt thự" tránh lũ tại Quảng Trị

Không chỉ cứu trợ trước mắt, mà còn lo cho lâu dài

Ít ngày trước khi khởi công, vợ chồng doanh nhân vẫn có mặt tại tâm lũ, trực tiếp trao từng suất tiền mặt cho các hộ dân. Sự nhanh chóng, quyết liệt và thiết thực này để lại dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bên cạnh công trình trị giá 4 tỷ đồng, Mailisa còn trao thêm 10 chiếc ca nô phục vụ cho việc cứu trợ với tổng giá trị gần 100 triệu đồng cho bà con miền Trung. Nghĩa cử này tuy không lớn về con số, nhưng mang thông điệp rõ ràng: Mailisa không chỉ lo cho hiện tại, mà còn quan tâm đến sức khỏe và tương lai lâu dài của từng mảnh đời khó khăn.

Vợ chồng doanh nhân Mai – Khánh trao tặng nhưng phần cứu trợ cho bà con vùng bão

Khác biệt: Tiền túi – Làm thật – Không kêu gọi

Điểm nổi bật là toàn bộ chi phí đều do vợ chồng doanh nhân chi trả, không thông qua bất kỳ hình thức kêu gọi nào. Mailisa chọn cách "nói ít, làm nhiều": hành động ngay, tự bỏ tiền túi và làm thật đến nơi đến chốn.

Chỉ riêng năm 2024, vợ chồng Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai đã dành hơn 100 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Một số dấu ấn lớn có thể kể đến:

• Xây dựng 40 căn nhà tình thương tại Cao Bằng.

• Duy trì "Bếp ăn 0 đồng" với chi phí hơn 70 tỷ đồng.

• Cứu trợ khẩn cấp, trao hàng chục tấn gạo và tiền mặt cho bà con miền lũ.

• Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên cả nước.

Những con số này cho thấy hành trình thiện nguyện của Mailisa bền bỉ và nhất quán, xuất phát từ cái tâm của những người từng đi lên từ nghèo khó.

Tâm lớn – Tầm lớn – Trách nhiệm lớn

27 năm qua, Mailisa không chỉ được biết đến là thương hiệu thẩm mỹ uy tín, mà còn là điểm tựa yêu thương cho cộng đồng. Công trình Nhà Sinh hoạt cộng đồng tránh lũ tại Quảng Trị cùng các suất mổ mắt miễn phí vừa trao tặng là minh chứng rõ ràng cho triết lý kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội.

Như lời một lãnh đạo địa phương phát biểu:"Đây không chỉ là một ngôi nhà cộng đồng, mà là mái nhà tình nghĩa, biểu tượng sẻ chia. Bà con Lệ Thủy sẽ luôn ghi nhớ tấm lòng của vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai."

Khi nhìn lại, có thể thấy cái tâm của doanh nhân không nằm ở khối tài sản nắm giữ, mà ở những giá trị để lại cho cộng đồng. Với Mailisa, đó chính là tinh thần: nói là làm – làm ngay – làm lớn – làm tới cùng.

Mailisa