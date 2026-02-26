Mâm cúng Tam sên giá vài trăm nghìn đồng hút khách đặt hàng ngày vía Thần Tài

Ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được gọi là ngày vía Thần Tài, bên cạnh việc mua vàng để lấy may thì nhiều người cũng chú trọng đến bày biện mâm lễ cúng sao cho đủ, đầy, đẹp mắt để dâng lên ban Thần Tài.

Mâm cúng ngày vía Thần Tài được chuẩn bị nhiều lễ vật như tôm, cua, thịt quay, xôi, bánh,...

Mâm cúng Tam sên (3 loài vật sinh sống ở 3 môi trường khác nhau: trên mặt đất, dưới nước và trên trời) là một trong những lễ vật được nhiều người lựa chọn để dâng cúng trong ngày vía Thần Tài. Vì vậy mà trong những ngày này các mặt hàng như cá lóc, tôm càng, heo quay, cua, xôi, bánh bao, bánh hình thỏi, hũ vàng, đồng tiền,… phục vụ làm mâm lễ đều rất đắt khách.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), hiện tại trên thị trường đang rao bán rất nhiều mâm cúng Tam sên với đa dạng giá khác nhau, tùy vào chất lượng mâm cỗ và theo nhu cầu của khách hàng các đơn vị sẽ báo giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng/mâm.

Đa dạng các mặt hàng phục vụ cúng lễ ngày vía Thần Tài được bày bán phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Chị Lương Thùy Trang (chủ một cơ sở kinh doanh mâm cỗ trọn gói tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Mâm cúng tam sên có giá dao động từ 350.000 đến cả triệu đồng/mâm, tùy vào chất lượng mâm cỗ và theo nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, phổ biến nhất là mức giá từ 350.000 - 600.000 đồng/mâm. Mâm cúng tam sên gồm đĩa xôi gấc, thịt quay, bánh bao túi tiền hoặc thỏi vàng, tôm, cua... Ngoài ra, khách hàng có thể điều chỉnh thành phần mâm lễ theo nhu cầu và điều kiện kinh tế. Các tiểu thương nhận đơn đặt hàng trước và trả vào chiều mùng 9 và sáng mùng 10 Âm lịch.

Trên chợ mạng đang rao bán mâm cỗ tam sên làm sẵn có giá vài trăm ngàn đồng/mâm.

Bên cạnh thói quen mua vàng, vài năm trở lại đây, nhiều gia đình và hộ kinh doanh chú trọng hơn đến việc chuẩn bị mâm lễ cúng chu đáo, đủ đầy để "lấy vía" đầu năm. Chị Ngọc Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy mâm cỗ tam sên được chuẩn bị sẵn rao bán rất nhiều, từ trên mạng cho đến ngoài chợ. Nhiều năm nay gia đình tôi thay vì tự chuẩn bị mâm lễ thì sẽ đặt của người quen, giá cả phải chăng mà hình thức trang trí cũng bắt mắt, rất tiện lợi".

Song song với mâm lễ, các loại bánh tạo hình đồng tiền, hũ vàng, thỏi vàng cũng trở thành mặt hàng hút khách nhờ ý nghĩa cầu tài lộc và sung túc. Bánh kem hũ vàng có giá từ 80.000 – 300.000 đồng/chiếc tùy kích thước; bánh thỏi vàng khoảng 100.000 – 150.000 đồng/set; bánh bao túi tiền hoặc thỏi vàng từ 50.000 – 90.000 đồng/hộp; chè trôi nước dao động 60.000 – 90.000 đồng/set.

Các loại bánh tạo hình đồng tiền, hũ vàng, thỏi vàng cũng trở thành mặt hàng hút khách ngày vía Thần Tài.

Bộ Tam sên là gì?

Bộ Tam sên, còn gọi là Tam sinh trong một số tài liệu cổ, là tập hợp ba món lễ vật mặn tượng trưng cho ba yếu tố cấu thành vũ trụ theo quan niệm phương Đông: Thiên – Địa – Thủy. Ba món cơ bản thường gồm thịt heo luộc (hoặc quay), tôm hoặc cua luộc và trứng gà hay trứng vịt luộc.

Trong đó, thịt heo đại diện cho yếu tố Địa, tượng trưng cho mặt đất – nơi nuôi dưỡng và duy trì sự sống. Phần thịt thường được chọn là ba chỉ có cả nạc, mỡ và da, hàm ý sự tròn đầy, sung túc, không thiếu hụt.

Tôm hoặc cua đại diện cho yếu tố Thủy vì là sinh vật sống dưới nước. Trong quan niệm dân gian, nước gắn liền với tài lộc, sự lưu chuyển và dồi dào, bởi dân gian có câu "tiền vào như nước".

Trứng gà hoặc trứng vịt tượng trưng cho yếu tố Thiên, biểu trưng cho khởi nguồn sự sống, cho sự sinh sôi và phát triển.

Tùy vào điều kiện gia đình mỗi người có thể chuẩn bị mâm cỗ cúng Thần Tài sao cho phù hợp.

Ba lễ vật này kết hợp lại tạo nên một chỉnh thể hài hòa, phản ánh tư duy vũ trụ quan của người Việt xưa. Sự đầy đủ của Tam sên được xem như hình ảnh thu nhỏ của một thế giới cân bằng, nơi mọi yếu tố tương hỗ lẫn nhau để mang lại sự thịnh vượng.

Bộ Tam sên có thể linh hoạt điều chỉnh tùy theo điều kiện và quy mô mâm cúng của từng gia đình, nhưng vẫn đảm bảo đủ ba yếu tố tượng trưng cho Thiên – Thổ – Thủy.

- Với phần Thiên (Trời), gia chủ thường chuẩn bị 1, 3 hoặc 5 quả trứng gà hay trứng vịt, tượng trưng cho sự sinh sôi và khởi đầu thuận lợi.

- Phần Thổ (Đất) là một miếng thịt heo luộc hoặc heo quay, kích thước lớn nhỏ tùy ý, thể hiện sự đủ đầy và nền tảng vững chắc.

- Phần Thủy (Nước) thường gồm 3 hoặc 5 con tôm, có thể thay bằng tôm hùm, cua hoặc cá lóc nướng, biểu trưng cho tài lộc dồi dào và dòng chảy thịnh vượng.

Ngoài ba lễ vật chính, gia chủ có thể bày thêm hoa tươi, rau sống, xôi, bánh bao hoặc các vật phẩm trang trí khác để mâm cúng thêm trang trọng. Nếu chuẩn bị mâm Tam sên quy mô lớn, có thể bày trên mẹt tre hoặc đĩa rộng để tạo sự cân đối và đẹp mắt.

Theo quan niệm phong thủy của người Việt, số lượng lễ vật trong bộ Tam sên thường chọn số lẻ như 1, 3 hoặc 5 vì đây là những con số mang tính Dương, tượng trưng cho sự sinh trưởng và phát triển, trong khi số chẵn thuộc tính Âm nên ít được sử dụng trong các nghi lễ cầu tài lộc.

Nhiều người kinh doanh mâm cỗ tam sên chia sẻ, tùy theo sở thích, yêu cầu của khách hàng sẽ làm mâm cỗ sao cho ưng ý.

Vì sao cúng Thần Tài cần chuẩn bị bộ Tam sên?

Sở dĩ bộ Tam sên trở thành lễ vật quan trọng trong ngày vía Thần Tài bởi đây là dịp người dân, đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán, bày tỏ lòng thành kính và cầu mong một năm làm ăn thuận lợi. Trong tín ngưỡng dân gian, Thần Tài được xem là vị thần cai quản tiền bạc, của cải và vận may tài chính.

Vì vậy, mâm cúng không chỉ đơn thuần mang tính hình thức mà còn thể hiện niềm tin và sự gửi gắm hy vọng về một năm mới phát đạt. Bộ Tam sên với ý nghĩa tượng trưng cho đầy đủ trời – đất – nước được tin rằng sẽ giúp gia chủ đón nhận trọn vẹn phúc lộc từ các phương.

Ngoài yếu tố biểu tượng, Tam sên còn phản ánh tư duy nông nghiệp của người Việt xưa. Đời sống gắn liền với thiên nhiên khiến con người tin rằng mọi sự thịnh vượng đều bắt nguồn từ sự hài hòa của tự nhiên. Khi ba yếu tố Thiên – Địa – Thủy cân bằng, mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no. Tư duy ấy dần được chuyển hóa vào nghi thức thờ cúng, trở thành nền tảng cho việc hình thành bộ lễ Tam sên. Vì thế, việc chuẩn bị đầy đủ ba món này không chỉ mang tính cầu tài mà còn hàm chứa ước mong về sự hài hòa, ổn định và bền vững trong cuộc sống.

