Xe ga 125cc giá 40 triệu đồng đẹp long lanh, động cơ 2 in1, công nghệ hiện đại, rẻ chỉ như Vision

Xe ga 150cc giá 46,4 triệu đồng có ABS và TCS như SH 160i, rẻ hơn Honda Air Blade được khách hàng đặc biệt quan tâm GĐXH - Xe ga 150cc đang được rất nhiều khách hàng đặc biệt quan tâm không chỉ có ngoại hình hầm hố, ấn tượng hơn Honda Air Blade và SH 160i, ‘tân binh’ này còn gây ấn tượng với loạt trang bị cực khủng.

Xe ga 125cc đẹp long lanh, động cơ 2 in1, công nghệ hiện đại cực hợp xăng E10

Xe ga Yamaha Fazzio Hybrid

Yamaha tiếp tục mở rộng danh mục xe ga của mình bằng việc giới thiệu Fazzio Hybrid phiên bản mới tại thị trường Thái Lan. Mẫu xe gây chú ý nhờ phong cách thiết kế thời trang, công nghệ hybrid hiện đại và khả năng tương thích với nhiên liệu sinh học E10-E20 đang ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Không chỉ tập trung vào hiệu quả vận hành, Yamaha còn định vị Fazzio Hybrid là mẫu xe dành cho thế hệ trẻ yêu thích sự khác biệt, năng động và muốn thể hiện cá tính riêng trong cuộc sống thường ngày.

Yamaha Fazzio Hybrid mới được phát triển dựa trên triết lý thiết kế mang tên "Phong cách mới, thế hệ của tôi", hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi đang tìm kiếm một mẫu xe vừa là phương tiện di chuyển vừa là phụ kiện thể hiện phong cách sống.

Khác với nhiều mẫu xe tay ga truyền thống mang kiểu dáng trung tính, Fazzio Hybrid nổi bật với các đường nét bo tròn mềm mại kết hợp nhiều chi tiết hiện đại. Cụm đèn pha và đèn hậu được tạo hình theo phong cách viên nang độc đáo, sử dụng công nghệ LED giúp tăng khả năng chiếu sáng và tạo dấu ấn nhận diện riêng.

Yamaha cũng đặc biệt chú trọng yếu tố màu sắc khi đưa ra nhiều lựa chọn cá tính phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Các phiên bản được phối màu theo phong cách trẻ trung, năng động, góp phần giúp người dùng dễ dàng lựa chọn mẫu xe phù hợp với cá tính của mình.

Không gian sử dụng trên xe cũng được tối ưu cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Hộc chứa đồ phía trước có kích thước khá rộng, đi kèm móc treo đôi tiện lợi cho việc mang theo túi xách hoặc vật dụng cá nhân. Trong khi đó, cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 17,8 lít, đủ để chứa nhiều vật dụng phục vụ học tập, làm việc hoặc mua sắm.

Fazzio Hybrid là mẫu xe dành cho thế hệ trẻ yêu thích sự khác biệt





Điểm nổi bật nhất trên Yamaha Fazzio Hybrid nằm ở khối động cơ BLUE CORE HYBRID thế hệ mới. Đây là công nghệ đang được Yamaha áp dụng trên nhiều dòng xe ga hiện đại nhằm nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành.

Xe sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, SOHC 2 van, làm mát bằng không khí với dung tích 125cc. Hệ thống phun xăng điện tử kết hợp công nghệ đánh lửa T.C.I giúp quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra hiệu quả hơn góp phần giảm mức tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện sử dụng thực tế.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý của Fazzio Hybrid là khả năng sử dụng xăng không chì thông thường cũng như nhiên liệu sinh học E10 và E20. Đây là lợi thế đáng kể trong bối cảnh nhiều quốc gia đang từng bước thúc đẩy việc sử dụng nhiên liệu pha ethanol nhằm giảm phát thải và tăng tính bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Hệ thống hybrid trên xe hoạt động bằng cách hỗ trợ thêm lực kéo trong những thời điểm cần tăng tốc, giúp xe vận hành mượt mà hơn khi xuất phát hoặc vượt xe. Nhờ đó, người lái có được cảm giác tăng tốc linh hoạt mà không làm ảnh hưởng đáng kể tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Xe được trang bị phù hợp với xăng E10

Bên cạnh đó, Yamaha còn trang bị hệ thống Stop & Start giúp động cơ tự động tạm ngắt khi dừng đèn đỏ hoặc chờ trong thời gian ngắn, sau đó khởi động lại nhanh chóng khi người lái tăng ga. Công nghệ này góp phần giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ trong môi trường giao thông đô thị đông đúc.

Không chỉ tập trung vào công nghệ động cơ, Yamaha Fazzio Hybrid còn sở hữu nhiều tiện ích đáng chú ý nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Xe được trang bị bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông số vận hành theo phong cách hiện đại và dễ quan sát. Hệ thống phanh UBS hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau giúp quá trình giảm tốc ổn định hơn trong nhiều tình huống giao thông.

Người dùng cũng được hưởng lợi từ cổng sạc USB Type-A tích hợp sẵn trên xe, cho phép sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển. Trên các phiên bản cao cấp, Yamaha còn trang bị hệ thống Smart Key giúp tăng tính tiện lợi và hiện đại.

Bình nhiên liệu dung tích 5,1 lít kết hợp với khả năng tiết kiệm nhiên liệu của động cơ hybrid giúp gia tăng quãng đường di chuyển sau mỗi lần đổ đầy xăng. Đây là yếu tố đặc biệt hữu ích đối với những người thường xuyên sử dụng xe trong môi trường đô thị.

Giá xe ga 125cc Yamaha Fazzio Hybrid

Tại Thái Lan, Yamaha Fazzio Hybrid mới được phân phối với ba phiên bản. Trong đó, phiên bản Lite có giá 49.900 baht, tương đương khoảng 40,4 triệu đồng. Phiên bản Smart Key được niêm yết ở mức 52.900 baht (tương đương khoảng 42,9 triệu đồng). Riêng phiên bản đặc biệt Fazzio Hybrid Special Edition Outdoor Fashion có giá 59.000 baht (tương đương gần 47,8 triệu đồng).

Tại thị trường Việt Nam, Yamaha Fazzio Hybrid được nhập khẩu từ Indonesia thông qua các đại lý tư nhân với mức giá dao động từ 35,5 - 38 triệu VNĐ cho các phiên bản tiêu chuẩn và tùy thuộc vào từng màu sắc.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.