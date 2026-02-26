Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?

Theo quan niệm dân gian, ông cha ta tin rằng vàng là biểu tượng của sự phú quý, tài lộc, mang nhiều may mắn cho ai sở hữu nó. Vào ngày vía Thần Tài mua 1 chỉ là cầu may mắn, 2 chỉ là mong phát đạt, 5 chỉ là rước tiền tài. Gia chủ có thể chọn mua nhẫn kim tiền, nhẫn trơn hay vàng miếng đều đem lại tài lộc.

Giá vàng ngày vía Thần Tài như thế nào?

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay 26/2/2026 tại tại Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC giao dịch ở mức 182 – 185 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên vừa qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua - bán), bốc hơi tương tự 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 182 - 185triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người sẽ đi mua vàng để mong may mắn, tài lộc cả năm.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên vừa qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên gần nhất. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên vừa qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng hôm nay 26/2/2026 trong nước và thế giới đang ở mức cao 17-20 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong ngày vía Thần Tài năm nay, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng dự báo khối lượng hàng bán ra năm nay có thể không tăng quá nhiều so với các năm trước, dù khách hàng có thể đông hơn. Nguyên nhân do giá vàng neo cao, người mua cũng ưa chuộng các bản thể nhỏ hơn. Lượng cung vàng bán ra sẽ thay đổi từng ngày, tùy vào số lượng người đến.

Ngày vía Thần Tài nên mua vàng gì?

Từ xưa tới nay, vàng luôn được coi là vật phẩm có giá trị trong việc tích trữ và để dành. Theo phong thủy thì vàng ta là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý. Vì vậy, có nhiều khách hàng lựa chọn mua vàng ta vừa để tích trữ, vừa để đổi "vía" lấy may.

Khách hàng có thể chọn mua nhẫn vàng tròn trơn không họa tiết hoặc vàng miếng. Nếu lựa chọn nhẫn vàng, bạn nên chọn nhẫn tròn trơn ép vỉ để đảm bảo được chất lượng của vàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua thêm miếng vàng in hình linh vật của năm để lấy hên trong ngày vía Thần Tài.

Năm nay, vàng 0,1 chỉ thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Lưu ý rằng, khi chọn mua bất cứ sản phẩm vàng nào bạn cần quan tâm đến tuổi vàng. Đối với dạng nhẫn tròn trơn, tuổi vàng sẽ được khắc bên trong của nhẫn để khách hàng dễ nhận biết. Còn nếu mua vàng miếng, bạn nên cẩn thận kiểm tra tuổi vàng, kiểm tra seri, hay hóa đơn để tránh trường hợp mua phải vàng kém chất lượng, vàng giả, vàng nhái.

Tuổi vàng đúng chuẩn sẽ được thể hiện qua số con số 999.9, đối với vàng non sẽ được khắc số là 999.0. Giá của vàng non sẽ thấp hơn giá vàng tiêu chuẩn.

Theo các chuyên gia, khách hàng có thể mua vàng tây thay vàng ta, hoặc mua các vật phẩm có giá trị khác trong ngày vía Thần Tài. Nhiều nơi quan niệm rằng, vàng tây cũng là vàng, nó cũng sẽ mang lại nhiều may mắn cho mọi người. Ngoài ra, vàng tây có rất nhiều mẫu đa dạng để phục vụ nhu cầu mua vàng Thần Tài của người dân hơn là vàng ta.

Trên thực tế thì vàng ta có tính mềm dẻo, dễ bị méo hoặc móp. Loại vàng này chỉ nên để cất trữ, ít mang theo bên người. Nếu sử dụng sẽ dẫn đến bị méo, khi bán đi thì lượng vàng đó giá sẽ kém đi rất nhiều so với thực tế. Ngược lại, vàng tây lại có độ cứng và tính thẩm mỹ cao hơn nên khách hàng có thể dễ dàng mang theo bên mình để thu hút tài lộc. Vì thế, tùy vào mục đích, quan niệm và điều kiện của mỗi người để lựa chọn vàng cho phù hợp.

Ngày vía Thần Tài nên mua mấy chỉ vàng?

Theo quan niệm nhân gian, tùy theo mong muốn về một năm nhiều tài lộc, may mắn mà bạn có thể lựa chọn số lượng vàng cần mua cho phù hợp. Tuy nhiên vào những ngày này, giá vàng có thể tăng cao nên bạn chỉ nên mua vừa đủ để cầu may theo phong tục. Bạn có thể tham khảo số lượng vàng cần mua tùy theo mức độ cầu may dưới đây:

Vàng Thần Tài 1 chỉ: Cầu Lộc.

Vàng Thần Tài 2 chỉ: Cầu Phát.

Vàng Thần Tài 5 chỉ: Cầu Tài.

Tùy vào tình hình tài chính và nhu cầu, người tiêu dùng có thể mua số lượng vàng sao cho phù hợp vào ngày vía Thần Tài.

Dân gian tin rằng mua vàng trong ngày vía Thần Tài và cất vàng trong két, trong ví hay để ở những nơi gần gũi với người sở hữu sẽ mang lại tài lộc, sung túc cho cả năm. Bên cạnh đó, trong tâm lý của hầu hết người Việt Nam, vàng được xem là kênh đầu tư và nơi lưu trữ tiền an toàn nhất.

Vàng mua ngày vía Thần Tài có nên bán?

Nhiều người băn khoăn có nên bán vàng Thần Tài sau khi mua hay không? Các chuyên gia giải đáp rằng bạn có thể bán vàng đã mua nhưng không nên bán vào ngày vía Thần Tài. Nếu bạn bán vào ngày này cũng đồng nghĩa với việc bán đi sự may mắn, tài lộc của mình cho người khác. Mua vàng trong ngày vía Thần tài là phong tục cầu may chứ không phải trao đổi kinh tế.

Trong ngày vía Thần Tài, mua vàng chính là mua tài lộc vào nhà, mua càng nhiều vàng, lộc lá càng cao. Giới kinh doanh, buôn bán đặc biệt xem trọng ngày này và xem đó là tín ngưỡng, mọi người đều bung tiền mua vàng để cầu may cho cả năm.

Trong những ngày này, nhiều doanh nghiệp vàng luôn trong tình trạng quá tải từ sáng đến đêm bởi nhu cầu mua vàng tăng cao. Người dân đổ xô đi mua để tích trữ may mắn, nhà nhà mua vàng để cúng thần và đeo trên người làm đồ trang sức, giá vàng trong dịp này được đà tăng cao.

Giá vàng năm nay tăng cao, nên nhiều người tiêu dùng hạn chế số lượng mua vào.

Theo quan niệm dân gian, nếu mua vàng vào ngày trọng đại này, gia chủ sẽ sung túc, may mắn và tài lộc sẽ tự nhiên đến, tiền bạc rủng rỉnh. Thường thì nên mua vàng cầu may với số lượng hợp lý và trữ trong két sắc, hay bỏ vào ví, sẽ mang lộc đến cho công việc làm ăn, kinh doanh của gia chủ.

Theo tâm linh, mua vàng để mang đến sự may mắn, nếu bán đi, tức là bán đi sự may mắn của mình. Trong năm đó, nên tích trữ miếng vàng đó và nếu thật sự muốn bán, thời điểm thích hợp là vào tháng Chạp năm đó, kết thúc một năm cũ, bán đi là hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, để đầu tư sinh lời từ khoảng vàng mà bạn tích trữ đã lâu trong dịp giá vàng tăng mạnh này, bạn có thể lựa chọn thời điểm trước ngày vía Thần Tài 1 hoặc 2 ngày, tức là vào ngày mùng 8 hoặc mùng 9 Âm lịch. Còn trong ngày mùng 10, theo tâm linh thì chỉ nên mua chứ không nên bán.