Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?
GĐXH - Theo truyền thống, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) hàng năm, người Việt thường đi mua vàng để cầu tài lộc, may mắn cả năm.
Theo quan niệm dân gian, ông cha ta tin rằng vàng là biểu tượng của sự phú quý, tài lộc, mang nhiều may mắn cho ai sở hữu nó. Vào ngày vía Thần Tài mua 1 chỉ là cầu may mắn, 2 chỉ là mong phát đạt, 5 chỉ là rước tiền tài. Gia chủ có thể chọn mua nhẫn kim tiền, nhẫn trơn hay vàng miếng đều đem lại tài lộc.
Giá vàng ngày vía Thần Tài như thế nào?
Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay 26/2/2026 tại tại Bảo Tín Minh Châu, vàng SJC giao dịch ở mức 182 – 185 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên vừa qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 182 - 185 triệu đồng/lượng (mua - bán), bốc hơi tương tự 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 182 - 185triệu đồng/lượng (mua - bán);...
Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên vừa qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên gần nhất. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên vừa qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Chênh lệch giữa giá vàng hôm nay 26/2/2026 trong nước và thế giới đang ở mức cao 17-20 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trong ngày vía Thần Tài năm nay, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng dự báo khối lượng hàng bán ra năm nay có thể không tăng quá nhiều so với các năm trước, dù khách hàng có thể đông hơn. Nguyên nhân do giá vàng neo cao, người mua cũng ưa chuộng các bản thể nhỏ hơn. Lượng cung vàng bán ra sẽ thay đổi từng ngày, tùy vào số lượng người đến.
Ngày vía Thần Tài nên mua vàng gì?
Từ xưa tới nay, vàng luôn được coi là vật phẩm có giá trị trong việc tích trữ và để dành. Theo phong thủy thì vàng ta là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý. Vì vậy, có nhiều khách hàng lựa chọn mua vàng ta vừa để tích trữ, vừa để đổi "vía" lấy may.
Khách hàng có thể chọn mua nhẫn vàng tròn trơn không họa tiết hoặc vàng miếng. Nếu lựa chọn nhẫn vàng, bạn nên chọn nhẫn tròn trơn ép vỉ để đảm bảo được chất lượng của vàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua thêm miếng vàng in hình linh vật của năm để lấy hên trong ngày vía Thần Tài.
Lưu ý rằng, khi chọn mua bất cứ sản phẩm vàng nào bạn cần quan tâm đến tuổi vàng. Đối với dạng nhẫn tròn trơn, tuổi vàng sẽ được khắc bên trong của nhẫn để khách hàng dễ nhận biết. Còn nếu mua vàng miếng, bạn nên cẩn thận kiểm tra tuổi vàng, kiểm tra seri, hay hóa đơn để tránh trường hợp mua phải vàng kém chất lượng, vàng giả, vàng nhái.
Tuổi vàng đúng chuẩn sẽ được thể hiện qua số con số 999.9, đối với vàng non sẽ được khắc số là 999.0. Giá của vàng non sẽ thấp hơn giá vàng tiêu chuẩn.
Theo các chuyên gia, khách hàng có thể mua vàng tây thay vàng ta, hoặc mua các vật phẩm có giá trị khác trong ngày vía Thần Tài. Nhiều nơi quan niệm rằng, vàng tây cũng là vàng, nó cũng sẽ mang lại nhiều may mắn cho mọi người. Ngoài ra, vàng tây có rất nhiều mẫu đa dạng để phục vụ nhu cầu mua vàng Thần Tài của người dân hơn là vàng ta.
Trên thực tế thì vàng ta có tính mềm dẻo, dễ bị méo hoặc móp. Loại vàng này chỉ nên để cất trữ, ít mang theo bên người. Nếu sử dụng sẽ dẫn đến bị méo, khi bán đi thì lượng vàng đó giá sẽ kém đi rất nhiều so với thực tế. Ngược lại, vàng tây lại có độ cứng và tính thẩm mỹ cao hơn nên khách hàng có thể dễ dàng mang theo bên mình để thu hút tài lộc. Vì thế, tùy vào mục đích, quan niệm và điều kiện của mỗi người để lựa chọn vàng cho phù hợp.
Ngày vía Thần Tài nên mua mấy chỉ vàng?
Theo quan niệm nhân gian, tùy theo mong muốn về một năm nhiều tài lộc, may mắn mà bạn có thể lựa chọn số lượng vàng cần mua cho phù hợp. Tuy nhiên vào những ngày này, giá vàng có thể tăng cao nên bạn chỉ nên mua vừa đủ để cầu may theo phong tục. Bạn có thể tham khảo số lượng vàng cần mua tùy theo mức độ cầu may dưới đây:
Vàng Thần Tài 1 chỉ: Cầu Lộc.
Vàng Thần Tài 2 chỉ: Cầu Phát.
Vàng Thần Tài 5 chỉ: Cầu Tài.
Dân gian tin rằng mua vàng trong ngày vía Thần Tài và cất vàng trong két, trong ví hay để ở những nơi gần gũi với người sở hữu sẽ mang lại tài lộc, sung túc cho cả năm. Bên cạnh đó, trong tâm lý của hầu hết người Việt Nam, vàng được xem là kênh đầu tư và nơi lưu trữ tiền an toàn nhất.
Vàng mua ngày vía Thần Tài có nên bán?
Nhiều người băn khoăn có nên bán vàng Thần Tài sau khi mua hay không? Các chuyên gia giải đáp rằng bạn có thể bán vàng đã mua nhưng không nên bán vào ngày vía Thần Tài. Nếu bạn bán vào ngày này cũng đồng nghĩa với việc bán đi sự may mắn, tài lộc của mình cho người khác. Mua vàng trong ngày vía Thần tài là phong tục cầu may chứ không phải trao đổi kinh tế.
Trong ngày vía Thần Tài, mua vàng chính là mua tài lộc vào nhà, mua càng nhiều vàng, lộc lá càng cao. Giới kinh doanh, buôn bán đặc biệt xem trọng ngày này và xem đó là tín ngưỡng, mọi người đều bung tiền mua vàng để cầu may cho cả năm.
Trong những ngày này, nhiều doanh nghiệp vàng luôn trong tình trạng quá tải từ sáng đến đêm bởi nhu cầu mua vàng tăng cao. Người dân đổ xô đi mua để tích trữ may mắn, nhà nhà mua vàng để cúng thần và đeo trên người làm đồ trang sức, giá vàng trong dịp này được đà tăng cao.
Theo quan niệm dân gian, nếu mua vàng vào ngày trọng đại này, gia chủ sẽ sung túc, may mắn và tài lộc sẽ tự nhiên đến, tiền bạc rủng rỉnh. Thường thì nên mua vàng cầu may với số lượng hợp lý và trữ trong két sắc, hay bỏ vào ví, sẽ mang lộc đến cho công việc làm ăn, kinh doanh của gia chủ.
Theo tâm linh, mua vàng để mang đến sự may mắn, nếu bán đi, tức là bán đi sự may mắn của mình. Trong năm đó, nên tích trữ miếng vàng đó và nếu thật sự muốn bán, thời điểm thích hợp là vào tháng Chạp năm đó, kết thúc một năm cũ, bán đi là hoàn toàn hợp lý.
Tuy nhiên, để đầu tư sinh lời từ khoảng vàng mà bạn tích trữ đã lâu trong dịp giá vàng tăng mạnh này, bạn có thể lựa chọn thời điểm trước ngày vía Thần Tài 1 hoặc 2 ngày, tức là vào ngày mùng 8 hoặc mùng 9 Âm lịch. Còn trong ngày mùng 10, theo tâm linh thì chỉ nên mua chứ không nên bán.
Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau TếtGiá cả thị trường - 11 phút trước
GĐXH - Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm trong những tháng đầu năm 2026, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua.
Một người được đăng ký mua mấy nhà ở xã hội?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Theo quy định mới tại Nghị định 54/2026/NĐ-CP, mỗi cá nhân, hộ gia đình không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm. Quy định này nhằm siết tình trạng nộp hồ sơ tràn lan, đảm bảo công bằng và minh bạch trong xét duyệt.
MPV 7 chỗ giá 160 triệu đồng của Nissan thiết kế đẹp mắt, 3 hàng ghế tối ưu, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ Nissan Gravite vẫn được hãng xe Nhật Bản bố trí cấu hình 7 chỗ nhờ lợi thế chiều dài cơ sở rộng rãi, tối ưu không gian cho cả ba hàng ghế.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26/2 – 1/3/2026: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao ngày Vía Thần Tài?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC tiếp tục leo thang, trong khi vàng nhẫn hạ nhiệt.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ nhỏ tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa được hình thành từ quận Đống Đa cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.
Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần TàiXu hướng - 4 giờ trước
GĐXH - Mặc dù ngày vía Thần Tài chính thức là hôm nay (26/2/2026, mùng 10 tháng Giêng âm lịch), nhưng không khí mua vàng cầu tài lộc đã sôi sục từ đêm 25/2, tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 26/2 – 1/3/2026: Cập nhật những khu vực dân cư bị mất điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ ngày 26/2/2026: Những khu dân cư và tuyến đường nào sẽ bị mất diện nhiều giờ trong ngày?Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 26/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực TP. Cần Thơ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp ngày 26/2/2026: Cúp điện 11 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 26/2/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 25/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 25/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.