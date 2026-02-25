Vàng 0,1 chỉ thành mặt hàng ‘hot’ dịp vía Thần Tài 2026

Vàng 24k 0,1 chỉ 'lên ngôi' dịp vía Thần Tài 2026

Càng sát ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), nhu cầu mua vàng của người dân càng tăng cao. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) từ ngày mùng 6 Tết 2026 (22/2/2026) khi các cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội mở cửa bán hàng đã tấp nập người dân đến xếp hàng với mong muốn sớm cầm trên tay vận may đầu năm.

Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, nhiều người tiêu dùng bị thu hút bởi dòng vàng mini 24K trọng lượng từ 0,1 chỉ vừa mới ra mắt bởi sự phù hợp, vừa túi tiền, lại có thiết kế bắt mắt.

Mức trọng lượng nhỏ 0,1 chỉ vàng được kỳ vọng giúp người trẻ, dân văn phòng hay các hộ gia đình dễ dàng tiếp cận hơn với việc sở hữu vàng tích sản, thay vì phải chuẩn bị khoản tiền lớn để mua vàng nguyên chỉ như trước.

Chị Thanh Thúy (nhân viên văn phòng, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Thời gian gần đây đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về giá vàng, thấy đồng nghiệp rủ nhau đi mua vàng tôi cũng hào hứng. Tuy nhiên, vì tài chính có hạn nên tôi đành ngậm ngùi bỏ qua, chỉ hi vọng một ngày nào đó mình có thể tích góp đủ để mua một chút vàng. Thật mừng là bây giờ nhiều cửa hàng bán vàng bạc ra loại 0,1 chỉ, nghĩa là chỉ cần có khoảng gần 2 triệu đồng trong tay là tôi cũng có thể tự tin đi mua vàng rồi.

Mới Tết ra nên bọn trẻ nhà tôi cũng có một chút tiền mừng tuổi, vợ chồng tôi quyết định mang số tiền đó đi mua vàng làm của để dành cho các con. Mỗi tháng gia đình tôi cũng sẽ trích một phần lương để đi mua 0,1 chỉ vàng, tích tiểu thành đại, cứ đặt ra mục tiêu đều đặn như thế, chỉ một thời gian nữa thôi là tôi có thể sở hữu cả cây vàng trong tay".

Với 2 triệu đồng, người tiêu dùng hoàn toàn có thể mua được vàng, nhưng chủ yếu là các loại vàng nhỏ, vàng tài lộc (vàng miếng mini, hạt đậu 24K) hoặc nhẫn trơn 18K/10K. Người mua sẽ sở hữu khoảng 1 phân vàng (khoảng 0,1 chỉ) thay vì 1 chỉ trở lên. Loại vàng này phù hợp để tích lũy nhỏ lẻ, làm quà tặng, lấy may (vía Thần Tài) thay vì đầu tư số lượng lớn.

"0,1 chỉ vàng với mức giá quá hợp lý để tôi mua trong dịp vía Thần Tài năm nay hoặc để tặng người thân. Tôi nghĩ sản phẩm này rất phù hợp trong thời buổi giá vàng đang cao ngất ngưởng. Mặc dù phải xếp hàng và đặt hàng trước mới có thể mua được nhưng tôi vẫn thấy ưng ý. Không chỉ với tôi mà rất nhiều người có thu nhập trung bình, thậm chí thu nhập thấp cũng có thể tiết kiệm để mua vàng", anh Lê Hải (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Ngày vía Thần Tài có nên mua vàng?

Vàng được xem là một trong những biểu tượng của tài lộc, giàu có. Người ta tin rằng mua vàng vào ngày vía Thần Tài sẽ giúp kích hoạt sự may mắn, giữ cho gia chủ nhiều tiền bạc, năm mới an khang, thịnh vượng.

Nhất là với những người làm kinh doanh, buôn bán thì may mắn, tài lộc là điều không thể thiếu. Họ tin rằng mua vàng là hành động để lấy may, rước tài lộc về với bản thân để năm mới buôn may bán đắt, làm ăn khấm khá hơn năm cũ.

Theo ghi nhận, ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch 25/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch ở mức 182,8-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng 25/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 182,2-185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng đắt hơn 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngoài việc mua vàng trong ngày vía Thần Tài, ở Việt Nam còn có phong tục mua đồ phong thủy và cúng lễ Thần Tài để thể hiện sự thành kính, cảm tạ và cầu mong những điều tốt lành cho năm mới.

Vào ngày vía Thần Tài, việc bày tỏ tấm lòng thành kính có thể thực hiện tại bất cứ đâu, vào lúc nào. Vì người xưa cho rằng "trên đầu ba thước có thần linh" nên chỉ cần tâm khởi là thần biết, miễn sao thực lòng, không câu nệ về hình thức.

Đối với những người thờ Thần Tài, nên dọn dẹp lau sạch ban thờ, rút tỉa chân nhang rồi chuẩn bị một lễ cúng gồm có hoa tươi, quả tốt, thịt heo quay và kẹo ngũ sắc, lạy 5 lạy rồi thành tâm khấn vái là được.

Tùy điều kiện, ngoài mua vàng, người dân cũng có thể mua một vật cầu may được Thần Tài ưa thích để chưng lên bàn thờ. Ví dụ như tì hưu, thiềm thừ, bảo bình, túi tài lộc, tiền ngũ đế. Gia chủ cũng có thể ra ngân hàng gửi một khoản tiết kiệm tượng trưng chứ không nhất thiết phải mua vàng với giá đắt đỏ.

Ngày vía Thần Tài nên mua vàng chỉ hay vàng miếng?

Các chuyên gia cho rằng trong ngày vía Thần Tài người dân có thể mua vàng tây hay vàng ta đều được. Vàng tây có mẫu mã đẹp, phù hợp để làm trang sức đeo hàng ngày. Vàng ta thường để cất giữ, khi bán lại sẽ không lo bị mất giá. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế mà bạn có thể chọn các loại nhẫn trơn, vàng miếng hay dây chuyền đều được.

Theo quan niệm dân gian, ông cha ta tin rằng mua 1 chỉ là cầu may mắn, 2 chỉ là mong phát đạt, 5 chỉ là rước tiền tài. Bạn có thể chọn mua nhẫn kim tiền, nhẫn trơn hay vàng miếng đều đem lại tài lộc.

Vàng là một loại tài sản có tính tích trữ, là biểu tượng cho sự phú quốc, tài lộc của người sở hữu nó. Vào ngày vía Thần Tài, mọi người có thể chọn mua nhẫn vàng trơn không họa tiết hoặc vàng miếng. Ngoài ra, nên mua nhẫn vàng tròn trơn ép vỉ để đảm bảo được chất lượng của vàng, cũng như lựa chọn vàng miếng có in hình linh vật của năm để cầu tài lộc, may mắn trong ngày này.

Với quan niệm mua vàng vào ngày vía Thần Tài để cầu cho một năm may mắn, sung túc về tài lộc. Nhiều năm trở lại đây, người mua đều chọn mua một số lượng vàng tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện tài chính.

Theo các thương hiệu vàng bạc đá quý lớn, sản phẩm vàng người tiêu dùng thường chọn mua nhiều trong những năm gần đây trong ngày vía Thần Tài là vàng rồng Thăng Long 9999; vàng trang sức 14K, 18K, 24K…

Nếu mua vàng để cầu may và đeo như một vật phẩm hộ mệnh thì có thể mua những sản phẩm hợp tuổi, hợp mệnh theo phong thủy.

Thông thường, người mua vàng cũng có xu hướng chọn hai dòng sản phẩm chính trong ngày vía Thần Tài là nhẫn tròn trơn từ 0,5 chỉ đến 2 chỉ và các loại vàng miếng. Những sản phẩm này sẽ đảm bảo được giá trị của vàng theo thời gian, thích hợp để làm của để dành. Hơn nữa, hai sản phẩm vàng này cũng không mất quá nhiều công chế tác mà nhẫn tròn trơn lại còn có thể đeo ở trên tay để lấy lộc trong năm.

Theo những người kinh doanh vàng bạc lớn, sát ngày vía Thần Tài nhu cầu mua sắm vàng của người dân tăng cao. Vì vậy, nếu chọn mua nhẫn tròn trơn thì khách hàng nên chọn loại nhẫn tròn trơn ép vỉ để được đảm bảo về chất lượng và thiết kế. Trong khi đó, nếu chọn mua dòng vàng miếng thì nên chọn mua dòng sản phẩm có số seri, kiểm tra tuổi của vàng và số hóa đơn chứng từ để tránh trường hợp mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng.