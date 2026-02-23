Vàng mini được 'săn đón' lấy may dịp đầu năm mới 2026
GĐXH - Những miếng vàng mini được tạo hình độc đáo là một trong những sản phẩm đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong dịp đầu năm mới 2026.
Những ngày đầu năm mới 2026, tại các điểm giao dịch, cửa hàng vàng hàng ở Hà Nội, lượng người đổ về xếp hàng để "săn" các sản phẩm vàng có kích thước mini, thiết kế độc đáo rất lớn. Đặc biệt, vàng 0,1 chỉ "Tiểu Kim Cát", sản phẩm được đánh giá là "hot" nhất ở thời điểm hiện tại có ý nghĩa mang lại may mắn, viên mãn, thịnh vượng cho năm mới Bính Ngọ nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.
Trước đó, nhiều thương hiệu kinh doanh vàng nổi tiếng đã đồng loạt tung ra các sản phẩm vàng 24K kích thước mini, trọng lượng chỉ từ 0,1 chỉ, thậm chí nhỏ hơn. Dòng sản phẩm này nhanh chóng được chú ý bởi hướng đến nhu cầu tích lũy nhỏ lẻ, lấy may đầu năm, đồng thời phù hợp với khả năng chi trả của đông đảo người tiêu dùng trong bối cảnh giá vàng duy trì ở mức cao.
Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) ngày 23/2, tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Hải, các sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát 99,99% loại 0,1 chỉ đang được niêm yết với giá mua vào 1,816 triệu đồng và bán ra 1,846 triệu đồng. Đây là dòng sản phẩm thương hiệu này tung ra từ cuối năm 2025 và được người tiêu dùng thi nhau săn đón. Các sản phẩm vàng mini 0,1 chỉ, 0,3 và 1 chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải được bán với giá niêm yết của vàng 99,99%.
Đối với Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giới thiệu nhiều sản phẩm vàng 99,99% loại 0,1 chỉ với thiết kế trẻ trung, hiện đại như đồng vàng kỷ niệm Kuromi, Doraemon, Hello Kitty… Giá bán phổ biến quanh mức 2,488 triệu đồng/sản phẩm, cao hơn so với vàng miếng cùng hàm lượng nhưng bù lại là yếu tố thẩm mỹ và quà tặng.
Nhiều doanh nghiệp khác như Tập đoàn Phú Quý, Huy Thanh Jewelry, Ancarat cũng tung loạt sản phẩm vàng tích lũy chủ yếu từ 0,1 chỉ, 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ…
Cụ thể, Tập đoàn Phú Quý có sản phẩm nhẫn tròn trơn 0,5 chỉ giá 8,935 triệu đồng; vàng các con giáp 1 chỉ giá 17,87 triệu đồng/chỉ; vàng Thần Tài hoặc nhẫn tròn trơn 99,99%... Các sản phẩm vàng này được doanh nghiệp tính theo giá vàng ở thời điểm giao dịch cộng với tiền công chế tác, phần lớn đã tính theo giá niêm yết của từng sản phẩm.
Đại diện Bảo Tín Minh Hải cho biết từ cuối năm 2025 đến nay, các bộ sản phẩm vàng 99,99% lấy cảm hứng từ bộ tứ Tùng – Cúc – Trúc – Mai nhận được sự quan tâm lớn. Các sản phẩm có trọng lượng từ 0,1 chỉ đến 2 chỉ đều được ép vỉ, dán tem kiểm định, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng.
Trong khi đó, DOJI cũng giới thiệu bộ sưu tập vàng 24K Kim Mã – dòng sản phẩm chủ lực phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết và ngày vía Thần Tài. Điểm nhấn là các đồng vàng Kim Mã Phát Lộc, Kim Mã Chiêu Tài thiết kế dáng tròn truyền thống, trọng lượng đa dạng từ 1 chỉ đến 5 chỉ, hướng tới nhu cầu tích trữ hoặc làm quà tặng phong thủy.
Nhiều người tiêu dùng cho biết cảm thấy thích thú và quyết định lựa chọn vàng mini để mua trong dịp đầu năm mới 2026 như một hình thức tích lũy và lấy may.
"Hiện tại việc mua được vàng miếng SJC loại 1 lượng hoặc vàng nhẫn trơn 5 chỉ, 1 lượng đang rất khó khăn, thậm chí không có để mua. Tôi đứng xếp hàng cả buổi mới có thể đặt mua được vài chỉ vàng và phải đợi 50, 60 ngày sau mới được nhận hàng. Dịp đầu năm mới, tôi thấy nhiều cửa hàng vàng bạc chào bán các sản phẩm vàng Thần Tài với giá trị nhỏ hơn, thiết kế rất bắt mắt chỉ từ vài triệu đồng nên cũng muốn mua một ít để lấy may đầu năm và dành cất trữ. Tuy nhiên mỗi ngày, mỗi người cũng chỉ được mua 1 sản phẩm.
Để mua được tiểu kim cát "Tùng – Cúc – Trúc – Mai" 0,1 chỉ và "Kim Gia Bảo" 1 chỉ ở Bảo Tín Minh Châu tôi phải xếp hàng từ rất sớm để lấy số, vì số lượng có hạn nên phát hết số là không còn để mua. Tuy nhiên khi nhận được sản phẩm tôi cảm thấy rất vui vì cảm giác công sức của mình cũng có thành quả", chị Phương Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
