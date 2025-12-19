Màn kết hợp của LyLy - Anh Tú tại sự kiện ra mắt Cicamax Refine Serum
Vào ngày 06 - 07/12, sự kiện ra mắt Cicamax Refine Serum với chủ đề "Tinh túy hồn Việt, phục hồi đỉnh cao" của thương hiệu Dược Mỹ phẩm Keyshu đã trở thành tâm điểm chú ý tại Gigamall Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).
Màn góp mặt của "cặp đôi hàng xóm" Ly Ly & Anh Tú đã khiến không khí tại sự kiện trở nên nóng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, cặp đôi trình diễn LIVE bản hit "Giữa Hòa Bình" với "chemistry" ngọt lịm, chinh phục hoàn toàn trái tim khán giả có mặt tại sự kiện.
LyLy và Anh Tú còn dành thời gian tương tác và trao quà cho fan đầy gần gũi, thể hiện sự tri ân đến LoveLy và Lover (cộng đồng người hâm mộ của hai ca sĩ) đã đến ủng hộ sự kiện của Keyshu.
Sự kiện "Tinh Túy Hồn Việt, Phục Hồi Đỉnh Cao" còn đón nhận màn đổ bộ của nhiều KOLs, KOCs "quen mặt" với cộng đồng làm đẹp như Vickiee.bae, Cô Học Chăm Da, Tomskincare, Nàng Mơ, Nhật Hạ, Nguyệt Busi, Hoàng Hạnh Nguyên,... Sự tin tưởng và góp mặt của dàn Influencers đã bảo chứng cho uy tín và nâng cao vị thế của keyshu trên thị trường làm đẹp.
Theo chia sẻ chuyên môn từ TS.BS Nguyễn Ngọc Trai - Giảng viên Bộ môn Da liễu, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: "Hoạt chất Madecassoside có vai trò quan trọng trong việc tái tạo và phục hồi da tổn thương. Đây là một thành phần nổi bật, được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng thúc đẩy quá trình làm lành da".
Cicamax Refine Serum là dòng tinh chất mới được Keyshu dày công nghiên cứu, có chứa thành phần hoạt chất Madecassoside từ đó sản phẩm giúp dưỡng ẩm, làm mềm da, góp phần cải thiện làn da hư tổn và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm trên da với công thức dịu lành đạt chứng nhận kiểm nghiệm da liễu lâm sàng Dermatology Test từ Ellead Co. Ltd Hàn Quốc, khẳng định chất lượng và độ an toàn quốc tế.
Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như Nghi thức Ra mắt hoành tráng của Cicamax Refine Serum ngay giữa không gian ngập tràn rau má đã thể hiện mạnh mẽ nhất tinh thần sản phẩm chăm sóc da ứng dụng công nghệ hiện đại nhưng mang "tinh túy hồn Việt".
Điểm chạm cảm xúc nhất là video về hành trình phục hồi của làn da tổn thương từ chiến dịch "Tôi yêu rau má, tôi yêu Việt Nam" của Keyshu. Sau khi video kết thúc, khán giả được gặp gỡ trực tiếp các nhân vật bước lên trên sân khấu, lắng nghe họ chia sẻ đầy cảm động về hành trình phục hồi làn da và lấy lại sự tự tin nhờ Cicamax Refine Serum."
Khách hàng còn được tham gia các hoạt động thú vị như phân tích da chuyên sâu, nhiều trò chơi check in nhận quà, trò chơi zigzag,...
Sự kiện đã kết thúc, nhưng hành trình của Keyshu chỉ mới bắt đầu. Thương hiệu Keyshu hứa hẹn sẽ tiếp tục trình làng thêm nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt khác (hỗ trợ chăm da mụn, dưỡng trắng cao cấp và giải pháp ngăn ngừa lão hóa toàn diện), với khát vọng trở thành thương hiệu Dược Mỹ phẩm Việt Nam vươn tầm quốc tế.
