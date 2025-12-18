Mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý

Tuấn Khôi cho biết mẹ anh có 3 cháu nội và luôn hạnh phúc khi được chăm nom, vui vầy cùng các bé. Từ khi có cháu nội - bé Harley, mỗi ngày bà đều đi hơn 10 km sang thăm cháu, động viên con dâu và phụ giúp việc nhà.