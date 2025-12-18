Mới nhất
Mẹ chồng H'Hen Niê gây chú ý

Thứ năm, 17:38 18/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Bố mẹ chồng H'Hen Niê không ngần ngại thể hiện tình cảm trước mặt các con trong ngày sinh nhật.

Mẹ chồng H'Hen Niêvà khoảnh khắc ấm áp trong ngày sinh nhật - Ảnh 1.Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê

GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, và Hoa hậu H'Hen Niê gây ngỡ ngàng khi cùng diện Việt phục và đứng chung một khung hình.

Mẹ chồng H'Hen Niêvà khoảnh khắc ấm áp trong ngày sinh nhật - Ảnh 2.

Mới đây, Tuấn Khôi - ông xã H'Hen Niê gây chú ý chia sẻ hình ảnh cả gia đình chúc mừng sinh nhật mẹ đẻ. Sinh nhật mẹ chồng H'Hen Niê được tổ chức tại một nhà hàng ở TP HCM, không mời khách, chỉ người thân quây quần dùng bữa.

Mẹ chồng H'Hen Niêvà khoảnh khắc ấm áp trong ngày sinh nhật - Ảnh 3.

Vợ chồng H'Hen Niê tặng quà, chụp ảnh kỷ niệm cùng mẹ kèm chia sẻ: "Chúc bà nội tuổi mới thật nhiều sức khoẻ, niềm vui để có sức lo cho 3 đứa cháu gái". Diện mạo tươi trẻ của mẹ chồng H'Hen Niê khiến nhiều người bất ngờ.

Mẹ chồng H'Hen Niêvà khoảnh khắc ấm áp trong ngày sinh nhật - Ảnh 4.

Bố mẹ chồng hoa hậu không ngại bày tỏ tình cảm với nhau trước mặt các con. H'Hen Niê cho biết mẹ chồng có tính cách trẻ trung, luôn hết lòng vì gia đình.

Mẹ chồng H'Hen Niêvà khoảnh khắc ấm áp trong ngày sinh nhật - Ảnh 5.

Tuấn Khôi cho biết mẹ anh có 3 cháu nội và luôn hạnh phúc khi được chăm nom, vui vầy cùng các bé. Từ khi có cháu nội - bé Harley, mỗi ngày bà đều đi hơn 10 km sang thăm cháu, động viên con dâu và phụ giúp việc nhà.

 

Top