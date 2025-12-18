Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

5 cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025

Thứ năm, 15:14 18/12/2025 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lộ diện top 5 giải Người đẹp thời trang tại Miss World Vietnam 2025 gồm: Nguyễn Đào Tuyên Dương, Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Đêm thi Vietnam Beauty Fashion Fest XIII thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, 50 thí sinh đã trình diễn 7 bộ sưu tập và Ban giám khảo đã lựa chọn ra Top 5 đề cử cho danh hiệu Người đẹp Thời trang.

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.

BTC công bố top 5 đề cử cho giải thưởng Người đẹp thời trang gồm: Nguyễn Đào Tuyên Dương, Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.

Phan Phương Oanh (SBD 211)

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Thí sinh Phan Phương Oanh (SBD 211) trình diễn thiết kế thanh lịch, chất liệu lụa bay bổng. Cô là người đẹp có kinh nghiệm sàn diễn, từng vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Phan Phương Oanh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp cao 1m72, số đo 3 vòng 81-60-87 cm. Phương Oanh là cựu Chủ tịch CLB nhảy PDP dance club, cùng đội đạt á quân 2019 và quán quân 2020 tại giải nhảy toàn quốc - Highschool best dance crew. Cô là thành viên câu lạc bộ MC và thời trang Đại học Ngoại thương.

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.

Phương Oanh chia sẻ: "Đến với cuộc thi, tôi mong muốn thể hiện phiên bản toàn diện nhất, dù chưa hoàn hảo nhưng luôn không ngừng học hỏi và phát triển. Hành trình sắp tới sẽ là cơ hội để lan tỏa những giá trị mà tôi theo đuổi đó là sự kiên cường, tinh thần tự chủ, cùng khát vọng dám mơ lớn và dám hành động".

Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD 165) 

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.

Nguyễn Đào Tuyên Dương (SBD 165) không gây bất ngờ khi được xướng tên vào top 5 đề cử Người đẹp thời trang. Cô 23 tuổi, quê Gia Lai, cao 1m80, là thí sinh cao nhất cuộc thi năm nay.

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 10.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 11.

"Top 5 Người đẹp thời trang - dấu mốc đầu tiên trên hành trình Miss World Vietnam 2025. Thật đáng nhớ, thật hạnh phúc và là động lực rất lớn cho chặng đường kế tiếp", Tuyên Dương chia sẻ.

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 12.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 13.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 14.

Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, người đẹp quê Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên có kinh nghiệm trình diễn.

Ngô Thị Kiều Anh (SBD 193) 

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 15.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 16.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 17.

Thí sinh Ngô Thị Kiều Anh (SBD 193) trình diễn thiết kế độc đáo, kết hợp hai tông màu đen-trắng cổ điển.

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 18.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 19.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 20.

Kiều Anh sinh năm 2004, đến từ Ninh Bình, là sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế (Đại học Ngoại thương, Hà Nội). Cô từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam, được đánh giá tự tin trong giao tiếp và ứng xử.

Huỳnh Bích Thoại (SBD 117)

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 21.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 22.

Huỳnh Bích Thoại (SBD 117) trình diễn thiết kế mang tinh thần năng động, trẻ trung. Cô gây ấn tượng với đôi chân dài, biểu cảm chuyên nghiệp.

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 23.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 24.

Bích Thoại sinh năm 2005, đến từ Vĩnh Long. Cô chia sẻ khi đến với cuộc thi: "Tôi muốn sống một tuổi trẻ không nuối tiếc và đứng trên sân khấu với tất cả sự can đảm, chân thành mà tôi đã nỗ lực xây dựng".

Nguyễn Lan Nhi (SBD 367)

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 25.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 26.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 27.

Nguyễn Lan Nhi (SBD 367) là một trong những thí sinh được xướng tên vào top 5 đề cử Người đẹp thời trang. Người đẹp 25 tuổi, quê Hà Nội, cao 1m75.

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 28.

"Khép lại vòng thi khởi động đầu tiên của Miss World Vietnam 2025 với một kết quả đáng trân trọng, tiếp thêm động lực để em tiếp tục cố gắng", Lan Nhi chia sẻ.

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 29.

Lan Nhi vào top 8 cuộc thi Nữ sinh viên thanh lịch Thủ đô, đoạt danh hiệu Người đẹp khả ái tại Hoa khôi Thanh lịch Việt Nam 2017.

5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 30.
5 Cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 31.

Cô được đánh giá là một trong những thí sinh có kinh nghiệm thi sắc đẹp tại Miss World Vietnam 2025.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đẹp quê Hưng Yên 'gây sốt' Miss World Vietnam 2025, là ai?

Người đẹp quê Hưng Yên 'gây sốt' Miss World Vietnam 2025, là ai?

Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025

Chân dung người đẹp quê Thanh Hóa vừa lọt top 3 yêu thích nhất Miss World Vietnam 2025

Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ giảng viên đại học quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?

Nữ sinh xứ Thanh vừa giành top 1 Người đẹp ấn tượng Miss World Vietnam, là ai?

Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025

Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025

Cùng chuyên mục

Con trai Thương Tín lại vướng rắc rối

Con trai Thương Tín lại vướng rắc rối

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Con trai Thương Tín bị lợi dụng kêu gọi giúp đỡ, buộc phải lên tiếng đính chính thông tin.

Lý do nào khiến Mỹ Tâm tham gia sản xuất phim do bạn trai tin đồn làm đạo diễn?

Lý do nào khiến Mỹ Tâm tham gia sản xuất phim do bạn trai tin đồn làm đạo diễn?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm mới đây đã công khai tham gia sản xuất phim do bạn trai tin đồn Mai Tài Phến làm đạo diễn. Lý do gì khiến nữ ca sĩ có quyết định này?

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?'

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã cùng 3 con chụp bộ ảnh giáng sinh ấm áp. Điều đáng chú ý là lời khen "có cánh" Phan Hiển dành cho vợ.

Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Đoàn Văn Hậu đã kể lại hành trình bị thương và học cách vượt qua để vực dậy tinh thần chiến đấu cùng đồng đội khiến khán giả xúc động.

Nữ NSƯT nức danh Hà thành bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ khoe ảnh hiếm thời trẻ

Nữ NSƯT nức danh Hà thành bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ khoe ảnh hiếm thời trẻ

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - NSƯT Chiều Xuân nhân dịp kỉ niệm 45 năm thành lập Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đã khoe những hình ảnh lúc trẻ hiếm hoi của chị. Nhan sắc của nữ nghệ sĩ gạo cội xứng đáng mỹ nhân Hà thành xưa.

Tùng Dương ra mắt MV cực kỳ đặc biệt, ca từ “chạm” đến trái tim triệu người Việt

Tùng Dương ra mắt MV cực kỳ đặc biệt, ca từ “chạm” đến trái tim triệu người Việt

Giải trí - 22 giờ trước

MV hoàn toàn mới của Tùng Dương hứa hẹn lan tỏa thông điệp nhân văn “lá lành đùm lá rách” của người Việt mình đi xa hơn nữa.

Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy định

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Đoàn thanh tra tiếp tục tìm ra sai phạm tại dự án chung cư Trinh Tam, trong khi đó Triển lại muốn sớm có kết quả thanh tra để báo cáo Phó bí thư tỉnh Sách.

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sản

Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sản

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình trái dấu", ông Phi được con gái giới thiệu thử làm công việc mới mà ai cũng thấy ông phù hợp.

Con gái Phan Đinh Tùng gây chú ý ở tuổi 12

Con gái Phan Đinh Tùng gây chú ý ở tuổi 12

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Con gái 12 tuổi nhà Phan Đinh Tùng ở tuổi 12 ngoại hình dễ thương, lắm tài lẻ khiến nhiều người trầm trồ.

Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệt

Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệt

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Mai Tài Phến mới đây đã xuất hiện trên kênh Facebook của ca sĩ Mỹ Tâm với tư cách là đạo diễn phim do chính nữ ca sĩ làm nhà sản xuất.

Xem nhiều

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?'

Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?'

Giải trí

GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã cùng 3 con chụp bộ ảnh giáng sinh ấm áp. Điều đáng chú ý là lời khen "có cánh" Phan Hiển dành cho vợ.

Tuấn Hưng tuổi 47: Sáng đưa con đi học, giờ sợ nơi đông người, không còn ham chơi

Tuấn Hưng tuổi 47: Sáng đưa con đi học, giờ sợ nơi đông người, không còn ham chơi

Giải trí
Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?

Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?

Câu chuyện văn hóa
Nữ NSƯT nức danh Hà thành bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ khoe ảnh hiếm thời trẻ

Nữ NSƯT nức danh Hà thành bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ khoe ảnh hiếm thời trẻ

Giải trí
Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tình

Thanh tra phát hiện sai phạm ở dự án Trinh Tam, Phó bí thư Sách che chắn cho người tình

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top