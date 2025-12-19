Con trai Thương Tín: 'Đừng dùng hình ảnh ông già tôi như vậy, không tốt cho người đã khuất'
GĐXH - "Tôi cũng không nhờ bất cứ ai quyên góp. Gia đình đã lo đầy đủ: Tang lễ, mộ phần cho ba xong hết rồi. Mọi người đừng dùng hình ảnh ông già tôi như vậy là không tốt cho người đã khuất", con trai Thương Tín cho biết.
Sau lễ tang của Thương Tín, thông tin về việc kêu gọi giúp đỡ con trai Thương Tín là Thanh Tùng đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Thanh Tùng đã chính thức phủ nhận thông tin này, khẳng định rằng gia đình không có ý định kêu gọi bất kỳ hoạt động nào. Điều này đã làm rõ những hiểu lầm xung quanh tình hình hiện tại của con trai cố nghệ sĩ Thương Tín.
"Thôi thì mọi người đừng có ai quyên góp gì nữa. Và Thanh Tùng cũng không nhờ bất cứ ai quyên góp. Tại sao? Đủ hết rồi, gia đình chúng tôi đã lo đầy đủ rồi: Tang cũng lo xong rồi, mộ phần cũng xong rồi, không còn cần gì hết cả. Mọi người đừng dùng hình ảnh ba tôi như vậy là không tốt cho người đã khuất", Thanh Tùng cho biết.
Đồng thời, con trai cố nghệ sĩ Thương Tín cũng khẳng định: "Tuy lễ tang của ba không có nhiều bạn bè đồng nghiệp nhưng cũng có gia đình, có người thân là anh Tô Hiếu, đã đi cùng ba tới tận cuối con đường rồi. Đời người thì chỉ cần như vậy là ấm áp rồi.
Thôi tất cả mọi người cũng đừng nghe những cái thông tin trên mạng xã hội, quyên góp này kia là không có đúng. Mong mọi người hiểu cho, gia đình không muốn mất lòng ai hết. Câu chuyện của ông già tôi đã xong lại rồi, mồ mả cũng xong hết rồi thì bây giờ để cho ông già yên ổn".
"Một lần nữa khẳng định, không có bất cứ vấn đề tiền bạc gì liên quan đến Bùi Thanh Tùng. Gia đình không có nhận bất cứ thứ gì. Hình ảnh của tôi không có để câu view, câu like, mong mọi người thương thông cảm", con trai Thương Tín nhấn mạnh.
Trước đó, ngay sau tang lễ Thương Tín, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng đã đăng tải một bài viết cảnh báo về tình trạng lừa đảo, kêu gọi quyên góp cho tang lễ. Nam nhạc sĩ nhấn mạnh rằng gia đình không kêu gọi đóng góp tiền bạc hay vật chất dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả chi phí xây mộ. Nam nhạc sĩ cũng kêu gọi công chúng nên thận trọng và báo cho cơ quan an ninh mạng để kịp thời xử lý các hành vi lừa đảo theo quy định của pháp luật.
