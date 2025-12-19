Mới nhất
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng

Thứ sáu, 07:24 19/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách cùng nhiều sao Việt đã vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng trước Thái Lan để giành HCV SEA Games.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng - Ảnh 1.Hà Nội 'đêm không ngủ' sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33

GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vang lên, hàng triệu trái tim yêu bóng đá tại Thủ đô đã vỡ òa trong hạnh phúc. Khắp các ngả đường không khí lễ hội bao trùm với sắc đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc...

Tối 18/12, trên sân nhà Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã có màn thi đấu ngạt thở trước đội chủ nhà. Điều đáng nói chính là việc đội tuyển của chúng ta đã bị dẫn trước 0-2 trong hiệp đầu. Tuy nhiên với tinh thần chiến đấu quả cảm, U22 Việt Nam đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 và vô địch bóng đá nam ở SEA Games 33.

Trong không khí phấn khởi của chiến thắng, rất nhiều sao Việt đã vỡ òa hạnh phúc chung vui với U22 Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết: ""Chúng ta là người Việt Nam, sóng gió hoá phi thường!". Thua trước 2-0 nhưng hiệp 2 gỡ hoà 2-2 và chốt hạ 1 bàn ngay hiệp phụ! Không còn gì tuyệt vời hơn".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng - Ảnh 3.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng - Ảnh 4.

Divo Tùng Dương cũng hạnh phúc chia sẻ lời bài hát trong "Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai" để chúc mừng U22 Việt Nam: "Chúng ta là người Việt Nam. Sóng gió hóa phi thường. Vươn vai Việt Nam. Vì niềm kiêu hãnh của cả dân tộc".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng - Ảnh 5.

Ca sĩ Hoàng Bách - một người rất ham mê bộ môn bóng đá và sinh hoạt bán chuyên ở đội tuyển dành cho nghệ sĩ đã hạnh phúc chia sẻ niềm vui một cách hài hước: "Đang bị dẫn 0 - 2 thì bị gọi ra sân khấu diễn, diễn xong bước vào phòng chờ thì mấy anh em báo là 2 - 2 rồi, tưởng là mơ chứ. Rồi về đến khách sạn, tranh thủ nghỉ chờ hiệp phụ, vào tắm nghe BLV la ầm ầm, lại ăn ngược Thái 3-2 rồi, để nguyên thế chạy ra mà la theo, sướng quá, sướng quá bà con ơi, không được xem trực tiếp bàn nào, mà vẫn sướng, sướng quá! Việt Nam vô địch, vô địch, vô địch".

Nhiều nghệ sĩ như Đinh Thành Lê, Đinh Trà My, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và nhiều sao Việt cũng chia sẻ niềm vui với đội tuyển U22 Việt Nam. Đây là lần thứ 3, đội tuyển của chúng ta giành HCV SEA Games.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng - Ảnh 6.Biển người đi “bão” mừng đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

GĐXH - Tối 18/12, U22 Việt Nam thắng kịch tính U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 tại SEA Games 33, mang đến niềm vui vỡ òa cho người hâm mộ cả nước.

 

