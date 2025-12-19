Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều sao Việt vỡ òa ăn mừng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách cùng nhiều sao Việt đã vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng trước Thái Lan để giành HCV SEA Games.
Tối 18/12, trên sân nhà Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã có màn thi đấu ngạt thở trước đội chủ nhà. Điều đáng nói chính là việc đội tuyển của chúng ta đã bị dẫn trước 0-2 trong hiệp đầu. Tuy nhiên với tinh thần chiến đấu quả cảm, U22 Việt Nam đã lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 và vô địch bóng đá nam ở SEA Games 33.
Trong không khí phấn khởi của chiến thắng, rất nhiều sao Việt đã vỡ òa hạnh phúc chung vui với U22 Việt Nam.
Divo Tùng Dương cũng hạnh phúc chia sẻ lời bài hát trong "Việt Nam - tự hào tiếp bước tương lai" để chúc mừng U22 Việt Nam: "Chúng ta là người Việt Nam. Sóng gió hóa phi thường. Vươn vai Việt Nam. Vì niềm kiêu hãnh của cả dân tộc".
Nhiều nghệ sĩ như Đinh Thành Lê, Đinh Trà My, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và nhiều sao Việt cũng chia sẻ niềm vui với đội tuyển U22 Việt Nam. Đây là lần thứ 3, đội tuyển của chúng ta giành HCV SEA Games.
