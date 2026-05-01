Mãn kinh trước tuổi 40 dễ mắc bệnh gì?

1. Nguy cơ mắc bệnh tim tăng lên khi phụ nữ mãn kinh sớm

Thông thường phụ nữ sẽ bước vào giai đoạn mãn kinh trong độ tuổi từ 45 - 55. Tuy nhiên, nếu buồng trứng ngừng sản xuất hormone và kinh nguyệt chấm dứt hoàn toàn trước tuổi 40 được gọi là tình trạng mãn kinh sớm .

Các nghiên cứu cho thấy những phụ nữ mãn kinh sớm dễ có nhiều nguy cơ về sức khỏe. Đặc biệt là nguy cơ bị bệnh tim mạch lớn hơn nhiều so với người bình thường.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, mãn kinh ở độ tuổi trẻ hơn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành trong ngắn hạn cao hơn. Năm 2019, hướng dẫn phòng ngừa ban đầu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã công nhận mãn kinh sớm là một yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch.

Phụ nữ mãn kinh sớm dễ mắc bệnh tim mạch.

Theo một nghiên cứu lớn mới được công bố trên tạp chí JAMA Cardiology, phụ nữ trải qua mãn kinh sớm tự nhiên (bắt đầu trước tuổi 40) có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cao hơn khoảng 40% trong suốt cuộc đời.

Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét mối liên hệ này trong suốt cuộc đời và những phát hiện của nó "củng cố quan điểm rằng thời điểm mãn kinh không chỉ là vấn đề sinh sản mà còn là vấn đề sức khỏe tim mạch", Tiến sĩ Priya Freaney, tác giả chính của nghiên cứu và là trợ lý Giáo sư y học thuộc khoa Tim mạch tại Trường Y Feinberg, Đại học Northwestern cho biết.

2. Sự sụt giảm hormone estrogen có thể là nguyên nhân

Hormone estrogen chính là "lá chắn" tự nhiên giúp bảo vệ thành mạch máu, duy trì độ đàn hồi và kiểm soát mức cholesterol .

Mặc dù các nhà nghiên cứu vẫn chưa hiểu đầy đủ lý do tại sao mãn kinh sớm có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn trong suốt cuộc đời (hoặc nguy cơ ngắn hạn gia tăng được thấy trong các nghiên cứu trước đó) nhưng estrogen có thể đóng vai trò quan trọng.

Estrogen có tác dụng bảo vệ tim và mạch máu và nồng độ của nó giảm xuống trong thời kỳ mãn kinh. Việc mất đi tác dụng bảo vệ này sớm hơn trong cuộc đời có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Mãn kinh sớm cũng có thể phản ánh tình trạng viêm nhiễm hoặc những thay đổi chuyển hóa tiềm ẩn dẫn đến bệnh tim mạch. Theo nghĩa đó, mãn kinh sớm vừa là nguyên nhân vừa là dấu hiệu cho thấy phụ nữ có nguy cơ cao hơn và có thể được hưởng lợi từ việc phòng ngừa bệnh tim mạch sớm hơn.

Theo dõi quản lý huyết áp là một cách bảo vệ tim mạch trong thời kỳ mãn kinh.



3. Cách bảo vệ tim mạch trong thời kỳ mãn kinh

Theo các nhà nghiên cứu, thời gian theo dõi dài và mẫu nghiên cứu lớn, đa dạng của nghiên cứu mới giúp cả bệnh nhân và các chuyên gia y tế hiểu rõ hơn về mức độ rủi ro tim mạch ở phụ nữ mãn kinh sớm.

Điều này cũng củng cố thêm bằng chứng cho thấy tiền sử sinh sản nên được xem xét trong việc đánh giá rủi ro giúp phát hiện sớm hơn những phụ nữ dễ bị tổn thương. Từ đó các bác sĩ lâm sàng có thể tập trung vào phòng ngừa, quản lý huyết áp , cholesterol và sức khỏe chuyển hóa.

Nhìn chung các chuyên gia cho rằng, thời kỳ mãn kinh là thời điểm quan trọng để tăng cường các thói quen tốt cho tim mạch như: duy trì hoạt động thể chất, ăn uống lành mạnh, giữ cân nặng hợp lý, tránh hút thuốc, theo dõi huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu. Giải quyết sớm các yếu tố này có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch sau này.