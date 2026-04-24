Người phụ nữ 31 tuổi suy buồng trứng sớm, nguy cơ vô sinh vì 1 sai lầm khi giảm cân nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Không ăn cơm, kiêng hoàn toàn tinh bột suốt nhiều năm vì sợ tăng insulin, chị Châu (31 tuổi) phải đối mặt với suy buồng trứng sớm, nguy cơ vô sinh.
Chị Châu (31 tuổi, An Giang) đến khám nội tiết tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sau 2 năm không có kinh nguyệt, không thể mang thai. Trước đó, kinh nguyệt của chị rối loạn kéo dài, từ 2–3 tháng đến 6–7 tháng mới xuất hiện một lần rồi mất hẳn. Gần đây, chị thường xuyên bốc hỏa, bực bội, da khô ráp và giảm ham muốn.
Lão hóa buồng trứng như người mãn kinh ở tuổi 31
Theo Nguyễn Thị Kim Tuyền, kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ estrogen của chị Châu giảm rất thấp, dưới 10 pmol/L (trong khi phụ nữ độ tuổi sinh sản bình thường từ 70–220 pmol/L). Chỉ số dự trữ buồng trứng AMH chỉ còn 0,9 ng/ml, thấp hơn 2–3 lần so với trung bình. Số lượng nang noãn suy giảm rõ rệt, buồng trứng lão hóa gần như cạn kiệt, tương đương tình trạng mãn kinh.
“Người bệnh có nguy cơ vô sinh cao, khả năng thụ thai tự nhiên rất thấp do chức năng buồng trứng suy giảm mạnh”, bác sĩ cho biết.
Thông thường, lão hóa buồng trứng xảy ra ở giai đoạn mãn kinh. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ hiện nay bị suy buồng trứng sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản. Ngoài yếu tố di truyền, bệnh tự miễn, nguyên nhân phổ biến còn đến từ lối sống và chế độ dinh dưỡng không hợp lý.
Hiểu sai về insulin, tự “cắt nguồn nuôi” buồng trứng
Khai thác tiền sử, chị Châu cho biết đã bỏ hoàn toàn cơm và các thực phẩm tinh bột trong gần 3 năm, chỉ ăn rau củ và một ít thịt cá. Nguyên nhân xuất phát từ việc tin theo thông tin trên mạng cho rằng tinh bột làm tăng insulin, gây hại buồng trứng.
Tuy nhiên, bác sĩ Tuyền khẳng định insulin là hormone thiết yếu giúp vận chuyển glucose vào tế bào, nuôi dưỡng não, cơ bắp, tử cung và buồng trứng. Việc tăng insulin sau ăn là phản ứng sinh lý bình thường. Chỉ khi kháng insulin mạn tính (thường gặp ở người béo phì, tiền tiểu đường) mới gây ảnh hưởng tiêu cực đến buồng trứng.
“Loại bỏ hoàn toàn tinh bột để giảm insulin, bảo vệ buồng trứng là thông tin sai lệch”, bác sĩ nhấn mạnh.
Chế độ ăn thiếu tinh bột, kéo dài với dinh dưỡng nghèo nàn, đặc biệt thiếu protein và chất béo lành mạnh, khiến cơ thể không đủ nguyên liệu để sản xuất hormone. Buồng trứng không được nuôi dưỡng đầy đủ sẽ nhanh chóng suy giảm chức năng và lão hóa sớm.
Bên cạnh đó, việc thiếu hụt insulin còn có thể ức chế vùng hạ đồi – trung tâm điều hòa nội tiết sinh sản – dẫn đến ngừng rụng trứng. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ có thể trạng gầy hoặc đang mong muốn có con.
Nguy cơ vô sinh và cảnh báo từ chuyên gia
Chị Châu được tư vấn ngừng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, xây dựng lại khẩu phần đầy đủ dinh dưỡng và điều trị bằng liệu pháp hormone để cải thiện nội tiết. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết hiện chưa có phương pháp phục hồi hoàn toàn buồng trứng đã suy giảm. Với trường hợp này, nếu muốn có con, người bệnh có thể phải nhờ đến các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ không nên áp dụng các chế độ ăn cực đoan, đặc biệt là loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Chế độ dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ các nhóm chất vẫn là yếu tố nền tảng để duy trì sức khỏe nội tiết và khả năng sinh sản lâu dài. Đồng thời, cần thận trọng với các thông tin sức khỏe lan truyền trên mạng xã hội, tránh tự ý thay đổi chế độ ăn uống khi chưa có tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa.
