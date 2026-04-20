Người phụ nữ sinh con khỏe mạnh ở tuổi 47: Thai kỳ nhiều biến chứng nhưng kết thúc trọn vẹn
GĐXH - Hành trình tìm con ở tuổi không còn trẻ của chị Mai (47 tuổi) và anh Thắng là câu chuyện nhiều cảm xúc, khi hy vọng và thử thách liên tục đan xen.
Hành trình tìm con nhiều nước mắt sau tuổi 45
Kết hôn muộn, lại thường xuyên xa nhà do đặc thù công việc của chồng, vợ chồng chị Mai gặp nhiều khó khăn trong việc thụ thai tự nhiên. Trong hai năm đầu, chị kiên trì bồi bổ, sử dụng nhiều phương pháp Đông y nhưng vẫn chưa có tin vui.
Năm 2024, chị quyết định đến một bệnh viện tại TP.HCM để điều trị. Tại đây, chị được chẩn đoán vô sinh do tuổi cao, chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) giảm còn 0,8 ng/mL. Sau hai lần kích thích buồng trứng, chị thu được 10 trứng, tạo 8 phôi ngày 3 nhưng chất lượng thấp, không thể nuôi đến giai đoạn phôi ngày 5.
Dù đã trải qua 4 lần chuyển phôi, trong đó có lần đậu thai nhưng sảy sớm, những lần còn lại đều thất bại. “Mất trọn một năm điều trị, tôi gần như kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần”, chị Mai chia sẻ.
“Chạy đua với thời gian” khi dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt
Đầu năm 2025, chị Mai tiếp tục hành trình tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cho biết chỉ số AMH của chị đã giảm còn 0,4 ng/mL – mức rất thấp, cho thấy dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt.
“Chị Mai đã bước vào giai đoạn cận mãn kinh, chúng tôi buộc phải chạy đua với thời gian để tận dụng từng noãn còn lại”, bác sĩ Như cho biết.
Sau hai chu kỳ kích thích buồng trứng, các bác sĩ thu được 6 trứng và nuôi cấy thành công 4 phôi ngày 5 chất lượng tốt nhờ hệ thống nuôi phôi Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như, công nghệ này giúp theo dõi sự phát triển của phôi liên tục 24/7 mà không cần đưa phôi ra ngoài môi trường nuôi cấy. AI phân tích hàng nghìn hình ảnh để đánh giá tiềm năng làm tổ, từ đó nâng cao tỷ lệ thành công.
Phát hiện polyp và viêm nội mạc tử cung – “nút thắt” khiến chuyển phôi thất bại
Do có tiền sử nhiều lần chuyển phôi thất bại, bác sĩ quyết định chưa chuyển phôi ngay mà tiến hành nội soi buồng tử cung để tìm nguyên nhân.
Kết quả cho thấy chị Mai có polyp kèm viêm nội mạc tử cung. Đây là yếu tố cản trở quá trình làm tổ của phôi, đồng thời làm tăng nguy cơ sảy thai.
Sau khi được can thiệp xoắn polyp và điều trị viêm bằng kháng sinh, tình trạng tử cung được cải thiện. Cuối tháng 7/2025, chị được chuyển một phôi và đã đậu thai.
Thai kỳ nhiều biến chứng nhưng kết thúc trọn vẹn
Ở tuần thứ 7, chị Mai xuất hiện tình trạng dọa sảy thai khi túi thai bị tách 20% khỏi thành tử cung. Nhờ được theo dõi sát và điều trị nội tiết kịp thời, thai kỳ dần ổn định.
Đến tuần 12, chị tiếp tục được sàng lọc và xác định nguy cơ cao tiền sản giật, phải dùng thuốc dự phòng. Ngoài ra, thai nhi còn có bất thường dây rốn bám màng – một yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng.
TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản Phụ khoa của bệnh viện cho biết dây rốn bám màng khiến mạch máu của thai không được bảo vệ đầy đủ, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và làm tăng nguy cơ tai biến thai kỳ.
Dù đối mặt nhiều rủi ro, chị Mai vẫn kiên trì theo dõi và điều trị. Đến tuần 38, chị chuyển dạ và được mổ lấy thai an toàn, đón con gái khỏe mạnh.
Hạnh phúc đến muộn và lời khuyến cáo từ bác sĩ
Sau nhiều năm chờ đợi, “ái nữ” ra đời trở thành niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng chị Mai. Những đêm thức trắng chăm con không còn là áp lực mà là điều chị từng nghĩ “sẽ không bao giờ có được”.
Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như, khả năng sinh sản của phụ nữ suy giảm rõ rệt theo tuổi. Giai đoạn thuận lợi nhất là trước 35 tuổi, sau 40 tuổi giảm nhanh, và sau 45 tuổi cơ hội mang thai tự nhiên rất thấp.
Ngoài ra, phụ nữ lớn tuổi còn đối mặt với nguy cơ cao về bất thường nhiễm sắc thể, sảy thai và các bệnh lý phụ khoa như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung.
Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ nên chủ động kế hoạch sinh con sớm, hoặc thăm khám và đánh giá dự trữ buồng trứng nếu có ý định sinh con muộn. Trong trường hợp cần thiết, có thể cân nhắc trữ trứng để bảo tồn khả năng sinh sản.
“Không nên chờ đến khi khả năng sinh sản suy giảm rõ rệt mới điều trị, bởi khi đó cơ hội thành công sẽ giảm đáng kể, đồng thời chi phí và thời gian điều trị cũng tăng lên”, bác sĩ Như nhấn mạnh.
