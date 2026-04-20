Quảng Ninh phấn đấu cho sự phát triển toàn diện của trẻ em
GĐXH - Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, với hàng loạt chỉ tiêu cụ thể và giải pháp đồng bộ, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, đảm bảo mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2026, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm bảo đảm quyền trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em trên địa bàn.
Theo kế hoạch, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác trẻ em, đồng thời tăng cường phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại, đặc biệt là tai nạn thương tích, đuối nước và bạo lực, xâm hại trẻ em.
Qua đó, tỉnh Quảng Ninh đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2026 như: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp; tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp THCS đạt gần tuyệt đối; giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học xuống dưới 0,02%. Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu giảm 5% số trẻ em tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ.
Đáng chú ý, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em được đặc biệt quan tâm, với mục tiêu khoảng 80% trẻ em có nguy cơ hoặc có vấn đề về tâm lý được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, 100% trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc thay thế hoặc hỗ trợ toàn diện.
Kế hoạch nhấn mạnh việc xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, trong đó chú trọng phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích và các nguy cơ trên không gian mạng.
Các địa phương được yêu cầu chủ động phát hiện, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục, công an và các tổ chức xã hội nhằm bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn.
Song song với đó, tỉnh tiếp tục triển khai các mô hình hỗ trợ thiết thực như "Ngôi nhà Ánh Dương", "Phòng điều tra thân thiện", các dịch vụ tư vấn tâm lý, mô hình dạy bơi phòng, chống đuối nước… nhằm nâng cao kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ của trẻ.
Một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các hình thức truyền thông sẽ được đa dạng hóa, từ truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học đến nền tảng số và mạng xã hội.
Đặc biệt, tỉnh sẽ tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (từ 1/6 đến 30/6) và các hoạt động dịp Tết Trung thu gắn với văn hóa, du lịch, qua đó vừa chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ, vừa quảng bá hình ảnh địa phương. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước, đồng thời lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan và huy động nguồn lực xã hội hóa.
Sở Y tế được giao vai trò chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các hoạt động, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Với việc xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cấp, ngành, Kế hoạch công tác trẻ em năm 2026 của Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng thế hệ tương lai phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh.
Tiến Sinh
Người phụ nữ sinh con khỏe mạnh ở tuổi 47: Thai kỳ nhiều biến chứng nhưng kết thúc trọn vẹnDân số và phát triển - 13 giờ trước
GĐXH - Hành trình tìm con ở tuổi không còn trẻ của chị Mai (47 tuổi) và anh Thắng là câu chuyện nhiều cảm xúc, khi hy vọng và thử thách liên tục đan xen.
Thuốc kháng sinh ảnh hưởng thế nào đến khả năng sinh sản?Dân số và phát triển - 1 ngày trước
Việc sử dụng thuốc kháng sinh khi đang lên kế hoạch mang thai thường khiến nhiều cặp đôi lo lắng về những tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản.
Khám sức khỏe tiền hôn nhân cần lưu ý gì?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Khám sức khỏe tiền hôn nhân hiện nay đã trở thành trách nhiệm, là cách tốt nhất giúp các cặp đôi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của nhau, góp phần xây dựng một tương lai gia đình bền vững và đón những thiên thần nhỏ khỏe mạnh.
Kỳ tích giành giật sự sống cho cặp song sinh ở Hà Nội chào đời cách nhau 13 tuần, chuyện hiếm trên thế giớiDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa điều trị thành công một trường hợp song thai đặc biệt, hai trẻ chào đời cách nhau 13 tuần, đây là trường hợp hiếm thấy trong sản khoa.
Các dưỡng chất nào thực sự cần thiết trong giai đoạn tiền mãn kinh?Dân số và phát triển - 4 ngày trước
Chỉ cần lướt mạng xã hội vài phút, bạn sẽ thấy các loại sản phẩm quảng cáo giúp phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh cân bằng nội tiết tố, viên nang trị chứng bốc hỏa, đồ uống collagen tăng độ đàn hồi cho da, hỗn hợp thảo dược giúp cải thiện tâm trạng, kẹo dẻo tăng cường trao đổi chất...
Người phụ nữ 28 tuổi phát hiện u xơ tử cung, nguy cơ cao gây biến chứng từ 1 việc nhiều người Việt bỏ quaDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ phải phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung cho biết chưa lập gia đình, đi khám sức khỏe định kỳ và tình cờ phát hiện bất thường tại tử cung.
Trang bị kiến thức giới tính cho học sinh: Giải pháp nâng cao chất lượng dân sốDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Hơn 1.500 học sinh Trường THCS Trung Đô (Nghệ An) vừa được truyền thông trực tiếp về giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản. Đây là một trong nhiều hoạt động ngành y tế TP Vinh triển khai thời gian qua, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho lứa tuổi vị thành niên, hướng tới nâng cao chất lượng dân số.
Người phụ nữ 25 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung sau khi sinh 2 con từ 1 việc nhiều người Việt bỏ quaDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Phát hiện ung thư cổ tử cung ở tuổi 25 sau khi tầm soát ung thư, người mẹ trẻ chấp nhận cắt tử cung để được tăng cơ hội sống, một quyết định đầy khó khăn nhưng cần thiết.
Huế nỗ lực duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân sốDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì mức sinh thay thế và nâng cao chất lượng dân số, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Hẹp bao quy đầu có làm tăng nguy cơ ung thư dương vật?Dân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Hẹp bao quy đầu không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dương vật nếu kéo dài và không được xử lý đúng cách.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.