Quảng Ninh phấn đấu cho sự phát triển toàn diện của trẻ em

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2026, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm bảo đảm quyền trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em trên địa bàn.

Theo kế hoạch, tỉnh tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác trẻ em, đồng thời tăng cường phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại, đặc biệt là tai nạn thương tích, đuối nước và bạo lực, xâm hại trẻ em.

Quảng Ninh chú trọng công tác chăm sóc trẻ từ khám sức khỏe định kỳ cho đến hỗ trợ toàn diện cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Qua đó, tỉnh Quảng Ninh đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2026 như: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp; tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp THCS đạt gần tuyệt đối; giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học xuống dưới 0,02%. Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu giảm 5% số trẻ em tử vong và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em được đặc biệt quan tâm, với mục tiêu khoảng 80% trẻ em có nguy cơ hoặc có vấn đề về tâm lý được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, 100% trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc thay thế hoặc hỗ trợ toàn diện.

Kế hoạch nhấn mạnh việc xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em, trong đó chú trọng phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích và các nguy cơ trên không gian mạng.

Các địa phương được yêu cầu chủ động phát hiện, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục, công an và các tổ chức xã hội nhằm bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục triển khai các mô hình hỗ trợ thiết thực như "Ngôi nhà Ánh Dương", "Phòng điều tra thân thiện", các dịch vụ tư vấn tâm lý, mô hình dạy bơi phòng, chống đuối nước… nhằm nâng cao kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ của trẻ.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các hình thức truyền thông sẽ được đa dạng hóa, từ truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học đến nền tảng số và mạng xã hội.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (từ 1/6 đến 30/6) và các hoạt động dịp Tết Trung thu gắn với văn hóa, du lịch, qua đó vừa chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ, vừa quảng bá hình ảnh địa phương. Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước, đồng thời lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Sở Y tế được giao vai trò chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các hoạt động, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác trẻ em, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với việc xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cấp, ngành, Kế hoạch công tác trẻ em năm 2026 của Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng thế hệ tương lai phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh.

Tiến Sinh